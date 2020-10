Dónde comprar la Nvidia RTX 3070: tiendas con unidades disponibles

La Nvidia Geforce RTX 3070 sale a la venta hoy, 29 de octubre a las 9am hora de la Costa Este, 6am en la Costa Oeste 29 y 2pm hora central europea. Aquí te presentamos la lista de tiendas que tendrán unidades.

Por lo menos eso esperamos según los rumores, que dicen que habrá más unidades disponibles de la RTX 3070 que de las RTX 3080 y 3090, que siguen con problemas serios de abastecimiento.

Creemos que la Nvidia RTX 3070 es una de las mejores tarjetas gráficas en el mundo en estos momentos, a un precio considerablemente más barata que sus hermanas mayores: $200 menos que la Nvidia GeForce RTX 3080 y $1000 menos que la Nvidia GeForce RTX 3090. Pero la RTX 3070 sigue teniendo raytracing con resoluciones de 1080p y 1440p así que, para la mayoría, será más que suficiente.

Si quieres algo más potente, aquí tienes dos recursos:

Aquí encontrarás las ofertas de la GeForce RTX 3070 tan pronto como estén disponibles.

Los pedidos de la Nvidia GeForce RTX 3070 abren hoy pero es posible que algunas páginas web dejen de funcionar por la alta demanda. Si pasa eso, paciencia y a recargar. Te recomendamos que si encuentras una unidad compres cuanto antes y no te lo pienses porque se agotarán pronto.

Ofertas Nvidia RTX 3070 en Best Buy

Best Buy has a range of RTX 3070 models, which means it could be a good choice for getting an GPU before they sell out. The cheapest models are the Founder's Edition RTX 3070 and the Gigabyte GeForce RTX 3070, both for $499.999.Ver oferta