Cómo ver las películas de James Bond en el orden correcto

Si te preguntas cómo ver las películas de James Bond antes de ver No Time To Die, ésta es la guía definitiva de cómo hacerlo.

Después de casi seis décadas y seis actores después, ver las películas de James Bond en orden no es tan sencillo como podría parecer. Así que hemos hecho un repaso de todas las películas para explicarte cómo puedes verlas en el orden que prefieras (o evitarlas).

James Bond en orden de estreno

Dr No (1962)

From Russia with Love (1963)

Goldfinger (1964)

Thunderball (1965)

Casino Royale (1967) (no es canon)

You Only Live Twice (1967)

On Her Majesty’s Secret Service (1969)

Diamonds Are Forever (1971)

Live and Let Die (1973)

The Man with the Golden Gun (1974)

The Spy Who Loved Me (1977)

Moonraker (1979)

For Your Eyes Only (1981)

Octopussy (1983)

Never Say Never Again (1983) (no es canon)

A View to a Kill (1985)

The Living Daylights (1987)

Licence to Kill (1989)

GoldenEye (1995)

Tomorrow Never Dies (1997)

The World is Not Enough (1999)

Die Another Day (2002)

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

No Time to Die (2021)

Ninguna franquicia de películas puede competir con 007 en su longevidad. No Time To Die será la película oficial número 25 (producida por la compañía que tiene los derechos, Eon Productions) pero hay dos más que no están dentro del canon: la sátira de 1967 Casino Royale y la vuelta de Sean Connery en 1983 Never Say Never Again (que salió el mismo año que Octopussy). Esta última es realmente un remake de Thunderball que surgió por una disputa de derechos.

James Bond en orden cronológico: las dos continuidades

Pierce Brosnan con Q. (Image credit: Eon Productions/007.com)

Aquí es donde las cosas se vuelven realmente complicadas. No hay una línea de tiempo definitiva en James Bond como la puede haber en Star Wars o Marvel. De hecho, hay películas que tienen elementos contrariados.

Bond es más como los Simpsons, donde el personaje siempre tiene más o menos la misma edad y el mundo se adapta a él según la fecha en la que se ruede la película.

La teoría de los fans es que James Bond no es un hombre, sino varios hombres que tienen el nombre en clave 007. Pero por otra parte hay elementos del personaje que perduran de actor a actor. Y además Skyfall demuestra que hay un hogar de la familia Bond. Es una persona "real" con familia y pasado.

La mejor manera de explicar todo esto es que la serie Bond tiene dos continuidades temporales distintas.

La primera saga comenzó con el Dr. No y llega hasta Die Another Day, estrenada 40 años después. Aunque nunca se dice explícitamente, se puede suponer que estas películas son consecutivas. De hecho, hay varios elementos de continuidad que parecen confirmarlo.

El más más convincente es el hecho de que en varias películas estrenadas después de On Her Majesty’s Secret Service, Bond hace referencia al hecho de que estuvo casado una vez: su boda se convirtió en un velatorio cuando la esposa de Bond fue asesinada por Blofeld en ese film.

Esto es más explícito todavía en For Your Eyes Only, donde vemos a Bond visitando la tumba de su difunta esposa Tracy antes de emprender una misión de venganza contra Blofeld. Blofeld no volvió a aparecer en la continuidad original, por lo que se puede deducir que murió realmente.

También sabemos que The Man with the Golden Gun tiene lugar después de Live and Let Die porque 007 se encuentra con el sheriff JW Pepper por segunda vez. El mismo razonamiento puede aplicarse a Tiburón en La espía que me amó y Moonraker, o a Valentin Zukovsky, el antiguo agente del KGB interpretado por Robbie Coltrane en GoldenEye y The World Is Not Enough.

La segunda continuidad empieza con Casino Royale (2006) y llega hasta No Time to Die. Es el comienzo de la historia de James Bond, basada en la primera novela de Ian Fleming. Las películas que siguieron han sido todas parte de la misma cronología, mucho más serializada de lo que vimos en la saga original —particularmente con las organizaciones malvadas Quantum y Spectre proporcionando una continuidad duradera.

Podemos discutir si los acontecimientos de las cinco películas de Daniel Craig tienen lugar antes o después de Dr. No. Por el lado del sí, está el primer encuentro de Bond con Ernst Stavro Blofeld en Spectre. Ahí el malo recibe sus famosas cicatrices. Por otro lado, en No Time To Die Craig tendrá casi 20 años más que Sean Connery en Dr. No. Luego está el hecho de que Bond saca su clásico Aston Martin DB5 del almacén en Skyfall, lo que sugiere que Goldfinger ya ha pasado. Quizá las películas de Craig existen en una línea temporal paralela, como los Star Trek de JJ Abrams.

Ves, te dijimos que era confuso.

Continuidad de Daniel Craig en orden cronológico

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

No Time to Die

Continuidad original en orden cronológico

Dr No

From Russia with Love

Goldfinger

Thunderball

You Only Live Twice

On Her Majesty’s Secret Service

Diamonds Are Forever

Live and Let Die

The Man with the Golden Gun

The Spy Who Loved Me

Moonraker

For Your Eyes Only

Octopussy

A View to a Kill

The Living Daylights

Licence to Kill

GoldenEye

Tomorrow Never Dies

The World is Not Enough

Die Another Day

James Bond de mejor a peor

Éste es el orden de todas las películas según la puntuación de IMDb.

Casino Royale (2006) – 8.0

(2006) – 8.0 Goldfinger – 7.7

– 7.7 Skyfall – 7.7

– 7.7 From Russia with Love – 7.4

– 7.4 Dr No – 7.2

– 7.2 GoldenEye – 7.2

– 7.2 The Spy Who Loved Me – 7.1

– 7.1 Thunderball – 7.0

– 7.0 You Only Live Twice – 6.9

– 6.9 Live and Let Die – 6.8

– 6.8 Spectre – 6.8

The Man with the Golden Gun – 6.7

– 6.7 For Your Eyes Only – 6.7

– 6.7 On Her Majesty’s Secret Service – 6.7

– 6.7 The Living Daylights – 6.7

– 6.7 Diamonds Are Forever – 6.6

– 6.6 Licence to Kill – 6.6

– 6.6 Quantum of Solace – 6.6

– 6.6 Octopussy – 6.5

Tomorrow Never Dies – 6.5

– 6.5 The World is Not Enough – 6.4

Moonraker – 6.3

A View to a Kill – 6.3

– 6.3 Never Say Never Again – 6.2

– 6.2 Die Another Day – 6.1

– 6.1 Casino Royale (1967) – 5.1

James Bond en orden por actor

Daniel Craig’s 007 rediscovers his classic Aston Martin DB5 in Skyfall. (Image credit: Eon Productions)

Aquí tienes todas las películas ordenadas por actor y orden cronológico, por si tienes un favorito y no quieres ver el resto.

Sean Connery

Dr No

From Russia with Love

Goldfinger

Thunderball

You Only Live Twice

Diamonds Are Forever

Never Say Never Again

David Niven

Casino Royale (1967)

George Lazenby

On Her Majesty’s Secret Service

Roger Moore

Live and Let Die

The Man with the Golden Gun

The Spy Who Loved Me

Moonraker

For Your Eyes Only

Octopussy

A View to a Kill

Timothy Dalton

The Living Daylights

Licence to Kill

Pierce Brosnan

GoldenEye

Tomorrow Never Dies

The World is Not Enough

Die Another Day

Daniel Craig

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

No Time to Die