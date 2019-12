Black Friday 2019: los mayores descuentos y ofertas

Esta es la lista de productos con descuentos de Black Friday 2019 más completa, a pesar de que Black Friday no llevará hasta el viernes 29.

A partir de hoy es el momento adecuado para comprar lo que necesites a precios rebajados. Desde los Apple AirPods a la PS4 Pro, estos son los precios más bajos que vas a encontrar en video consolas, videojuegos, computadoras, celulares, electrodomésticos, relojes inteligentes, televisores, aspiradoras y hasta freidoras por aire.

Nuestro consejo general: compra ya y luego lo podrás devolver si no te convence. Pero recuerda que la disponibilidad para todos estos productos es limitada, así que te puedes quedar sin ellos.

Las últimas ofertas en USA incluyen descuentos excepcionales para Apple AirPods, Nintendo Switch y unas ofertas tremendas en televisores para Black Friday. También hay ofertas para kits de análisis genético, que analizan tu ADN para decirte qué enfermedades puedes tener o el origen de tus antepasados más remotos.

Todas las cadenas han empezado: Amazon ya tiene sus Black Friday Countdown deals a toda marcha, y los Walmart's Black Friday deals y Best Buy también.

Este año el Black Friday va a ser más grande que nunca y en estas páginas encontrarás los mejores.

Las mejores ofertas de Black Friday

Nintendo Switch + Spyro Trilogy: $334 $289 en Walmart

La mejor oferta de un paquete Nintendo Switch que hemos visto en mucho tiempo porque los juegos gratis son una rareza para esta videoconsola tan popular. Por cierto, que es la nueva Nintendo Switch, con mejor vida de batería en colores gris o rojo y azul.Ver oferta

PS4 Pro bundle with CoD Modern Warfare: $459.98 $299.99 en Walmart

Walmart lleva promocionando esta oferta durante días y por fin está disponible: descuento de $100 en la Sony PS4 Pro y el juego Call of Duty gratis — es decir $60 de descuento más.Ver oferta

PS4 Pro bundle: $399.99 $299.99 en Walmart

Sí, es el mismo precio que la oferta con Call of Duty Modern Warfare gratis pero, como ese paquete se va a agotar rápido, esta oferta de $100 de descuento te podría valer si llegas tarde.Ver oferta

(DISPONIBILIDAD LIMITADA) Apple AirPods Pro: $249.99 $234.99 en Amazon

Nos lo habéis pedido y aquí está: un descuento real sobre los AirPods Pro con fecha de entrega justo antes de Thanksgiving. Eso sí, la oferta se ha agotado ya dos veces y ahora dice que no llegarán hasta el 3 de diciembre pero, si puedes esperar, esta es una gran oferta para los auriculares que todo el mundo quiere.Ver oferta

Apple AirPods (2019) con carcasa de carga inalámbrica : $199 $164 en Amazon

La nueva versión de los Apple AirPods con un descuento de $35. Si los quieres, no corras. Vuela que se van a agotar echando leches.Ver oferta

Amazon Kindle Paperwhite: $129.99 $84.99 en Amazon

El Amazon Kindle Paperwhite es un lector de libros y no sirve para ver Netflix ni falta que le hace. Si quieres leer novelas y documentos de forma comfortable, esta es la mejor opción con un descuento de $45.Ver oferta

Microsoft Surface Pro 6 Laptop: $1,199 $849 en Best Buy

Un descuento de $350 en la Microsoft Surface Pro 6 disponible en Best Buy con la oferta del día. Pantalla táctil de 11.6 pulgadas, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento sólido SSD.Ver oferta

Apple Watch 4 GPS, 40mm: $349 $299 en Best Buy

Ahorro de $50 en el Apple Watch 4 disponible en Best Buy. La serie 4 del Apple Watch tiene tecnología GPS, control de los latidos del corazón continuo y está disponible en blanco, negro o rosa.

Ver oferta

Red Dead Redemption 2 para PC: $59.99 $44.15 en Green Man Gaming

Un descuento del 26% en uno de los juegos que han definido una década. Esta aventura del salvaje Oeste por un mundo completamente abierto te durará días y días. Es uno de lo entornos abiertos más complejos e impresionantes jamás creados en un video juego.Ver oferta

Amazon Fire HD 8: $79.99 $49.99 en Amazon

La Amazon Fire HD 8 es la tableta barata de Amazon, con pantalla de 8 pulgadas en color, procesador de cuatro núcleos y 10 horas de batería. Era barata para empezar pero con este descuento de $30 en Black Friday es realmente una oferta irresistible.Ver oferta

Amazon Fire 7 Tablet: $49 $29.99 at Amazon

La generación anterior Amazon Fire 7 Tablet no es tan potente como la Fire 8, pero el precio es absolutamente ridículo para cualquier persona que quiera una tableta decente para ver vídeo o jugar a videojuegos sencillos.Ver oferta

Amazon Fire HD 10: $149.99 $99.99 en Amazon

La Amazon Fire HD 10 es la mejor de las tabletas Amazon, con pantalla de 10 pulgadas, almacenamiento de 32GB y vida de batería — ahora con $50 de descuento en Black Friday.Ver oferta

Dyson V8 Animal Cordless Stick Vacuum Cleaner: $499 $249 en Amazon

Por un tiempo limitado te puedes ahorrar $200 en una aspiradora Dyson V8 Animal, y añadirle un descuento extra de $50 durante el Black Friday. La aspiradora sin cables de Dyson te ofrece un tiempo de uso de 40 minutos y es perfecta para apartamentos pequeños y con mascotas.Ver oferta

Samsung 43-inch 6 Series Smart 4K TV: $279.99 $229.99 en Best Buy

Best Buy tiene el televisor Samsung 43-inch 4K TV de rebajas por sólo $229.99, el precio más bajo que hemos visto por una buena televisión de resolution 4K con un color impresionante para lo poco que vale.Ver oferta

Sony 55-inch 4K Ultra HD Smart LED TV: $799.99 $499 en Best Buy

Si te comprar este televisor de 55 pulgadas con 4K de Sony vas a ahorrar $200. Con una calidad fantástica y la garantía Sony no puedes fallar por $500.

Hamilton Beach 7-Quart Programmable Slow Cooker: $49.99 $34.99 en Amazon

Esta olla de cocción lenta Hamilton Beach es perfecta para hacer buenos platos para las fiestas. Con una capacidad de 7 quarts podrás cocinar lo que quieras a una temperatura precisa y mantener tu comida caliente cuando haya acabado la cocción.Ver oferta

Relojes y GPS de Garmin: Descuento de 25% en Amazon

Un reloj para correr como el Garmin Forerunner 945 o un GPS Garmin GPSMAP 661 GPS, Amazon los tiene en oferta junto con otros productos Garmin — a la venta con hasta un 25% de descuento.Ver oferta

23andMe Ancestry Personal Genetic DNA Test: $99 $79 at Amazon

Esta es una buena idea para regalo de navidad: te puedes ahorrar $20 en el kit de análisis genético 23andMe Ancestry DNA kit. Este test te permite descubrir el origen de tus antepasados vengan de dónde venga con más de 1.500 regiones en todo el mundo.Ver oferta

Samsung 65-inch NU6900 Series Smart 4K UHD TV: $699.99 $479.99 en Best Buy

La Samsung 65-inch 4K UHD TV está disponible por un precio de saldo de $479.99 en Best Buy. El mejor precio que hemos visto sobre esta televisión ultra-fina con una gran calidad de imagen y sonido.Ver oferta

LG 75-inch 4K UHD LED Smart TV: $999.99 $729.99 en Best Buy

No es OLED, pero la calidad es buena en este televisior LG 75-inch 4K TV. Esta pantalla de 75 pulgadas y sistema de inteligencia artificial para mejore de la imagen así como Google Assistant y aplicaciones varias sólo cuesta $730. Un descuento de casi $300 sobre el precio original de $1,000.

Ver oferta

Samsung 32-inch pantalla curvada: $349 $179 ent Walmart

Si buscas un monitor envolvente con una resolución de 1080P, el Samsung 1800R de 32 pulgadas curvadas es casi perfecto. Sí, sólo tiene un refresco de 60Hz, pero sólo cuesat $179.Ver oferta

Bella Pro Series 6qt Digital Air Fryer: $99.99 $49.99 en Best Buy

Si quieres comer comida frita sin que te suba tanto el colesterol, la freidora por aire Bella Pro Digital Air Fryer te ayudará porque usa poco o nada de aceite, según tu preferencia. Se limpia en el lavavajillas y el descuento es de $50 en Best Buy.Ver oferta

iRobot Roomba 960 Wi-Fi: $649.99 $449.99 en Best Buy

Por un tiempo limitado, el aspirador Roomba 960 tiene un descuento de $200 en Best Buy. La aspiradora robótica Roomba es el estándar de este tipo de cacharros y ahora se conecta a tu móvil con una aplicación, así como a Google Assistant y Alexa.Ver oferta

Farberware 3.2 Quart Oil-less Digital Air Fryer: $69 $39 en Walmart

Walmart tiene las populares freidoras por aire Farberware Fryer de rebajas por sólo $39. Con una capacidad de 3,2 quarts, este cacharro te permite cuidar un poco tu salud al freír sin o con muy poco aceite con un descuento de $30.

Ver oferta

Farberware 1.9-Quart Compact Oil-Less Fryer: $44.48 $29.88 en Walmart

Otra freidora por aire Farberware Fryer, esta vez con menos capacidad: 1.9 quarts por $29.88.

Ver oferta

AirPods baratos

Apple AirPods (2019): $159.99 $139 en Walmart

Ahorra $20 en el último modelo de los Apple AirPods en Walmart, un raro descuento que nunca hasta ahora habíamos visto.Ver oferta

Apple AirPods (2019) con carcasa de carga inalámbrica: $199 $164 en Amazon

Si no te vas a gastar el dinero extra en unos AirPods Pro, esta es la mejor opción de Black Friday, ya que incluyen un estuche de carga inalámbrica por sólo $25 más.Ver oferta

(Disponibilidad limitada) Apple AirPods Pro: $249.99 $234.99 at Amazon

Un pequeño descuento en los AirPods más populares, ahora con reducción de ruido externa y un sonido excepcional.Ver oferta

Auriculares baratos

Jabra Elite 75t: $199.99 $179.99 en Best Buy

Estos auriculares sin cables tienen un descuento de $20 en Black Friday, con una buena vida de batería y un buen diseño para deportistas, son buenos rivales de los Apple AirPods. También puedes conseguir la misma oferta en Amazon si quieres pero, atención, la versión anterior (65t) tendrán un descuento de $100 sobre el precio original en Black Friday.Ver oferta

Beats Solo 3 Wireless On-Ear Headphones: $299.95 $149.99 en Best Buy

Por tiempo limitado te puedes ahorrar $150 en los Beats Solo 3 en Best Buy, unos auriculares inalámbricos clásicos que tienen 40 horas de batería y tres meses de Apple Music gratis para nuevos suscriptores.Ver oferta

Beats Studio 3 Wireless Over-Ear Headphones: $349.95 $209.99 en Best Buy

Best Buy tiene los superventas Beats Studio3 de rebajas por sólo $209, un descuento de $140 para unos auriculares sobre la oreja con tecnología de cancelación de ruido adaptable y disponibles en azul, gris y color arena del desierto.Ver oferta

Beats by Dr. Dre Powerbeats 3: $ 199.99 $99.99 en Best Buy

Nuestros auriculares favoritos para usar en el gimnasio con 12 horas de batería tienen ahora un descuebto de $100 discount.

Ver oferta

Electrodomésticos baratos

Ninja Coffee Bar System: $179.99 $99 en Walmart

Consigue el aclamado Ninja Coffee Bar de rebajas por sólo $99 en las rebajas de Walmart. El sistema hace café individual o para varias personas en una jarra. También incluye un espumador para la leche.

Ver oferta

Hamilton Beach 7-Quart Programmable Slow Cooker: $49.99 $34.99 en Amazon

Esta olla de cocción lenta Hamilton Beach es perfecta para hacer buenos platos para las fiestas. Con una capacidad de 7 quarts podrás cocinar lo que quieras a una temperatura precisa y mantener tu comida caliente cuando haya acabado la cocción.Ver oferta

iRobot Roomba 960 Wi-Fi: $449.99 en Best Buy Por un tiempo limitado, el aspirador Roomba 960 tiene un descuento de $200 en Best Buy. La aspiradora robótica Roomba es el estándar de este tipo de cacharros y ahora se conecta a tu móvil con una aplicación, así como a Google Assistant y Alexa.Ver oferta

Dyson V8 Animal Cordless Stick Vacuum Cleaner: $499 $249 en Amazon

Por un tiempo limitado te puedes ahorrar $200 en una aspiradora Dyson V8 Animal, y añadirle un descuento extra de $50 durante el Black Friday. La aspiradora sin cables de Dyson te ofrece un tiempo de uso de 40 minutos y es perfecta para apartamentos pequeños y con mascotas.Ver oferta

Bella Pro Series 6qt Digital Air Fryer: $99.99 $49.99 at Best Buy

Si quieres comer comida frita sin que te suba tanto el colesterol, la freidora por aire Bella Pro Digital Air Fryer te ayudará porque usa poco o nada de aceite, según tu preferencia. Se limpia en el lavavajillas y el descuento es de $50 en Best Buy.

Ver oferta

Farberware 3.2 Quart Oil-less Digital Air Fryer: $69 $39 at Walmart

Walmart tiene las populares freidoras por aire Farberware Fryer de rebajas por sólo $39. Con una capacidad de 3,2 quarts, este cacharro te permite cuidar un poco tu salud al freír sin o con muy poco aceite con un descuento de $30.

Ver oferta

Farberware 1.9-Quart Compact Oil-Less Fryer: $44.48 $29.88 at Walmart

Otra freidora por aire Farberware Fryer, esta vez con menos capacidad: 1.9 quarts por $29.88.

Ver oferta

iPad baratas y otras tabletas

Amazon Fire 7 Tablet: $49 $29.99 at Amazon

La Amazon Fire 7 Tablet no es ni tan potente ni bonita como la Fire 8 de 8 pulgadas, pero este precio es realmente bajo para tener una máquina para leer, ver vídeo o acceder a otras aplicaciones. Ahora sólo cuesta $30.Ver oferta

Amazon Fire HD 10: $149.99 $99.99 at Amazon

La Amazon Fire HD 10 es la mejor de las tabletas Amazon, con pantalla de 10 pulgadas, almacenamiento de 32GB y vida de batería — ahora con $50 de descuento en Black Friday.Ver oferta

iPad Pro 10.5 (2017) WiFi 512GB: $999 $699 en Walmart

Una buenísima oferta si quieres llenar tu iPad de vídeo, música y aplicaciones. Con 512GB de almacenamiento tendrás de sobra para todo lo que quieras.Ver oferta

iPad Pro 11-inch WiFi 64GB: $799 $749 en Walmart

La más pequeña de las iPad Pro tienen un descuento $50. Perfecta para ver series o dibujar con el Apple Pencil 2. La versión Wi-Fi y celular estás disponible por $879.

Ver oferta

iPad Pro 11-inch WiFi 256GB: $949 $879 en Amazon

Si crees que con 64GB te vas a quedar corto, esta iPad Pro con 256GB de almacenamiento te vendrá perfecta. La de arriba es la versión en plata pero si prefieres la Space Grey por el mismo precio pulsa aquí. También tienes la versión con WiFi y celular por $1019.Ver oferta

iPad Pro 12.9-inch WiFi 256GB: $1,149 $949 en Best Buy

Descuento para miembros de Best Buy: Puedes comprar la iPad Pro de 12.9 pulgadas y 256GB de almacenamiento por menos de $1,000 en Best Buy si eres miembro de Best Buy. Si no eres miembro no te preocupes: es gratis y lo puedes hacer online. Por un descuento de $200 merece la pena. Versión WiFi y Cellular disponible por $1,099.99.

Ver oferta

iPad Pro 12.9-inch WiFi 512GB: $1,349.99 $1,149.99 en Best Buy

Miembros de Best Buy ahorran $200 en esta versión de 512GB de la iPad Pro de 12.9 pulgadas, lista para Adobe Photoshop, ProCreate u otras potentes aplicaciones creativas. Si no eres miembro no te preocupes: es gratis y lo puedes hacer online. Por un descuento de $200 merece la pena. Versión WiFi y Cellular disponible por $1,299.99.

Ver oferta

Nintendo Switch baratas

Nintendo Switch + Spyro Trilogy: $334 $289 en Walmart

La mejor oferta de un paquete Nintendo Switch que hemos visto en mucho tiempo porque los juegos gratis son una rareza para esta videoconsola tan popular. Por cierto, que es la nueva Nintendo Switch, con mejor vida de batería en colores gris o rojo y azul.Ver oferta

Nintendo Switch + tarjeta de memoria 128GB + accesorios: $392.97 $359.97 en Best Buy

Lo primero que siempre te recomendamos cuando te compras una Switch es una tarjeta de memoria, que es justo lo que trae este paquete de oferta con descuento de casi $40 que también incluye un estuche para su transporte, limpiador de pantalla, cable de carga USB y estuches para los Joy-Con. También está disponible con el paquete de controlador gris.Ver oferta

Nintendo Switch Lite + tarjeta de memoria 128GB: $225.48 en Amazon

Consigue una tarjeta de memoria MicroSD de 128GB por sólo $25 más. Es una compra excelente porque la tarjeta es de calidad, con una velocidad de lectura y grabación adecuada para vieo juegos. Si no te gusta la Switch amartilla puedes pedirla en colorgris o turquesa.

Ver oferta

PS4 baratas

PS4 Pro bundle + CoD Modern Warfare: $459.98 $299.99 at Walmart

Walmart lleva promocionando esta oferta durante días y por fin está disponible: descuento de $100 en la Sony PS4 Pro más el juego Call of Duty gratis — es decir $60 de descuento más.Ver oferta

PS4 Pro bundle: $399.99 $299.99 en Walmart

Sí, es el mismo precio que la oferta con Call of Duty Modern Warfare gratis pero, como ese paquete se va a agotar rápido, esta oferta de $100 de descuento te podría valer si llegas tarde.Ver oferta

PS4 DualShock 4 Controller: $59.99 now $38.99 en Walmart

Siempre viene bien tener un controlador adicional en caso de que la batería del que usas habitualmente se muera a media partida o cuando tengas visita en casa. Walmart tiene el PS4 DualShock 4 con un descuento de $21.Ver oferta

Days Gone (PS4): $39.99 ahora $19.99 en Walmart

Days Gone se ha encontrado con críticas buenas y regulares pero está a mitad de precio.Ver oferta

Marvel's Spider-Man (PS4): $39.99 $15 en Walmart

Spider-Man sigue siendo una de las mejores exclusivas de la Sony PS4. Generalmente cuesta $40 así que es una ganga por sólo $15.Ver oferta

PlayStation Plus suscripción de 12 meses: $59.99 $39.89 en CDKeys

12 meses del servicio PS Plus por debajo de los $45 es algo raro, así que este es un buen descuento Black Friday que te dará acceso al juego online y juegos gratuitos cada mes.Ver oferta

TVs baratas

TCL 32S327 32-Inch 1080p Roku Smart LED TV: $189.99 $149.99 at Amazon

Televisions with 1080p a rarity for Black Friday, at least when it comes to balancing a good price with a quality picture and ease-of-use. This TCL TV with Roku built-in is one such gem of a deal.Ver oferta

Onn. 40-inch Class FHD Roku Smart TV: $169 $98 en Walmart

Si estás buscando por una ganga de televisión pequeña aquí tienes la Onn. smart TV de 40 pulgadas por sólo $98, con Roku incorporado para acceder a plataformas de películas y series como Hulu, Netflix, Amazon Video, y más.Ver oferta

Samsung 43-inch 6 Series Smart 4K UHD TV: $279.99 $229.99 en Best Buy

Best Buy tiene la Samsung 43-inch 4K TV en oferta por sólo $230, el precio más bajo que hemos visto para una televisión inteligente UHD con buen color gracias a la tecnología PurColor de Samsung.

Ver oferta

Samsung Flat 43-Inch QLED 4K Q60 Series Ultra HD Smart TV: $799.99 $497.99 en Amazon

El modelo 2019 de la Samsung 43-inch 4K TV está en oferta por $498 — con tecnología QLED y aplicaciones, esta televisión funciona con Amazon Alexa y Google Assistant para controlarla por voz.

Samsung 65-inch 4K HDR Smart TV: $799 $477 en Walmart

El modelo UN65NU6900 del año pasado tiene una rebaja de 40%, más de $300 de ahorro en una televisión LED de gama media de Samsung con resolución 4K, HDR básico y dos puertos HDMI.

Ver oferta

Samsung 50-inch 4K UHD Smart TV $549.99 $278 en Walmart

Consigue la Samsung 50-inch 4K smart TV de rebajas por sólo $278 en Walmart, casi la mitad del precio original y el precio más barato que hemos encontrado en una televisión inteligente de resolución Ultra HD 4K. Una auténtica ganga.

Ver oferta

LG 55-inch Nano 9 Series Smart 4K UHD TV: $1,199.99 $899.99 en Best Buy

La LG 55-inch 4K TV viene cargada de funcionalidad y la han bajado de precio $50 más hasta llegar a los $900. La LG Nano 9 Series TV de 55 pulgadas tiene un color magnífico con procesado ThinQ AI y la capacidad de hacer de centro de mandos de un hogar inteligente.Ver oferta

Sony 55-inch 4K X800G Smart LED TV: $799.99 $499 at Best Buy

¿Una televisión de calidad de 55 pulgadas y 4K de la marca Sony por $500? Un auténtico chollo.Ver oferta

Hisense 58-inch 4K Android Smart TV: $428 $279 en Walmart

Si quieres algo más barato que la Sony, esta Hisense TV de 58 pulgadas con resolución 4K sólo cuesta $279. No es tan buena como la Sony, pero tiene Google Assistant y aplicaciones.Ver oferta

Philips 65-inch 4K Android Smart TV: $548 $488 en Walmart

La Philips 4K TV de 65 pulgadas está por debajo de $500 en Walmart. Por $488 te llevas una televisión inteligente con sistema operativo Android, aplicaciones como Netflix o HBO y Google Assistant.

Ver oferta

RCA 50-inch 4K Ultra HD Roku Smart TV: $699 $249.99 en Walmart

Una opción barata excelente, la RCA 4K TV de 50 pulgadas sólo cuesta $250 e incluye Roku con las aplicaciones de streaming que quieras, desde Netflix a Amazon Video.

Ver oferta

Sceptre 65-inch 4K Ultra HD TV: $ 899.99 $379 en Walmart

Un ahorro gigante de $520 por esta televisión Sceptre de 65 pulgadas y resolución 4K TV. No es inteligente pero da igual porque le puedes conectar un Fire TV, Apple TV, Roku o Chromecast a sus puertos HDMI.

Ver oferta

Apple Watch baratos y otros relojes inteligentes

Apple Watch Series 3 GPS 38mm: $279 $169.99 en Walmart

Walmart ha bajado el precio del Apple Watch Series 3 a sólo $170 para Black Friday — el precio más barato que hemos encontrado con diferencia con $110 de descuento.Ver oferta

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular 38mm: $379 $219 en Walmart

Si te interesa un Apple Watch Series 3 con conectividad celular para usarlo de alternativa a tu teléfono, Walmart lo tiene por un precio escandaloso: $219. Un descuento de $160 que además incluye una almohadilla de carga Motile Power Bank que normalmente cuesta $28.86.

Ver oferta

Fitbit Versa Smartwatch: $199 $119.95 en Amazon

Amazon tiene el reloj inteligente Fitbit Versa por $135, un ahorro de $65 y el mejor precio que hemos encontrado para este aparato ideal para hacer un seguimiento de tu actividad normal y deportiva de forma diaria.Ver oferta

Fitbit Ionic Watch: $249.95 $198.99 en Amazon

El Fitbit Ionic smartwatch sólo cuesta $199 en Amazon y te ofrece GPS para que puedas controlar tu ritmo de carrera, distancias y rutas. También incluye un chip NFC para hacer pagos con tarjeta de crédito.Ver oferta

Portátiles baratos

Lenovo Legion Y540 Gaming Laptop: $1,200 $849 en Walmart

Este portátil de 15 pulgadas está diseñado para disfrutar de video juegos a resolución 1080p con una nVidia GTX 1660 Ti y 16GB de RAM. Viene con almacenamiento sólido de 256GB y un disco duro tradicional de 1 terabyte. Casi nada.Ver oferta

Lenovo Legion Y540 Gaming Laptop: $1,399 $999 en Walmart

Este Lenovo Legio Y540 tiene una pantalla de 15.6 pulgadas, procesador Intel Core i7-950H, tarjeta nVidia GTX 1660 Ti, 16GB de RAM y un almacenamiento sólido SSD de 512GB. Cuesta un poco más que el anterior pero la potencia hace que sea más barato.Ver oferta

Apple MacBook Air (2017): $999 $799 en Walmart

El MacBook Air con diseño original tiene un procesador de quinta generación Intel Core i5 con 8GB de memoria y un disco de 128GB con una resolución de 900 líneas verticales. El descuento es de $200 sobre el precio original.Ver oferta

Apple MacBook Pro 15-inch Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 560X: $2,799.99 $2,349.99 en Amazon

Esta oferta es aún mejor que cuando la anunciamos originalmente: Amazon rebaja $450 del precio de un MacBook Pro de gama alta con un procesador de 9ª generación Intel Intel Core i9 processor, almacenamiento sólido SSD de 512GB y una tarjeta gráfica AMD Radeon Pro 560X.Ver oferta

Apple MacBook 15-inch Intel Core i7, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 555X: $2,399.99 $2,049.99 at Best Buy

Descuento de $350 (ha vuelto a bajar) en este MacBook Pro de 15 pulgadas con procesador Intel Core i7, 16GB RAM y almacenamiento de 256GB. Tiene una tarjeta gráfica AMD Radeon Pro 555X.Ver oferta

HP 14 Laptop: $599 $399 en Walmart

Ahorra $200 en este portátil HP 14 con pantalla de 14 pulgadas, procesador de 10ª generación Intel Core i5-1035G1, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento sólido SSD.Ver oferta

Componentes PC baratos

XPG Gammix D30 | 16GB 3,000MHz: $79 $59.99 en Newegg

Un kit de 16GB de RAM DDR4 sólo cuesta $49 en Newegg antes de que llegue el Black Friday y merece la pena. Es tremendamente rápido con una velocidad de reloj de 3,000Mhz.Ver oferta

Samsung 32-inch pantalla curvada: $349 $179 en Walmart

Una pantalla notablemente grande con una curvatura envolvente 1800R para que te metas de lleno en juegos y películas. Tiene una resolución de 1080p con un refresco modesto pero aceptable de 60Hz y un descuento más que notable de $170.Ver oferta

Corsair K95 Platinum: $199 $129 en Best Buy

El Corsair K95 Platinum es uno de los mejores teclados que hemos probado con buen mecanismo de teclas, sistema de iluminación integrado, y una gran calidad en el acabado y la construcción. Si estás buscando un teclado, éste merece mucho la pena con su descuento de $70.Ver oferta

WD Black 1TB HDD: $69 $59 en Amazon

Si estás buscando almacenamiento en disco duro barato, a este WD Black 3.5-inch HDD de 7200 RPM, con interfaz SATA 6 GB/s y 64MB de cache le han rebajado $9.Ver oferta

WD Blue 6TB HDD: $166 $139 on Amazon

Si quieres mucho más, elige este Blue 6TB de Western Digital. Su velocidad de 5400 RPM es aceptable pero no lo suficientemente rápido para juegos o edición de vídeo de alta definición. Ver oferta

WD My Passport Go 1TB SSD: $229 $139 on Amazon

Si quieres almacenamiento para llevar aquí tienes el Western Digital's My Passport Go 1TB: un terabyte en el bolsillo con un descuento de $90 sobre el precio original. Un ahorro del 39%.





Ver oferta

Samsung 860 Evo 2TB SATA SSD: $400 $229 at Amazon

Un descuento de 43% en nuestro disco de almacenamiento sólido SSD barato favorito. Es el precio más barato que hemos encontrado por este componente.Ver oferta

Samsung 970 Evo Plus NVMe 2TB SSD: $499 $399 en Amazon

Si estás buscando una unidad de almacenamiento NVMe y no te importa gastar algo extra, aquí te va a ahorrar $100 por 2 terabytes.Ver oferta

Altavoces inteligentes baratos

Google Home Mini: $49 $25 en Walmart

El superventas Home Mini sólo cuesta $25 en esta oferta de Walmart, la más barata que hemos encontrado. Cuenta con Google Assistant para consultar las noticias, el tiempo, responder a preguntas, o reproducir música. Está disponible en varios colores.Ver oferta

Google Home Mini (Chalk) + Frozen 2 Book: $49 $25 en Walmart

Un regalo perfecto para niños: el Google Home Mini y el libro de Frozen 2 por sólo $25. Parece un paquete sin sentido pero el libro de Frozen 2 activará el Google Home Mini para escuchar sonidos mientras los niños lo leen.

Ver oferta

Google Home Mini 2-pack (chalk): $98 $45 en Walmart

Dos por uno, $45 es el precio más barato que hemos encontrado con diferencia por sólo $45. Es perfecto para invadir tu casa de asistentes de Google y escuchar música en todas partes.Ver oferta

Bose Home Speaker 300: $259 $199 en Amazon

Consigue el Bose Home Speaker 300 por sólo $199, un altavoz inteligente que consigue un sonido impresionante de 360 grados y funciona con Alexa y Google Assistant.Ver oferta

Google Home Smart Speaker: $129 $79 en Walmart

Puedes ahorrar $50 en este altavoz inteligente Google Home en Walmart, una unidad con buen sonido y Google Assistant.

Ver oferta

Google Nest Hub: $149 $99 en Walmart

El Google Nest Hub cuesta sólo $99 e incluye tres meses de YouTube Music Premium. Este altavoz inteligente de alta calidad tiene una pantalla para mostrar información y además puede controlar todos los electrodomésticos y aparatos inteligentes que te tengas en casa, así como hacer llamadas, mostrar fotografías y recitarte el pronóstico del tiempo, tus mensajes, o las noticias.Ver oferta

Google Home Max: $399 $299 en Walmart

Walmart ha rebajado en $100 el altavoz Google Home Max, una unidad pequeña con un sonido muy potente, con bajos muy profundos y tonos altos de claridad cristalina. Como el resto de altavoces de Google, tiene Google Assistant incorporado.Ver oferta

Google Smart TV Kit, Google Home Mini y Chromecast: $74 $45 en Walmart

Una exclusiva de Walmart, el paquete incluye un altavoz Google Home Mini y una unidad de televisión inteligente Chromecast pr un precio total de $45. Una oferta excelente.Ver oferta

Cine en casa barato

Sony SSCS8 Center Speaker: $148 $73 at Amazon

Si estás montando un cine en casa y necesitas un altavoz central de calidad, este Sony SSCS8 es una auténtica ganga de gran calidad por sólo $73.

Ver oferta

Sony STR-DH790: $378 $198 en Amazon

Si estás buscando un amplificador central para tu home theater, la mayoría de los que tienen calidad cuestan bastante dinero. Afortunadamente, Amazon tiene la oferta Black Friday de un Sony STR-DH790 con un descuento del 48%.Ver oferta

Sony SSC55: $148 $73 en Amazon

Los Sony SSCS5 son un par de altavoces estéreo con una calidad e audio excelente sin que te cuesten un dineral. Con 6 ohms de impedancia y un woofer principal reforzado, estos altavoces te durarán mucho tiempo. Puedes conseguirlos por sólo $73 el par.Ver oferta

Sony HT-S350: $279 $148 en Amazon

El sistema de audio 2.1 completo Sony HT S350 es una solución fácil para tener buen sonido en casa por sólo $148 en Amazon. Ver oferta

Sony PS-LX310BT: $199 $148 en Amazon

Si eres un fan de la música en 2019 tienes que tener un tocadiscos bueno sí o sí. Y este Sony PS-LX310BT es perfecto para tocar vinilos sin romper la hucha de los ahorros: sólo $148.Ver oferta

Teléfonos celulares baratos

Samsung Galaxy S10e 128GB: $ 749 $189 (con intercambio) en Samsung

El Samsung Galaxy S10e es el teléfono barato de Samsung pero sin sacrificar demasiado. El valor de $189 es el mínimo que puedes obtener dependiendo del teléfono que presentes para intercambiar.Ver oferta

Samsung Galaxy S10 128GB: $ 899 $339 (con intercambio) en Samsung

De nuevo un cambio similar por al anterior, este vez por el modelo estándar Samsung Galaxy S10 con pantalla de 6,1 pulgadas, procesador Snapdragon 855, 128GB of de almacenamiento, y un paquete de cámara con tres lentes y sus correspondientes sensores.Ver oferta

Samsung Galaxy Note 10 + Free Galaxy Buds: $949.99 $749.99 en Walmart

Un ahorro de $200 en el nuevo Galaxy Note 10 que también incluye dos auriculares inalámbricos Samsung de forma gratuita (un valor de $119).Ver oferta

Samsung Galaxy Note 10 256GB: $999 $309 (con intercambio) en Samsung

El nuevo Note 10 es más grande y fino que el anterior, con pantalla de 6,3 pulgadas, Snapdragon 855, 8GB de RAM, un almacenamiento de 256GB, triple cámara y, desde luego el stylus S Pen. Esta oferta muestra el precio máximo de descuento dependiendo del valor del trade-in de tu celular antiguo.Ver oferta

Análisis DNA baratos

23andMe Ancestry Personal Genetic DNA Test: $99 $79 en Amazon

Descuento de $20 en el kit de análisis genético 23andMe Ancestry, un regalo popular para toda la famila.Ver oferta

Cámaras baratas

Canon EOS M50 Mirrorless Camera Kit: $899 $599 en Amazon

Un precio realmente bueno para una cámara excelente: La EOS M50 tiene un sensor CMOS APS C de 24,1 megapíxeles con motor gráfico DIGIC 8 para procesar la imagen.Ver oferta

SanDisk 128GB Extreme SD Card: $29 $23 en Amazon

Si buscar almacenamiento extra de calidad, esta unidad 128GB SD tiene el precio más barato que hemos podido encontrar.Ver oferta

¿Qué es Black Friday?

Es la fiesta del ofertón por antonomasia donde todo, desde una chuleta de vaca hasta un portátil se rebaja a varios niveles. Sucede todos los últimos viernes de Noviembre, justo al día siguiente de Thanksgiving.

El origen de Black Friday

La primera mención a Black Friday fue en los Estados Unidos, en noviembre de 1951, cuando la publicación Factory Management and Maintenance la utilizó para referirse a los trabajadores que llamaban el día después de Thanksgiving para decir que no podían ir y hacer un puente de todo el fin de semana — obviamente porque estaban cansados del día anterior.

Cómo se prepara TechRadar para el Black Friday Esta es una semana clave para TechRadar. Investigamos durante semanas — incluso antes de que se ponga en marcha el aparato promocional de cada compañía. Así conseguimos ofrecer un rango de ofertas más grande y más barato — y con respeto al lector, siempre.

(EXPIRED) Vizio 65-inch V-Series 4K Ultra HD Smart TV: $528 $398 at Walmart

Walmart's Black Friday sale has the Vizio 65-inch V-Series TV on sale for $398. The big-screen 4K TV has smart capabilities and Chromecast built-in and works with Amazon Alexa and the Google Assistant for voice control.



(SOLD OUT) Apple Watch 4 GPS + Cellular 44mm, Sport Loop: $529 $429 at Walmart

Walmart has slashed $100 off the Apple Watch Series 4 with GPS and Cellular. The 44mm smartwatch includes LTE connectivity, which allows you to get internet and phone connectivity on your watch even when your iPhone is far away.



(EXPIRED) Asus VivoBook: $629 $499 at Amazon

The Asus VivoBook is Asus' laptop for everyone – its packed with powerful Ultrabook hardware and a chassis that's just right with no excess. And, ahead of Black Friday, you can save $130 at Best Buy.