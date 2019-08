Los 50 mejores consejos, trucos y atajos de Mac

Los correos electrónicos no son el medio idóneo para la transferencia de archivos, pero seamos honestos... Todos lo hacemos. El problema es que muchos proveedores de correo electrónico no te permitirán enviar archivos adjuntos que superen un tamaño en particular (apenas unos pocos megabytes), de modo que enviar archivos grandes por correo no es una opción.

Desde la versión Yosemite, ahora podemos enviar archivos por correo electrónico de hasta 5 GB por Mail (y también por la versión web de Mail en icloud.com). Lo que sucede en realidad es que el archivo adjunto se sube a iCloud y el destinatario recibe un enlace de descarga con una duración de 30 días.

Nota: si tu destinatario utiliza Mail en Yosemite o icloud.com, es probable que solo vea un archivo adjunto en su cliente de correo electrónico en lugar de un enlace.