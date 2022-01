10 estrenos de series y películas en Netflix, Amazon, HBO Max para empezar el año

¡Feliz Año Nuevo, fans del streaming! Ha llegado 2022. Con suerte será otro gran año de películas y series en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y otros servicios. Para empezar, enero siempre ha sido un desierto pero afortunadamente 2022 ya es diferente.

No sólo hay un montón de estrenos en Netflix sino que además hay series nuevas y nuevas temporadas en HBO Max, un buen puñado de interesantes y esperadas series en Amazon Prime y nuevas ofertas en Disney Plus.

Hemos seleccionado los 10 estrenos más importantes, incluyendo la segunda temporada de Euphoria y una miniserie de Netflix realmente espeluznante.

Podríamos haber incluido aquí el especial del 20º aniversario de Harry Potter en HBO Max o El libro de Boba Fett, pero ambos se estrenaron justo antes de fin de año.

Euphoria temporada 2 (HBO Max)

Fecha de estreno: Domingo 9 de enero

Apenas unas semanas después de que Spider-Man: No Way Home se convirtiera en la película más taquillera de 2021, Zendaya regresa a la pequeña pantalla para retomar su papel de una adolescente drogadicta en recuperación en la segunda temporada de Euphoria.

La primera temporada de este galardonada serie fue aclamada por la crítica. Muchos elogiaron la desgarradora interpretación de Zendaya, así como los impresionantes efectos visuales de la serie y la representación brutalmente honesta de la adicción. También hubo algunas críticas por el uso de contenido gráfico para adultos en una serie dirigida a un público adolescente.

Los dos especiales, emitidos en HBO en diciembre de 2020 y enero de 2021, fueron igualmente bien recibidos por lo que cabe esperar que la segunda temporada use los principios de sus predecesoras.

Eternals (Disney Plus)

Fecha de estreno: Miércoles, 12 de enero

A poco más de dos meses de su estreno exclusivo en cines, Eternals llega por fin a la plataforma de streaming de Disney. Será el 12 de enero.

Continuación de Avengers: Endgame, la película de Marvel cuenta la historia de un nuevo grupo de superhéroes que tratan de evitar otro desastre que podría acabar con el mundo.

La propuesta de Chloe Zhao para el universo Marvel se presentó como una epopeya de superhéroes y una posible candidata al Oscar en 2022, pero la escasa respuesta de los fans y de la crítica ha mermado esas posibilidades. Aun así, nosotros la hemos disfrutado. Y también es agradable ver que Marvel Studios da grandes pasos en su Fase 4, aunque al final no tengan la misma repercusión para el público que Avengers. Será gratuita para todos los suscriptores de Disney Plus, así que no hay riesgo en verla y decidir por ti mismo.

Peacemaker (HBO Max)

Fecha de estreno: Jueves, 13 de enero

Peacemaker es una serie secuela del Escuadrón Suicida de James Gunn. Explorará los orígenes del antihéroe titular protagonizado por John Cena, siguiendo sus misiones para la organización secreta del Gobierno estadounidense conocida como Task Force X.

La serie quiere ser una comedia-drama de superhéroes. Reunirá a los fans de El Escuadrón Suicida con los personajes secundarios de Steve Agee (John Economos)y Jennifer Holland (Emilia Harcourt). Entre las nuevas incorporaciones está Leota Adebayo (Danielle Brooks), Clemson Murn (Chukwudi Iwuji) y Vigilante, compañero de Peacemaker en la lucha contra el crimen, interpretado por Freddie Stroma.

James Gunn (Guardianes de la Galaxia, Slither) ha escrito los ocho episodios de la serie y ha dirigido cinco entregas. Si eres un gran fan de Gunn y/o de los trabajos anteriores de Cena, y de los superhéroes en general, esta nueva serie del universo DC para adultos debería ser de tu agrado.

Hotel Transylvania: Transformia (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: Viernes, 14 de enero

La franquicia de Hotel Transylvania ha tenido una respuesta mixta de la crítica hasta ahora, pero claramente el público se divierte con ella: toda la serie de películas ha recaudado más de 1.300 millones de dólares en la taquilla mundial. No es de extrañar, pues, que haya una cuarta entrega para febrero de 2019. En lugar de estrenarse en cines, lo hará en exclusiva en Amazon Prime Video.

Hotel Transylvania: Transformia da una vuelta de tuerca al grupo de monstruos animados. Aquí, Drácula (Brian Hull) y compañía se convierten en humanos gracias al Rayo de Monstruación, un nuevo invento cortesía de Van Helsing (Kathryn Hahn). A la vez, el yerno de Drácula, Johnny (Andy Samberg), se transforma en un monstruo.

Con cada monstruo y humano en peligro de quedar atrapados permanentemente en sus nuevos cuerpos, Drácula y Johnny se enfrentarán a una carrera contrarreloj para encontrar una cura. Una aventura que mantendrá a los niños entretenidos una vez que se hayan aburrido de sus juguetes navideños.

After Life season 3 (Netflix)

Fecha de estreno: Viernes, 14 de enero

Después de que su segunda temporada recibiera críticas entre mixtas y positivas (al igual que la primera), la serie de humor negro de Ricky Gervais vuelve para una tercera entrega.

Tony Johnson (Gervais) sufrió otra gran pérdida al final de la segunda temporada de After Life así que parece que el personaje titular de la serie puede necesitar algo más que Brandy, el pastor alemán, o palabras de sabiduría del resto del reparto de la serie para ayudarle a superar sus penas. Por lo menos eso es lo que sugiere el tráiler de la tercera temporada de After Life, con Tony aparentemente preparado para partir en un viaje de afirmación de la vida que puede ayudarle a encontrar un cierre a su pena vital.

En la última temporada de After Life se esperan palabrotas, momentos sorprendentemente divertidos y un drama desgarrador. Todo lo que podemos esperar de Gervais a lo largo de estos años.

The House

Fecha de estreno: Viernes, 28 de enero

The House, la miniserie antológica de animación stop-motion de Netflix, despertó nuestro interés cuando su tráiler apareció en diciembre de 2021 porque parece espeluznante, inquietante, surrealista y desconcertantemente divertida.

The House es una serie en tres partes con tres líneas argumentales que siguen a una familia pobre, un promotor inmobiliario ansioso y una casera harta a lo largo de diferentes épocas. Tres partes que parecen estar unidas por el lugar en el que residen. Los animales antropomorfizados componen gran parte del reparto animado de The House.

The House ha sido producida para Netflix por Nexus Studios, la productora que está detrás del especial animado de Billie Eilish para Apple TV Plus y del avatar animado de Childish Gambino para un anuncio de los Google Grammy 2019.

The World According to Jeff Goldblum temporada 2 parte 2 (Disney Plus)

Fecha de estreno: Miércoles, 19 de enero

Después de que su primera mitad llegara a Disney Plus a mediados de noviembre., la segunda temporada de El mundo según Jeff Goldblum vuelve con cinco nuevos episodios. El actor de La Mosca, Parque Jurásico y Thor: Ragnarok ha vuelto para explorar más temas intrigantes de la única manera que puede hacerlo: con mucha excentricidad y salero.

En la segunda parte de la segunda temporada, Goldblum aprenderá sobre otros cinco temas: los rompecabezas, patios, cumpleaños, cosas diminutas y motocicletas. Descubrirá por qué estas maravillas cotidianas nos resultan tan fascinantes. Goldblum también se reunirá con varios científicos, expertos y fans apasionados para recoger nuevos conocimientos sobre estos temas antes de emitir su veredicto sobre cada uno de ellos.

Munich: The Edge of War (Netflix)

Fecha de estreno: Viernes, 21 de enero

Basado en la novela de Robert Harris, Munich: The Edge of War está protagonizada por George Mackay (1917) y Jannis Niewöhner (Estación de Berlín). Hacen de dos antiguos amigos de la universidad que se reúnen en la infame Conferencia de Múnich de 1938. El dúo, que ahora trabajan cada uno para gobiernos que pronto serán enemigos, se ve envuelto en un juego de subterfugios políticos y no tardan en poner sus vidas en peligro.

Cuenta con talentos de primer nivel como Jeremy Irons (Watchmen, Liga de la Justicia) y Ulrich Matthes (Downfall) en los papeles de ministro del Reino Unido Neville Chamberlain y Adolf Hitler respectivamente. Munich: Al Filo de la Guerra parece ser un emocionante drama bélico que podría estar en la carrera para la temporada de premios de 2022. Una película para los amantes de la historia.

As We See It (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: Viernes, 21 de enero

La serie As We See It es una adaptación de la serie israelí On the Spectrum, que sigue a tres compañeros de piso veinteañeros con espectro autista: Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) y Violet (Sue Ann Pien) mientras intentan navegar por la vida, el trabajo y el amor con la ayuda de su ayudante Mandy (Sosie Bacon), sus familias, sus amigos y colegas.

Según una nota de prensa de Amazon Studios, As We See It mostrará cómo "estos compañeros de piso experimentan contratiempos y celebran triunfos en sus propios y únicos viajes hacia la independencia y la aceptación". Este trío de actores afirman estar en el espectro del autismo. Los directores de la serie original On the Spectrum, Dana Idisis y Yuval Shafferman, son los productores ejecutivos de la adaptación de Amazon. Se espera que As We See It aumente la concienciación sobre el autismo entre el público general.

The Legend of Vox Machine (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: Viernes, 28 de enero

Basada en la primera temporada de la popularísima webserie de Dragones y Mazmorras (D&D) de Critical Role, La leyenda de Vox Machina es una serie de animación de fantasía para adultos que se estrenará en Amazon Prime a finales de enero.

Ambientada en la tierra ficticia de Exandria, La Leyenda de Vox Machina volverá a contar los acontecimientos de Vox Machina, un grupo de aventureros formada por miembros como el clérigo gnomo Pike Trickfoot (Ashley Johnson), el bárbaro goliat Grog Strongjaw (Travis Willingham) el guardabosques medio-elfo Vex'ahlia Vessar (Laura Bailey) y el pícaro medio-elfo Vax'ildan Vessar (Liam O'Brien). La serie narra cómo buscan vengar los asesinatos de los gobernantes de Whitestone a manos del vampírico Lord Sylas Briarwood (Matthew Mercer) y sus secuaces.

Contará una historia totalmente nueva sobre el equipo de siete miembros de Vox Machina en los dos primeros de los 12 episodios de la primera temporada, antes de adaptar el arco de Briarwood de Critical Role para sus otros episodios. Los fans de Critical Role, D&D y de la animación fantástica deberían encontrar mucho que disfrutar aquí. Además ya se ha dado luz verde a una segunda temporada. Buena señal.