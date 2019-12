iPad 10.2 por sólo $230 en Target este Cyber Monday

Quizás no tuvieras en mente comprarte un iPad este Cyber Monday y en vez de eso estabas buscando otras ofertas sin saber que iba a caer ester regalo del cielo, pero aquí lo tienes: $100 de descuento en un iPad de 10.2 pulgadas nuevo.

Es más grande que el tamaño estándar de 9.7 pulgadas que el iPad tuvo durante años. Y además es compatible con los teclados del iPad Pro y el iPad Air, al tener el mismo tamaño y los mismos conectores magnéticos de tres contactos.

Por $230 te llevas a casa un chip A10 Fusion, lector de huellas Touch ID y diez horas de vida de batería. No es la mejor iPad, pero es más que suficiente para apps, películas y series. Eso sí, tiene sólo 32 gigabytes de almacenamiento. Si quieres algo más grande, el modelo de 128GB también tiene un descuento pero obviamente es más cara.

Apple 10.2-inch iPad, 32GB: $329.99 $229.99 en Target El precio más barato que hemos encontrado para el iPad de 2019, con 32GB y chip A10 Fusion. El stock está limitado sólo para gente que vaya a las tiendas Target, así que no te lo van a traer a casa. Ver oferta