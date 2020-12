Ofertas Nintendo Switch Cyber Monday 2020: los mejores paquetes y descuentos

Buenas noticias, gamers: ya tenemos ofertas Cyber Monday para la Nintendo Switch Cyber ​​Monday. Las hemos reunido en esta guía para que no te pierdas ninguna.

Las opciones de paquetes de consola y juegos son particularmente buenos para la Nintendo Switch Lite, con varios colores y combinaciones de juegos disponibles.

Durante Black Friday hemos visto algunos paquetes excelentes, incluyendo una oferta que incluye Mario Kart 8 Deluxe y una suscripción a Nintendo Switch Online. Seguramente el Cyber Monday traerá más.

Para la Nintendo Switch normal, cualquier consola con descuento no suele durar mucho en stock y, lo más probable, es que tengas que realizar un pedido por anticipado y esperar a que las tiendas reciban nuevas unidades.

Tiendas con ofertas Nintendo Switch en Cyber Monday 2020

Ofertas Nintendo Switch Cyber Monday

Nintendo Switch con Animal Crossing: $299 en Best Buy

Este paquee sólo está disponible para recogida directa en tienda, pero ahora mismo es la manera más segura de conseguir una Switch y el Animal Crossing. Se agotarán rápido seguro.Ver oferta

Nintendo Switch Lite + 128GB memory card: $234,98 $218,99 at Amazon

Puedes gastar algo menos y conseguir la Nintendo Switch Lite con 128GB de memoria en Amazon. Sólo te ahorrarás $9 pero, sabiendo que la demanda es tan fuerte, cualquier oferta es buena. De hecho, no durará mucho. En stock el 2 de diciembre.Ver oferta

Nintendo Switch Lite + estuche de viaje + tarjeta de 128GB: $287,97 $239,97 at Best Buy

Ahorra $48 con este paquete de Nintendo Switch Lite más estuche y tarjeta de 128GB. Te costaría $287,97 si lo compraras todo por separado. La tarjeta está descontada en otros sitios, así que el precio no es tan bueno si lo miras por ese lado. Pero, de nuevo, es difícil conseguir las Switch así que no tienes mucho dónde elegir.

Ver oferta

Juegos Nintendo Switch: desde $14,99 en Best Buy

Un montón de viejos favoritos a precio muy barato, desde Rayman Legends a la Borderlands Collection, pero también encontrarás descuentos en Animal Crossing: New Horizons, Pokemon Sword & Shield, y The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Ver oferta

Juegos Nintendo Switch: ahorra un 15% extra en Target

Puedes ahorra un 15% en juegos seleccionados en Target, incluyendo Overcooked 2!, NBA 2K21 y Just Dance 2021.Ver oferta

Nintendo Switch Pro Controller: $69,99 $59,99 at Best Buy

Ahorra $10 en el Nintendo Switch Pro Controller, por fin disponible con descuento en las ofertas Nintendo de Best Buy. Perfecto para muchos juegos o para jugar con la consola en tu televisor.

Ver oferta

Nintendo Switch Pro Controller con Super Mario Odyssey: $99,99 en Walmart

Consigue uno de los mejores títulos de la Nintendo Switch y el Nintendo Switch Pro Controller con HD Rumble, función amiibo function y control de movimiento.Ver oferta

12 meses de Nintendo Switch online + tarjeta MicroSDXC 128GB: $102,98 $34,99 en Best Buy

Ahorra $85 con esta tarjeta 128GB microSD de SanDisk más 12 meses of Nintendo Switch Online.Ver oferta

Save on storage Tarjeta Nintendo Switch SanDisk microSDXC 256GB: $52.49 $39.99 en Amazon

Ahorra $12 en esta tarjeta para expandir el almacenamiento de tu Switch a 256GB.

Ver oferta

Tarjeta SanDisk 512GB Ultra microSDXC: $99,99 $64,99 en Amazon

Ahorra $35 en esta tarjeta de 512GB para la Nintendo Switch.Ver oferta

Luigi's Mansion 3 para Nintendo Switch con código digital: $59,99 $39,99 en Amazon

Ahorra $20 en uno de los mejores juegos de la Switch: Luigi's Mansion 3.Ver oferta

Lego Disney Pixar's The Incredibles | Nintendo Switch: $39,99 $19,99 at Amazon

Ahorra $20 en Lego The Incredibles para Nintendo Switch en Amazon, un juego fantástico para toda la familia.Ver oferta

Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch con código digital: $59.99 $39.99 at Amazon

Ahorra $20 en otro clásico moderno, el Super Mario Maker 2 para crear tus propios niveles de Super Mario.Ver oferta

Legend of Zelda Link's Awakening: $59,99 $30 en Walmart

Ahorra $30 en Link's Awakening, la versión física que bate a la oferta de descarga de Amazon.Ver oferta

Super Mario Maker 2: $59,99 $30 en Walmart

Ahorra $30 en la versión física de Super Mario Maker 2.Ver oferta

Fire Emblem: Three Houses: $59,99 $30 en Walmart

Ahorra $30 en Fire Emblem: Three Houses, un descuento nada habitual de este juegazo.Ver oferta

Splatoon 2: $59,99 $30 en Walmart

Ahorra $30 en la copia física de Splatoon 2, un adictivo juego por equipos que ya es un clásico contemporáneo.Ver oferta

Mario Kart 8 Deluxe + Super Mario Party: $99.99 $79.99 at Target

Ahorra $20 en este pack de dos juegos multijugador fantásticos de Mario, Mario Kart 8 Deluxe y Super Mario Party.Ver oferta

SE AGOTARÁ RÁPIDO Nintendo Switch Fortnite Edition con Joy-Cons azul y amarillo: $299 en Target

Target tiene la edición Fortnite de la Nintendo Switch disponible, pero se va a agotar tan rápida como la de Walmart. Date prisa.Ver oferta