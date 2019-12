Cómo ver todas las películas de Marvel en orden cronológico

Avengers: Endgame ya está en Blu-ray y las siguientes películas de Marvel están empezando a producirse — lo que llaman la “Fase 4”. Disney+ está a punto de llegar con todas las películas de este universo, así que va a ser una oportunidad de oro para invertir un par de semanas en verlas.

Dicho esto, hay varias maneras de llevar a cabo esta tarea titánica propia de Hércules. Te las puedes ver en orden cronológico, empezando por Captain America: The First Avenger — que empieza con el Capitán luchando contra los nazis en 1940. O te los puedes ver en el orden en que llegaron al cine, empezando por Iron man en 2008.

Así que prepara un bidón de Cheetos, llena el frigorífico de tu soda favorita, y prepárate para la sobredosis de efectos especiales.

Películas Marvel en orden cronológico

Lo más probable es que esta sea la lista que andas buscando, desde First Avenger a Endgame. Lo mejor de ver las películas en orden cronológico es que es más fácil ver el arco de la trama principal de la serie, que se centra principalmente en el Infinity Gaunlet y The Avengers, comenzando por la primera aparición del Tesseract en First Avenger.

Aquí tienes todas las películas Marvel en orden cronológico:

Captain America: The First Avenger (takes place during WWII)

Captain Marvel (takes place in 1995)

Iron Man (takes place in 2010)

Iron Man 2 (takes place after Iron Man)

The Incredible Hulk (time unspecified, pre-Avengers)

Thor (time unspecified, pre-Avengers)

The Avengers (takes place in 2012)

Iron Man 3 (takes place six months after The Avengers)

Thor: Dark World (post-Avengers, pre-Ultron)

Captain America: Winter Soldier (post-Avengers, pre-Ultron)

Guardians of the Galaxy (sometime in 2014)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (after Guardians)

Avengers: Age of Ultron (takes place in 2015)

Ant-Man (takes place in 2015)

Captain America: Civil War (post-Ultron, pre-Infinity War)

Spider-Man: Homecoming (post-Civil War, pre-Infinity War)

Doctor Strange (takes place in 2016)

Black Panther (takes place in 2017)

Thor: Ragnarok (post-Ultron, pre-Infinity War)

Avengers: Infinity War (takes place in 2017)

Ant-Man and The Wasp (ambiguous, but fits nicely between IW and Endgame)

Avengers: Endgame (starts in 2017, finishes in 2022)

Spider-Man: Far From Home (post-Endgame)

Si quieres ver las películas tal y como se crearon, para ver cómo ha ido evolucionando el cine de la factoría Marvel, éste es lógicamente el mejor método: Todo empieza en Iron Man (2008) y termina con Spider-Man: Far From Home (2019), que está todavía en algún cine en alguna parte.

Fase 1

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

Marvel’s The Avengers (2012)

Fase 2

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Fase 3

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Fase 4 (las fechas podrían cambiar)

Black Widow (2020)

The Eternals (2020)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Dr. Strange in the Multiverse of Madness (2021)

Thor: Love and Thunder (2021)

Más películas de la fase 4

Aparte de esas películas ya anunciadas de la Fase 4, hay otras que todavía no tienen fecha pero que Marvel ya ha dicho que va a realizar como parte de la misma fase.

Black Panther II (TBD)

Blade (TBD)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (TBD)

Untitled Captain Marvel film (TBD)

Untitled Fantastic Four film (TBD)

Películas Marvel de peor a mejor

Si no quieres perder el tiempo y centrarte en las mejores películas, aquí tienes un listado con las películas en orden de mejor a peor según la puntuación de la iMDB (Internet Movie Database).