Evoo: Portátil Windows 10 por sólo $99

No es un MacBook Pro ni por el forro pero puedes usarlo para navegar internet, escribir, hacer hojas de cálculo y presentaciones o cualquier otra cosa que no requiera mucha capacidad de proceso. Y por lo que $99 que cuesta, no te puedes quejar.

Disponible también en rosa, el Evoo es el portátil más barato que hemos encontrado en Walmart.com. Y además no es un Chromebook, sino un portátil Windows 10 S Mode. Es decir, que la experiencia es casi la misma que un PC normal. De hecho, hasta tiene una opción para desbloquear el sistema operativo y que corra el Windows 10 completo.

El portátil tiene un puerto microSD para que puedas ampliar la capacidad de almacenamiento fácilmente. También tiene un puerto USB normal y una salida HDMI para conectarlo a una televisión o proyector.

Y el precio es absurdamente bajo, y ni siquiera ha llegado Black Friday.