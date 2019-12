Black Friday 2019: Todas las ofertas de Amazon, Walmart, Best Buy y Target (actualizándose)

El Black Friday 2019 se aproxima a toda velocidad y las temporada de compras navideñas se adentra cada vez más en el mes de noviembre. Así que por eso deben estar empezando a llegar las noticias sobre los primeros folletos publicitarios y anuncios con ofertas de Black Friday.

Todavía no tenemos nada oficial, pero ya hemos visto las listas de juguetes de 2019 y podemos hacernos una buena idea de qué tipo de ofertas vamos a ver en Amazon, Target y Walmart.

Aquí tenéis una lista preliminar que iremos actualizando poco a poco a medida que vayan llegando nuevas noticias. Así que guardar la página y volver de vez en cuando para estar al tanto de todas las ofertas de Black Friday 2019.

(Image credit: Ken Wolter/Shutterstock)

Nintendo Switch : Está claro que la Switch va a estar de oferta. Amazon todavía la tiene al precio original, pero podemos dar por seguro que, aunque la Switch Lite es difícil que vaya a tener descuento, veremos “bundles” de juegos con descuentos serios al comprar la videoconsola de Nintendo.

Fire Tablet Kids Edition : Cuando se trata de productos Amazon, está claro que va a haber descuento en Black Friday. Ahora mismo la Fire Tablet Kids Edition cuesta $99 en los Estados Unidos y ya la hemos visto caer a $60 en el Prime Day, así que cuenta con unos precios de escándalo para Black Friday.

Lego Hogwarts , Iron Man’s Infinity Gauntlet : Estos dos juguetes van a ser éxitos de venta gracias a “Avengers: Endgame” y “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindlewald.” Nos sorprendería muchísimo que ninguno de estos dos productos no recibieran un descuento en Black Friday 2019.

(Image credit: Target)

Nintendo Switch : Los mismo que con Amazon. Habrá descuentos en la Nintendo Switch grande, no la pequeña. y paquetes con varios juegos. Para la Lite probablemente no habrá ningún descuento en el hardware pero sí comprando un paquete con juegos.

Hoverboards : Target ha puesto una hoverboard en la lista de juguetes de 2019, así que lo más seguro es que veamos un gran descuento en Black Friday 2019. Yo creía que ya no se fabricaban pero sí, ahí están.

Avengers (muñecos) : Después de que Avengers: Endgame arrasara en cartelera, lo más seguro es que haya un montón de superhéroes y supervillanos en las estanterías de ofertones Black Friday. Target siempre va con el cuchillo en la boca cuando se refiere a estas ofertas, así que este cruce entre cultura pop y capitalismo salvaje va a ser explosiva.

(Image credit: Shutterstock)

Nintendo Switch : Por si todavía no te habías enterado todavia, sí, otra vez la Nintendo Switch. Va a estar hasta en la sopa en el Black Friday 2019, incluyendo en Walmart. No podría ser de otra cosa con la confluencia entre capitalismo salvaje y blockbuster de Hollywood.

Laptops para jugar baratos : Walmart ha anunciado de forma explícita que van a tener un HP Pavilion Gaming Laptop en su lista de productos de 2019.

Xbox One S paquetes bundles : También es casi seguro que Microsoft saque una Xbox One más barata junto con paquetes de juegos, sobre todo para luchar contra la fiebre Switch. Walmart es la única compañía que tiene esta consola en su catálogo, así que es más que factible que las ofertas lleguen en breve.