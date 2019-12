¿Cómo activar el modo oscuro de Instagram?

Hay dos ventajas principales en utilizar Instagram en modo oscuro.

La primera es que, si tienes un móvil con pantalla OLED, ahorrarás bastante energía de tu batería. Todo lo que sale 100% negro en la pantalla — que Instagram es todo el fondo — no consume electricidad porque los píxeles están apagados.

La segunda es que tus ojos no estarán expuestos a la luz intensa de la pantalla, sobre todo de noche, y no se cansarán tanto ni afectarán tus pautas de sueño.

Pero disfrutar del modo oscuro en Instagram no es tan fácil como darle a un botón en las preferencias como sí sucede en otras aplicaciones como Reddit. Según un tweet del jefe de Instagram Adam Mosseri, necesitarás Android 10 (o un Android 9 con una modificación de terceros, como el sistema operativo MIUI 11 de Xiaomi) o iOS 13 para iPhone:

Starting today, you can use Instagram in dark mode on iOS 13 or Android 10. Turn dark mode on your phone to try it out. 👀October 8, 2019