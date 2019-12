Regalos para jugadores de Xbox en Navidad

Guías de regalos de Navidad Techradar Aquí tienes una lista de guías para que puedes dar con el regalo adecuado para tus seres queridos y no tan queridos. • Regalos para fans de Apple

Comprar regalos de Navidad para jugadores es un auténtico dolor de cabeza, así que hemos confeccionado esta lista de accesorios y juegos para usuarios de la Xbox — o gente que quiera una Xbox. Encontrarás ofertas de paquete consola más juego, juegos y productos relacionados con video juegos de las mejores franquicias para Xbox.

Xbox One X 1TB Gold Rush Special Edition con Battlefield V

La mejor

Soporta juegos 4K y HDR

Viene con múltiples juegos

Bastante cara

Aunque Sony fue la primera en actualizar la PS4 con la PlayStation 4 Pro, Microsoft se tomó algo de tiempo para sacar una máquina impresionante con la Xbox One X. Soporte de resolución 4K, color HDR y una mejora de todas las prestaciones y fidelidad visual. Gracias a todo esto, jugar cualquier juego de la Xbox One en una Xbox One X es una auténtica revelación.

Este paquete incluye la edición Deluxe del juego de batalla multi-jugador Battlefield V y una copia de Battlefield 1943. El primero es sencillamente increíble en la Xbox One X.

Xbox One S 1TB Fortnite Bundle con Eon Cosmetic Set + 2,000 V-Bucks

Do the floss on Xbox

Soporte de color HDR

Soporta Blu-rays de 4K

2,000 V-Bucks no es demasiado pero a caballo regalado...

Si gastar mucho dinero en la Xbox One X no es una opción, aquí tienes la Xbox One S. No tiene la misma potencia y resolución que la anterior, pero es más pequeña y también soporta color HDR, por lo que juegos como las últimas versiones de Forza o Halo tendrán mejor contraste y detalle si tienes una televisión HDR.

Este paquete de oferta además viene con un código de descarga para Fortnite con el Eon Cosmetic Set (que incluye un traje, una traje planeador y un diseño de hacha exclusivo) y 2,000 V-Bucks para gastar en lo que quieras.

Controladores personales Xbox Design Lab

Diseña un controlador a medida para tu ser más querido

Un gran número de opciones

Fácil de diseñar en la web

Más caro que un controlador estándar

A lo largo de su historia, Microsoft ha lanzado varios controladores con diferentes diseños a juego con algunos títulos como Halo o Destiny. Pero esos los puede conseguir cualquiera. Los de Xbox Design Lab son exclusivamente tuyos porque los diseñas tú mismo.

En su página web puedes escoger los colores de la parte trasera y delantera, personalizar el color de los botones y hasta grabar texto en su superficie, algo que lo hace un regalo personal perfecto. Puedes diseñarlo y comprarlo en Xbox Design Lab.

Controlador Hyperkin Duke

El clásico mando Xbox renacido

Inspirado en el diseño Xbox original

La pantalla de presentación original está incluida en el propio mando

Sigue siendo algo grande

Es extraño cómo la nostalgia puede hacer que los humanos olviden que lo que ahora celebran como maravilloso fue el objeto de críticas feroces hace apenas unos años. Es precisamente lo que le ha pasado al controlador original de la Xbox, el gigantesco ‘Duke’ que apareció con la primera Xbox allá por la prehistoria en el año 2001.

Esta nueva versión sigue de Hyperkin sigue el espíritu del original pero es compatible tanto para Xbox One, Xbox One S, Xbox One X y Windows 10.

El Duke es un homenaje perfecto y, aunque el tamaño sigue siendo enorme, la precisión de sus botones, el diseño y hasta la pequeña pantalla en medio del mando que reproduce la animación de arranque de la Xbox original lo convierten en algo que cualquier fan original de la Xbox podrá apreciar.

Xbox Game Pass

Como Netflix, pero para juegos

Una creciente librería de videojuegos exclusivos y multi-plataforma

Un montón de juegos nuevos

Tienes que seguir pagando para conservar los videojuegos

Los servicios de streaming han cambiado la manera en que consumimos películas y series, y ahora varias compañías quieren hacer lo mismo con los video juegos. Sony y PlayStation Now, EA Play en varias plataformas, y el Xbox Game Pass, una de las librerías más grandes que existen disponibles para jugar en su totalidad siempre y cuando pagues mensualmente. Y, francamente, ¿de verdad quieres ser dueño de un juego para toda la vida cuando sólo lo vas a jugar durante una temporada hasta que lo acabes o te hartes de él?

Compra un año de suscripción y haz feliz a cualquiera con una Xbox. Garantizado.

(Image credit: Respawn Entertainment )

Star Wars Jedi: Fallen Order

Uno de los juegos más populares de 2019

Great combat

Faithful to movies

Lacklustre story

Star Wars Jedi: Fallen Order ha sido uno de los mejores videojuegos de Star Wars de los últimos años y un pariente espiritual de juegos inmensamente populares como Dark Souls y Bloodborne. Lanzado en 2019, es relativamente nuevo para estas Navidades, así que lo más probable es que la persona a la que se lo quieras regalar no lo tenga (asegúrate antes, claro).

(Image credit: Xbox)

Jersey horroroso oficial de Xbox

Tan feo que es bonito

100% knitted

Certified ugly

La moda de los jerseys de Navidad horroroso continua con este de Microsoft, que mezcla la marca Xbox con imágenes típicas de estas fiestas para crear algo realmente terrible pero que tiene un encanto irresistible precisamente por eso.

100% punto de lana, es un “ugly sweater” en toda regla y la persona que lo reciba lo amará toda la vida aunque lo odie de boquilla. Puedes conseguirlo en Geekstore .

Seagate 4TB Game Drive para Xbox

Un disco duro con garantías

Fácil de usar

Tamaño compacto

Bastante caro

Los juegos digitales de descarga y los parches digitales siguen siendo cada vez más grande, así que es muy fácil llenar el disco interno de la Xbox aunque tengas una Xbox One X con 1 terabyte.

Así que hay que tirar de discos externos sea como sea. Este de Seagate de 4 terabytes tiene un diseño impecable a juego con tu Xbox y funciona de maravilla. Si la persona a la que le vas a regalar el disco tiene una Xbox One S — que es 100% digital — te lo agradecerá para siempre.

Libro “The Art of Sea of Thieves”

La piratería vive

Lleno de arte y diseños

Encuadernación en tapa dura muy bonita

Ninguno

Sea of Thieves salío en 2018 pero sigue siendo un juego extremadamente popular que sigue creciendo continuamente gracias a parches de expansión y actualizaciones. Es una de las mejores aventuras multi-jugador, un juego de piratas que te permite explorar islas tropicales y navegar por mares totalmente abiertos.

Este libro te ayuda a comprender el enorme esfuerzo artístico que fue necesario para crear esta pequeña gran obra de arte digital. Puedes comprarlo en Amazon - US

(Image credit: Funko)

Figura Funko Pop! Halo - Master Chief

Un héroe del pasado vuelve como un juguete clásico

Modelo completo de vinilo

Más detallado que los Funkos típicos

Ninguno

Es innegable que Master Chief es quizás el más icónico de los personajes de Xbox, el protagonista que hizo de la videoconsola de Microsoft un gigante de la nada. Esta versión de figura Pop! Funko es un homenaje perfecto. Generalmente los Funko son regalos perfectos en cualquier categoría, pero este Master Chief hará las delicias de cualquier jugador de la Xbox. Puedes comprarlo en Amazon - US

Auriculares con micrófono Turtle Beach Recon 50X Stereo

Charla online o haz stream con estos cascos con micrófono

Comfortables y ligeros

Buen micrófono con sonido nítido

Las articulaciones hacen algo de ruido

Si la persona a la que quieres regalar algo juega online con otra gente, te agradecerá estos auriculares con micrófono Turtle Beach, con altavoces de 40mm para obtener un sonido potente y claro, así como un micrófono muy efectivo y controles en el cable para apagarlo o encenderlo, así como controlar el volumen.

Tienen un buen diseño, son muy comfortables y ligeros, por lo que se pueden utilizar en sesiones de juego largas. Y además tienen muy buen precio.