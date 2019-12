10 ofertas de regalos de Navidad en Walmart

Estamos en tiempo de descuento. Queda menos de una semana para Navidad y Walmart sigue publicando ofertas con entrega en dos días en sus rebajas Walmart's Daily Deal Drop.

Las mejores ofertas con el reloj inteligente Fitbit Versa 2 Smartwatch con un precio de $130, la Xbox One S All Digital Edition con tres juegos cuesta sólo $160 y la nueva iPad de 2019 está disponible por sólo $329. También puedes encontrar descuentos en electrodomésticos superventas como el aspirador iRobot Roomba 670 Robot Vacuum a un precio rebajado de $197 y la cafetera Keurig K-Compact Single-Serve Coffee Maker por un precio de sólo $59.

El domingo es el último día para pedir y que lleguen a tiempo para que puedas ponerlos debajo del árbol de Navidad.