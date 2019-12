Ofertas Cyber Monday 2019: Nintendo Switch, Apple, TVs, celulares y videojuegos

Las ofertas de Cyber Monday 2019 en Best Buy, Walmart y Amazon ya están aquí. Estas son las mejores ofertas que hemos encontrado, desde video consolas como la Nintendo Switch o la PS4 a precio más barato hasta juguetes, teléfonos celulares, auriculares, televisores, aspiradores, auriculares y hasta Apple Watch.

Nuestras oferta favorita es una PS4 Pro con God of War, Horizon: Zero Dawn y Spider-Man por sólo $299.

También hay una iPad por $229 en Target, aunque tendrás que ir a la tienda. Y una Fitbit Versa 2 por el precio más barato nunca visto: $129. También hay una olla de presión Insignia de 8 quarts en Best Buy por sólo $39.

PS4 Pro con Spider-Man, Horizon Zero Dawn: Complete Edition y God of War: $466.96 $299.99 en Amazon Tres grandes juegos con la versión más potente de las PS4. Esta oferta es una auténtica ganga por sólo $300 en Amazon. Ver oferta

Nintendo Switch bundle with Mario and Rabbids and Starlink: Battle for Atlas: $299.99 en Best Buy

La última versión de la Switch con tres juegos gratis. Sólo tienes que añadirlos a la cesta y verás que cuestan cero. Ver oferta