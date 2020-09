Pide tu Xbox Series X ahora: todas las tiendas para comprar la nueva Xbox

Buenas noticias: la Xbox Series X ya está disponible para que hagas tu pedido en los Estados Unidos. Malas noticias: se han agotado todas en sólo un par de horas. Pero no os preocupéis que habrá más unidades para reservar y llegarán en breve. Aquí tienes una guía para no perder la oportunidad de pedir una.

Dónde pedir una Xbox Series X

Best Buy : pedidos previamente activos - no disponibles en estos momentos

Amazon : pedidos activos por poco tiempo - no disponibles en estos momentos

Microsoft : pedidos previamente activos - no disponibles en estos momentos

Walmart : pedidos activos ahora - no hay stock disponible ahora mismo, sigue refrescando

Newegg : pedidos activos para la Xbox Series S

GameStop : pedidos activos ahora - no disponibles en estos momentos

Target : pedidos previamente activos - agotados

Sam's Club: pedidos previamente activos - agotados

Si no has podido encargar tu Xbox Series X en la primera tanda de pedidos, tienes una alternativa en la que no tendrás que gastar los $499 de golpe: puedes pedirla con Xbox All Access, una suscripción mensual que incluye Xbox Game Pass Ultimate por sólo $35 al mes durante 24 meses. Al final pagas más, pero se nota mucho menos y además consigues mucho más, con una librería de juegos siempre disponibles para jugar. La Xbox Series S está disponible de la misma manera por sólo $25.

En los links de arriba tienes todas las páginas de pedidos de la Xbox Series X en todas las tiendas que la están ofreciendo en estos momentos. Debajo tienes las tiendas una por una, con comentario de cómo se está desarrollando la pre-venta de la consola.

Compra la Xbox Series X: dónde reservar la Xbox Series X

Los pedidos de la Xbox Series X ya están aquí. Se están vendiendo como rosquillas y todas las tiendas online están sufriendo el embate de cientos de miles de usuarios en busca de su nueva consola. La clave para encontrar una es tener la lista de páginas de pedidos a mano, un buen montón de paciencia y estar preparado para refrescar páginas constantemente. Aquí iremos actualizando la situación de cada cadena.

Amazon

Amazon lanzó brevemente su página de encargos de la Xbox Series X pero ahora mismo sólo podrás encontrar el cartel de "Actualmente no disponible". Sigue refrescando porque la segunda ola de encargos disponibles debe estar a punto de caer. Amazon no es de la que se queda sin oportunidad de negocio mucho tiempo.

Microsoft

Microsoft lanzó su página de pedidos de la Xbox Series X esta mañana y ahora mismo muestra que no están disponibles para la compra. A refrescar tocan hasta que vuelvan a aparecer.

Best Buy

Best Buy ha tenido ya dos tandas de encargos de la Xbox Series X, algo único entre todas las tiendas. Pero ésta también se ha agotado y, otra vez, habrá que refrescar hasta que se desgaste el dedo índice.

Newegg

Newegg todavía no ha lanzado su página de pedidos de la Xbox Series X. Es posible que estén esperando a que todo el mundo agote existencias o quizás hayan pillado a sus programadores con los pantalones bajados. Esperemos que sea lo primero porque podría ser una de las últimas oportunidades para conseguir una.



GameStop

La páginas de pedidos de GameStop para Xbox Series X está abierta, así que sigue refrescando esta página para ver cuándo aparece la Series X o la Series S.

Walmart

Walmart ha estado mostrando mensajes de "agotada" para los encargos de la Xbox Series X, algo que ya vimos con a PS5. Sigue refrescando si eres capaz de acceder porque, en estos momentos, la página está teniendo problemas de acceso por saturación de la demanda.



Los hechos clave del precio de la Xbox Series X

Precio Xbox Series X: $499

$499 Fecha para los encargos Xbox Series X: 22 de septiembre — puedes apuntarte para que te notifiquen de la disponibilidad en Best Buy y GameStop

22 de septiembre — puedes apuntarte para que te notifiquen de la disponibilidad en Best Buy y GameStop Paquetes de lanzamiento de la Xbox Series X: Algunos paquetes que esperamos ver serán los de Call of Duty y FIFA 21

Precios de la Xbox Series X

La Xbox Series X cuesta $499, que deberás pagar cuando te la manden a casa, no al hacer el pedido. La versión Xbox Series S cuesta $200 menos: $299.

Puedes comprarte la Xbox Series X con el programa Xbox All Access por sólo $34.99 por mes durante 24 meses, sin entrada. La Xbox Series S estará disponible por $24.99 al mes. Ambas consolas incluirán la suscripción Xbox Game Pass Ultimate, con acceso gratis a varios juegos estrella.

El precio de la Xbox Series X comparado con el de la Xbox One

(Image credit: Microsoft)

La Xbox Series X y la Xbox One X cuestan exactamente lo mismo: $499. Excepto que los $499 de ahora valen algo menos que los $499 de la antigua consola de Microsoft gracias a la inflación — y además ofrece mucha más potencia de fuego que la Xbox One X. No pueden compararse.

Cuánto cuestan los juegos de la Xbox Series X

(Image credit: Ninja Theory)

En julio de esta año, la compañía 2K Games anunció que NBA 2K21 en PS5 y Xbox Series X costará $10 más que la PS4 y la Xbox One, lo que significa que la versión estándar del juego para nuevas consolas costará $70. Un precio considerable. Al parecer otros fabricantes tienen pensado hacer lo mismo con sus juegos para la Xbox Series X. Activision, por ejemplo, dice que Call of Duty Black Ops: Cold War también costará $70. Según GamesIndustry.biz, los analistas de IDG dicen que todos los sellos están pensando en el mismo incremento de precios.

"La última vez que los juegos de una nueva generación de consolas sufrió un aumento fue en 2005 y 2006, cuando fueron de $49.99 a $59.99 al comienzo de la generación Xbox 360 y PS4", dice el presidente de IDG y CEO Yoshio Osaki. "Durante ese tiempo, el coste y precio de otras verticales afiliadas también aumentó".

Como explica Osaki, los costes de producción de los juegos para las nuevas consolas han aumentado de 200% a 300%, así que tiene sentido que suban los precios.

"El aumento de precio a $69.99 no es mucho, sólo un 17% de 2005 a 2020", dice Osaki. El aumento, afirma, ni siquiera cubre el incremento real del coste de desarrollo, pero es un aumento que va en la dirección adecuada. Según él, todos los sellos dicen que el precio debe subir porque no queda otra.

Sin embargo, otros desarrolladores dicen que no aumentarán el precio de todos los juegos de PS5 y Xbox Series X. Ubisoft ya ha confirmado que no aumentará precios por ahora y 2K Games ha dicho que el aumento del NBA no se aplicará a todos sus juegos. Sin embargo, es posible que veamos el aumento en juegos triple AAA y franquicias muy populares como FIFA 21 o Halo Infinite. Mientras tanto, Sony ha dicho que los precios de los juegos desarrollados por sus estudios irán de $49.99 a $69.99 para la PS5.

Ofertas y paquetes de juegos Xbox Series X

(Image credit: Xbox Game Studios)

Ahora que Microsoft nos ha dicho que juegos de la Xbox Series X saldrán con la consola, tenemos una idea más clara de cuáles podrían ser algunos de los paquetes disponibles durante el lanzamiento.

Tanto FIFA 21 como NBA 2K21 parecen apuestas seguras para este tipo de paquetes. También veremos paquetes con algunos juegos que van por temporadas como Call of Duty estas navidades, así que puedes esperar que el Call of Duty Black Ops: Cold War llegará como paquete con la Xbox Series X.