Cómo utilizar el control DualShock 4 del PS4 en la PC

Si quiere saber cómo utilizar el control DualShock 4 del PS4 en su PC, ha llegado al lugar correcto. El control DualShock 4 de Sony para el PlayStation 4 puede utilizarse en una PC para jugar. Por suerte, es muy fácil de conectar.

Configurar un control de PlayStation 4 para usarlo en su PC puede parecer algo de otro mundo, pero la verdad es que los sistemas son compatibles y el proceso de configuración no es complicado. Si no tiene idea de cómo hacerlo, le explicaremos paso a paso todo lo que necesita saber.

En este caso, el DualShock 4 del PS4 es un control de juegos fantástico. Su diseño incluye todos los botones necesarios para la mayoría de los juegos de PC que admiten controles, y también puede utilizar su trackpad como un mouse si así lo requiere.

Lo único malo es que el conector de audio del control no es compatible, lo que significa que tendrá que conectar sus audífonos directamente a la PC en caso de que quiera usarlos.

No necesita tener un PS4 para vivir la experiencia DualShock 4, todo lo que necesita es el control, una PC con Windows y un cable USB. Anteriormente, necesitábamos un software especial para usar el DualShock 4 en una PC, pero ahora Sony hizo las cosas más fáciles a la hora de conectar y hacer funcionar el DualShock 4 en su PC.

También puede utilizar el control del PS4 de forma inalámbrica a través de Bluetooth. En este caso, necesitará una PC que tenga Bluetooth integrado (como la mayoría de las laptops modernas) o puede comprar un adaptador inalámbrico USB para el Sony PlayStation DualShock que se conecta en el puerto USB de su PC. Sony tiene una versión oficial de este adaptador, pero cualquier adaptador Bluetooth que admita Bluetooth 2 o superior debe ser suficiente.

Cómo utilizar el control DualShock del PS4 en Steam

Steam, la popular tienda y lanzador de juegos, publicó una actualización que le permite utilizar el control DualShock 4 del PS4 en su PC cuando ejecuta una aplicación.

Es fácil: conecte su DualShock 4 y controle sus juegos de PC. También puede controlar el modo Big Picture de Steam con el DualShock 4 y sus juegos mostrarán los botones del PS4 mientras juega.

Para utilizar el control DualShock del PS4 en Steam, abra la aplicación y consulte las actualizaciones; una vez que haya instalado la última actualización, conecte su DualShock 4 (o vía Bluetooth) y estará listo.

Desafortunadamente, esta solución parece no funcionar para todos los usuarios, de modo que lo invitamos a seguir leyendo si quiere saber cómo utilizar un control DualShock de PS4 en su PC sin Steam.

Cómo utilizar el control del PS4 en su PC

DS4Windows le permite configurar su DualShock 4 en la PC.

1. Descargar DS4Windows

Aunque es bastante fácil usar el DualShock 4 del PS4 en su PC, no es una experiencia muy plug-and-play, ya que necesita instalar software adicional para que todo funcione.

El software se llama DS4Windows y simplifica el proceso de conexión del control del PS4 a la PC. Lo que hace es engañar a su PC para que crea que el DualShock 4 es en realidad un control de Xbox 360 (compatible con Windows).

Para bajar la aplicación desde el sitio web de DS4Windows, solo tiene que buscar la última versión en su página de GitHub.

DS4Windows en Windows 10

2. Instalar DS4Windows

Ubique el archivo Zip que descargó, haga clic derecho en este y seleccione la opción “Extraer todo...”.

Una ventana le preguntará en dónde desea extraer los archivos. Puede extraerlos en la carpeta en donde descargó el archivo Zip o escoger una diferente.

Una vez extraídos los archivos, la carpeta de destino se abrirá y verá dos archivos. Uno es DS4Updater.exe, un programa que mantendrá DS4Windows actualizado con los últimos controladores, de modo que será útil ejecutarlo en caso de que tenga problemas más adelante.

Haga doble clic en el segundo archivo, DS4Windows.exe, para comenzar el proceso de instalación que permitirá que funcione el DualShock 4 en la PC.

DS4Windows instala los controladores necesarios

3. Configurar DS4Windows

Cuando ejecuta DS4Windows por primera vez, le preguntará dónde desea guardar sus ajustes y perfiles. Le recomendamos que utilice la opción predeterminada en “Appdata”.

Se abrirá una nueva ventana. Haga clic en Install the DS4 Driver para poder utilizar el control DualShock 4 del PS4 en Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10.

Si tiene Windows 7 o un sistema anterior, entonces también tendrá que hacer clic en Install 360 Driver.

Cable micro-USB

4. Conectar el control a la PC por USB

Ahora podrá conectar el DualShock 4 a la PC. Esto puede hacerse de dos formas: mediante un cable USB o por Bluetooth.

Para conectar el control DualShock 4 del PS4 a la PC por un cable USB, solo necesitará un cable micro-USB normal, es decir, el que viene con la mayoría de los teléfonos inteligentes modernos.

Una vez que haya conectado el cable en el control DualShock y en su PC, Windows debería detectarlo y estará listo para jugar con su control de PS4.

Encienda el Bluetooth en Windows

5. Conecte el control de PS4 a la PC por Bluetooth

Uno de las beneficios de utilizar un control DualShock 4 de PS4 en su PC es que puede utilizarlo de forma inalámbrica, lo que le brinda una mayor flexibilidad mientras juega.

El control DualShock 4 del PS4 utiliza la tecnología Bluetooth, de modo que tendrá que asegurarse de que su PC o laptop tenga un receptor de Bluetooth integrado. Si no es el caso, entonces puede comprar un adaptador Bluetooth USB como el Tiny USB 2.0 Bluetooth Mini Wireless Adapter; no solo es lo suficientemente pequeño como para que no moleste en su PC, sino que su precio (£2,99) es bastante económico (alrededor de los $4,55; AU$6,40).

Presione este botón para encender el control

Para conectar el control de PS4 por Bluetooth, presione y mantenga el botón PS central y el botón Share durante tres segundos o hasta que la barra de luz ubicada en la parte superior del control comience a parpadear.

Luego, abra la configuración de Bluetooth en su PC. En Windows 10, haga clic en el de diálogo situado en la barra de tareas, justo en la esquina inferior-derecha de su pantalla. Esto abrirá el Centro de Actividades. Haga clic en “Bluetooth” y luego seleccione “Control inalámbrico”.

El sistema puede pedirle un código de emparejamiento. En este caso escriba 0000. El control DualShock 4 de PS4 estará conectado de forma inalámbrica a su PC.

