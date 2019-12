Cómo ver todas las películas de Star Wars en orden antes de Rise of Skywalker

Star Wars es una de las grandes patas de la plataforma Disney Plus, un canal digital que tiene todo el material de la serie de George Lucas en formato 4K con HDR: la trilogía original que va del episodio 4 al 6, la trilogía precuela del 1 al 3, las dos primeras películas de la última trilogía antes de Star Wars: The Rise of Skywalker, películas independientes como Rogue One o Solo, las series de animación como Clone Wars — y hasta la nueva y popular serie The Mandalorian y su adorable compañero de fatigas, Baby Yoda.

Consigue 7 días de Disney Plus gratis ahora mismo para ver todas las películas de Star Wars

En esta guía verás como todas estas piezas del rompecabezas Star Wars se unen para formar un complejo tapiz de muchas historias que se desarrollan sobre el curso de varias décadas. Y todas ellas las puedes ver gratis durante los siete días ías de Disney Plus gratis que puedes conseguir ahora mismo.

Star Wars en orden cronológico

(Image credit: LucasFilm)

Por ahora, el universo Star Wars comienza con The Phantom Menace y termina con The Rise of Skywalker, que completa la saga de la familia Skywalker.

Pero, como hemos dicho antes, no sólo hemos incluido las películas. También encontrarás las series de animación The Clone Wars, que pasan entre el episodio 2 y 3. También incluímos la nueva serie de animación Star Wars: Rebels, que se desarrolla entre los episodios 3 y 4. Luego está The Mandalorian, que no es de animación y que se está desarrollando en estos momentos entre los 6 y 7 (por ahora).

Luego están las series que todavía no han llegado. Habrá tres. La primera es Obi-Wan, protagonizada por Ewan McGregor, que ocurrirá entre los episodios 3 y 4, antes de que el Jedi se encuentre de nuevo con Luke Skywalker.

Habrá otras serie basada en Rogue One, sobre las aventuras del espía rebelde Cassian Andor, que seguramente se desarrollará entre el episodio 3 y el 4 .

Finalmente estará Resistance, otra serie de animación que ocurrirá en algún momento durante los años de la tercera trilogía.

Según Lucasfilm, la historia del universo de Star Wars se divide en dos: antes y después de la Batalla de Yavin, cuando Luke Skywalker destruye la Estrella de la Muerte y comienza la caída del imperio. Hemos usado este evento para añadir el contexto temporal en cada película o serie.

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (32 años antes de A New Hope)

Star Wars Episode II: Attack of the Clones (22 años antes de A New Hope)

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (19 años antes de A New Hope)

Solo: A Star Wars Story (10 años antes de la Batalla de Yavin)

Rogue One: A Star Wars Story (finaliza justo antes de A New Hope)

Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (tres años después A New Hope)

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (cuatro años después A New Hope)

Star Wars Episode VII: The Force Awakens (34 años después A New Hope)

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (34 años después A New Hope)

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (35 años después A New Hope)

Star Wars en orden cronológico según su estreno en cines

(Image credit: Lucasfilm)

La otra manera de ver las películas de Star Wars es en el orden en que llegaron a los cines de todo el mundo, comenzando por el episodio 4, cuyo estreno fue hace 42 años. Ésta sería la manera de verla para los cinéfilos y permite ver el paso del tiempo en el estilo y la tecnología empleada para las películas.

Star Wars Episode IV: A New Hope (1977)

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999)

Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002)

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005)

Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (2017)

Solo: A Star Wars Story (2018)

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars: The Machete Order

Hay una tercera manera de ver las películas llamada el orden machete (The Machete Order), que se hizo viral cuando Rod Hilton la hizo pública en 2011. Parte de la idea de que el episodio 1 nunca debió producirse y que los episodios 2 y 3 no se pueden ver antes de The Empire Strikes Back para no arruinar la sorpresa.

Es quizás la mejor manera de ver Star Wars, sobre todo porque elimina la horrorosa The Phantom Menace.

Episode IV: A New Hope

Episode V: The Empire Strikes Back

Episode II: Attack of the Clones

Episode III: Revenge of the Sith

Episode VI: Return of the Jedi

La manera definitiva de ver todo Star Wars, incluyendo las series

Finalmente está la manera de ver Star Wars con todo el material adicional aparte de las películas. Es una tarea titánica, pero se puede hacer.

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (32 años antes de A New Hope)

Star Wars Episode II: Attack of the Clones (set años antes de A New Hope)

The Clone Wars animated series (empieza 22 años antes de A New Hope, finaliza 19 años antes de A New Hope)

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (19 años antes de A New Hope)

Solo: A Star Wars Story (10 años antes de A New Hope)

Star Wars: Rebels animated series (cinco años antes de A New Hope, con un epílogo posterior que sucede después de A New Hope)

Rogue One: A Star Wars Story (finaliza momentos antes de A New Hope)

Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (tres años después de A New Hope)

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (cuatro años después de A New Hope)

The Mandalorian (nueve años después de A New Hope)

Star Wars: Resistance animated series (34 años después de A New Hope)

Star Wars Episode VII: The Force Awakens (34 años después de A New Hope)

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (34 años después de A New Hope)

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (35 years años después de A New Hope)

Star Wars movies available to stream now

Aunque ahora mismo no todas las películas de Star Wars están en Disney+, lo estarán en breve.

Star Wars Episode I: The Phantom Menace

Star Wars Episode II: Attack of the Clones

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith

Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi

Star Wars Episode VII: The Force Awakens

Rogue One: A Star Wars Story

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (llega el 25 de diciembre)

Star Wars Episode IX: Rise of Skywalker (llegará en 2020)

Solo: A Star Wars Story (llegará en el 9 de juliio de 2020)

Star Wars de mejor a peor

(Image credit: LucasFilm)

Según IMDB, este sería el orden de las películas de Star Wars de mejor a peor: