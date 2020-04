Ofertas Xbox One: los mejores precios, paquetes y rebajas en marzo 2020

Seguimos manteniendo un ojo en las últimas rebajas y ofertas de la Xbox, sobre todo en Walmart y Best Buy. Aquí tienes el resultado de nuestra investigación constante, las Xbox One S, Xbox One X y la nuega Xbox One S All-Digital Edition más baratas de internet.

Nuestra recomendación general es que compres un paquete de consola Xbox One más un juego y/o accesorios, porque es la opción más económica.

Xbox One S All-Digital Edition

Ofertas Xbox One S All-Digital Edition

La Microsoft Xbox One S All-Digital Edition está disponible a partir de $249, $50 menos que la Xbox One S. Pero las ofertas que incluyen juegos rebajan el precio aún más.

Eso sí, no tiene disco Blu-Ray así que tienes que descargarte los juegos. Por lo demás, la consola es idéntica a las Xbox One S.

El nuevo paquete de Microsoft incluye la Xbox One S All-Digital Edition con un disco de 1TB, un controlador wireless y códigos de descarga de tres juegos excelentes: Minecraft, Forza Horizon 3 y Sea of Thieves.





Xbox One S All Digital Edition | Oferta 3 juegos | $249.99 en B&H Photo Video

Si no te importa descargar juegos y no quieres el lío de tener que mantener una librería de juegos físicos, la Xbox One S All Digital Edition es la mejor Xbox One. Viene con códigos de descarga de tres juegos fantásticos incluidos — Forza Horizon 3, Minecraft y Sea of Thieves, y además contenido extra gratis para Fortnite.

Ver oferta

Ofertas Xbox One S

Xbox One S

La nueva versión reducida de la Xbox One S es mucho más bonita que la primera — y además no necesita fuente de alimentación separada porque viene incluida en el chasis principal.

Pero la gran novedad es que soporta contenido de vídeo 4K, tanto en Blu-Rays como Netflix. La mayoría de los modelos Xbox One S vienen con un disco mejorado de 1TB pero todavía queda alguna de 500GB. La edición limitada de 2TB aparece de vez en cuando pero desaparece rápidamente aunque tenga un precio inflado. Estas son las mejores ofertas ahora mismo:

Xbox One S bundles

1TB Xbox One S | Oferta Gears 5 | $299.99 $248 en Newegg

Consigue el paquete Xbox One S con el juego Gears 5 Bundle por sólo $248 en Newegg. Es la verisón de 1TB que incluye códigos de descarga para tres juegos: Gears of War 2, 3 y 4. Además incluye un mes de pruebas gratis al servicio de juegos barra libre Xbox Game Pass y Xbox Live Gold.

Ver oferta

1TB Xbox One S | Oferta Anthem | $333 $279.95 en Newegg

Por un tiempo limitado puedes comprar el paquete Xbox One S con el juego Anthem por sólo $279.95 en Newegg. Esta oferta incluye la descarga completa de Anthem Legion of Dawn Edition, un controlador Xbox sin cables, un mes de suscripción a Xbox Live Gold, y un es de suscripción a Xbox game pass.

Ver oferta

Xbox One S | Oferta Star Wars Jedi: Fallen Order | $399.99 $339 en Newegg

La Xbox One S con el juego Star Wars Jedi: Fallen Order — que cuesta $60 por sí mismo — está a la venta por $339 en Newegg. Una oferta que incluye un mes de EA Access gratuito.Ver oferta

1TB Xbox One S | Oferta NBA 2K19 | $299 en B&H Photo Video

Enfréntate a los mejores jugadores del NBA 2K19. Incluye un mes de Xbox Game Pass además de la descarga del juego NBA 2K19.

Ver oferta

Ofertas Xbox One X

La Xbox One X salió en noviembre de 2017 con un precio de $499. La consola con soporte para juegos 4K con color de gran rango dinámico (HDR) era mucho más cara que la Xbox One S, pero ahora han bajado mucho con la próxima llegada de la Xbox Series X. Aquí tienes las mejores ofertas que hemos encontrado:

1TB Xbox One X (reacondicionada) | $278.99 en Newegg

La oferta más barata de la Xbox One X son estas unidades reacondicionadas. Son usadas pero están como nuevas porque las han reparado. Es perfecta para reemplazar una que se te haya roto porque no viene con controladores ni adaptador de corriente. Pero si tienes esos elementos (o los compras en eBay) sólo cuesta $279 en Newegg.Ver oferta

Xbox One X 1TB | Oferta Star Wars Jedi: Fallen Order | $499 $399 en Adorama

Los fans de Star Wars pueden conseguir un descuento de $100 en la Xbox One X más el nuevo juego Star Wars Jedi: Fallen Order, que cuesta $60 de forma independiente.Ver oferta

Ofertas Xbox Live Gold

Si necesitas extender tu suscripción a Xbox Live Gold sin pagar el precio completo de $60, aquí tienes varias ofertas Xbox Live Gold deals (en inglés).

Ofertas Xbox Game Pass

Si te vas a comprar la Xbox One S All-Digital o quieres ahorrar espacio en tu librería y dinero, sólo necesitas Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de videojuegos de Microsoft — el Netflix para la Xbox. Aquí tienes varias ofertas de Xbox Game Pass (en inglés) que puedes combinar con Xbox Live Gold gracias a la suscripción Xbox Game Pass Ultimate.