Cómo instalar los increíbles ‘Super Wallpapers’ de Xiaomi en cualquier Android

Xiaomi ha creado unos nuevos fondos de pantalla dinámicos para su nuevo sistema operativo MIUI 12 usando datos de las sondas de la NASA. Son tan espectaculares que el reputado desarrollador linuxct los ha extraído de la beta y adaptado para que los puedas instalar en tu celular Android.

Para que te hagas una de lo fantásticos que son estos nuevos Super Wallpapers — como Xiaomi los llama — mira este vídeo publicado por el editor en jefe de XDA Developers Mishaal Rahman en Twitter:

Xiaomi's new Super Earth and Super Mars live wallpapers from MIUI 12 look great! Here's a GIF of a ported version on my OPPO Find X2 Pro. Yes, we'll be sharing this soon 😃https://t.co/LZupgsATNRApril 28, 2020