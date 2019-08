Los mejores juegos de RV: la crema y nata en juegos de RV para celulares, consolas y PC

Es hora de saltar al vagón de la RV y experimentar con sus propios ojos los mejores juegos de RV.

La realidad virtual (RV) hace mucho que está muy cerca de convertirse en una “tecnología convencional”. Hasta poco no ha pasado el cambio, ya sea por cuestiones de mercadeo o por la falta de buenos juegos que la soporten, o por los costosos visores... pero eso acaba de cambiar.

Próximos juegos de RV No Man’s Sky VR El juego de acción-aventura de supervivencia creado por Hello Games es uno de los mundos de RV más anticipados de 2019, y no solo por el hecho de que el juego original cumpla perfectamente con los requisitos para una experiencia de RV, sino que explorar sus mundos generados ya es en sí una aventura épica en la que muchos jugadores quisieran sumergirse. No obstante, Hello Games también ha logrado que la experiencia de RV de No Man’s Sky’s sea superior a la de la mayoría de los juegos de otros desarrolladores, convirtiéndolo en un gran candidato para ser uno de los mejores juegos de RV de 2019. Defector (exclusivo de Oculus Rift) Los desarrolladores de Wilson’s Heart, Twisted Pixel, lo volvieron a hacer, y esta vez nos traen un juego de acción-espía intenso de RV que, según lo poco que hemos visto, parece más un juego tipo Misión imposible que los mismísimos juegos inspirados de la película. Stormland (exclusivo de Oculus Rift) No nos decidimos sobre qué es lo mejor de Stormland VR: 1) el hecho de que puede explorar un mundo impresionante y amplio o; 2) que lo pueda hacer con sus amigos. En Stormland VR no solo luchará contra centinelas y guardianes, sino que usted y sus amigos también tendrán que conseguir y utilizar energía eléctrica, escalar precipicios, explorar paisajes impresionantes y sobrevolar abismos. Sin duda, este lanzamiento de RV terminará siendo uno de los mejores juegos de RV de este año.

Entre Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR y el económico Oculus Go, las expectativas sobre la RV no hacen más que crecer. Además, esta vez parece que las cosas serán definitivas, sobre todo por el hecho de que Oculus va a lanzar el Oculus Quest, su producto de alta gama autónomo.

Gracias a una exacerbada publicidad de la RV (y más visores asequibles), los desarrolladores de juegos de RV ahora tienen la fantástica oportunidad de ofrecer sus juegos al público. Cada vez son más los juegos de RV que valen la pena probar, y los títulos nuevos, como Defector, son toda una promesa.

Si quiere entrar en mundos impresionantes y llevar su nivel de inmersión en la aventura a otro nivel, siga leyendo.

Amazon Prime Day 2019 Oferta para el RU a 48 horas antes del evento

Mejora virtual

As VR continues to pick up speed, we can expect new games to replace old ones as the best VR games on offer. Check back in to see which rank among our favorites.

For now, these are our top VR games below, each one definitely worth a peek if you have a VR headset. Some of them are even worth going out and investing in one of the best VR headsets so you can experience them yourself. Also, keep an eye on Amazon Prime Day 2019, as it's possible you'll be able to grab some of these titles at a reduced price.

There’s something on this best VR games list for everyone. So grab your PSVR, HTC Vive or Oculus Go headset, and get ready for the ride of your life.

And, be sure to keep checking back, because as new excellent VR games are released, we'll be adding them on here.

Ya que la RV sigue haciéndose más popular, es de esperarse que los juegos nuevos reemplacen a los antiguos como los mejores juegos de RV disponibles. Visite esta página en el futuro para ver cuáles son nuestros favoritos.

De momento, esta es nuestra lista de los mejores juegos de RV que vale la pena probar si tiene un visor de RV. Es más, algunos son tan buenos que vale la pena invertir en unos de los mejores visores de RV para que pueda vivir toda una experiencia. Por otro lado, manténgase alerta del Amazon Prime Day 2019, ya que es posible que pueda disfrutar de estos títulos a un menor precio.

En esta lista de los mejores juegos de RV hay algo para todos los gustos, así que tome su PSVR, HTC Vive o visor Oculus Go y prepárese para vivir la aventura de su vida.

Por último, asegúrese de visitar esta página con regularidad, ya que incluiremos nuevos y excelentes juegos de RV conforme salgan al mercado.

Eche un vistazo a nuestra reseña de Oculus Rift.

O también puede considerar la competencia en nuestra reseña de PlayStation VR.

Imagen: Bethesda

Fallout 4 VR (exclusivo de HTC Vive)

Cuando reseñamos el juego original, quedamos fascinados por su mundo abierto tan basto y detallado, las misiones secundarias intrigantes y esa banda sonora tan emocionante. Posteriormente, el legendario juego de mundo abierto posapocalíptico de Bethesda recibió la RV en 2017, junto con el rastreo completo de RV y el uso de armas por control de movimiento.

Fallout 4 en realidad virtual es incluso más ambicioso que el original, lo que lo convierte en un juego obligatorio para los usuarios de HTC Vive y en unos de los mejores juegos de RV disponibles actualmente.

Imagen: Insomniac Games

Edge of Nowhere (exclusivo de Oculus Rift)

Esta aventura en tercera persona cuenta la historia de Victor, un hombre en búsqueda de su esposa, Ava, que desapareció durante una expedición antártica. Para encontrar a Ava, deberá guiar a Victor a través de la tundra, enfrentar a terribles monstruos e imponentes paredes de hielo, mientras el personaje desciende cada vez más y más en la locura. Edge of Nowhere ocupa un lugar bien merecido entre los mejores juegos de RV y vale la pena comprarlo si tiene un Oculus Rift.

Imagen: Beat Games

Beat Saber (multiplataforma)

Dance Dance Revolution se cruza con Star Wars, y Guitar Hero con Tron... Todo esto sucede en el juego de RV Beat Saber. El nuevo juego de ritmos tendrá a los jugadores cortando con sus sables fluorescentes al ritmo de una pista musical. El juego desafía a los jugadores a mantener el ritmo mientras cortan bloques de colores específicos y en direcciones específicas, esquivando obstáculos.

Beat Saber está disponible actualmente para los dispositivos HTC Vive, Oculus Rift y Windows Mixed Reality. Si quiere disfrutar de un poco de música, cortar un par de bloques y transpirar un poco, Beat Saber es en definitiva uno de los mejores juegos de RV para usted.

Imagen: Sony Interactive Entertainment

Astro Bot: Rescue Bot (exclusivo de PlayStation VR)

Si tiene un visor PlayStation VR, deje lo que está haciendo, encienda su PS4 y compre Astro Bot: Rescue Mission. Este es el gran título de PlayStation VR que ha estado esperando.

Astro Bot: Rescue Mission no es solo un excelente juego para realidad virtual, sino que también es un grandioso juego de plataforma. Cargado del tipo de creatividad que solo podíamos esperar de la serie Mario de Nintendo, Astro Bot: Rescue Mission utiliza el formato de RV con tal nivel de imaginación, que hace que cualquier otro desarrollo parezca ínfimo. Este juego mueve los niveles alrededor del jugador y utiliza la ampliación para derribar y satisfacer sus expectativas. Es probable que ninguno de los mejores juegos de RV se parezca a este.

Imagen: Enhance Games

Tetris Effect (exclusivo de PlayStation VR)

Es difícil explicar la experiencia de Tetris Effect con palabras. Básicamente, se trata de un juego normal de tetris, salvo por el hecho de que los entornos en los que juega cambian. Cada nivel tiene su característica particular, con música e imágenes que se adaptan a la temática. Por ejemplo, puede jugar un nivel debajo del agua y escuchar sonidos propios de estar debajo del agua, mientras que las ballenas pasan por encima de usted.

Es una experiencia psicodélica e hipnótica que todos deberían tener el privilegio de jugar.

Imagen: Croteam

The Talos Principle VR (multiplataforma)

Si quiere un juego de acertijos brillantemente diseñado, The Talos Principle es uno de ellos. Por otro lado, si quiere llevar esa experiencia a la RV, entonces The Talos Principle VR es el juego de sus sueños. Este título recrea la experiencia del juego original con soporte total para RV, lo que le da a los jugadores todas las posibilidades de locomoción que necesitarán, junto con modos de juego de pie, sentado o adaptados al tamaño de la habitación.



El juego coloca a los jugadores en un mundo extraño en el que deberán resolver acertijos de complejidad creciente. Ambas versiones tienen críticas positivas de los jugadores y nuestros amigos en PCGamer le dieron al juego original una gran calificación.

Imagen: Epic Games

Robo Recall (exclusivo de Oculus Rift)

Robo Recall es una de las experiencias más refinadas para la RV. Lo coloca en un mundo futurista en donde los robots pululan por todas partes. Todo es hermoso hasta que una IA —luego de enloquecer al descubrir el internet y su colección de videos de gatitos— infecta a todos los robots. ¿Le dijimos que este juego fue creado por el mismo estudio de Borderlands?

Robo Recall es un juego que es mitad cómico, ya que tiene la tarea de “recordar” (o mejor dicho, de eliminar) todos los robots con desperfectos, y mitad frenético, ya que será atacado por hordas de robots, utilizará un arsenal de armamento actualizable, tendrá la capacidad conveniente de teletransportarse y actuar en cámara lenta y un montón de otras cosas creativas para acabar con ellos.

No hay nada como tomar un robot y utilizarlo como escudo en la mano izquierda, mientras que arroja un arma con la mano derecha a la cara de un robot enemigo, rebota en él, usted la recoge en el aire y luego dispara. A pesar de su alta intensidad, este título es bastante cómodo para aquellos que experimentan cinetosis en la RV.

Aunque este es un juego exclusivo de Oculus, Robo Recall es tan bueno (uno de los mejores juegos de RV), que vale la pena que los usuarios de HTC Vive aprendan a cómo jugar los juegos de Oculus.

Imagen: Oculus Studios

Echo Arena (exclusivo de Oculus Rift)

Echo Arena es un deporte totalmente nuevo que se creó para la RV y que es totalmente gratuito para los usuarios de Oculus Rift. En el juego, equipos de robots vuelan a lo largo de un entorno de gravedad cero, en el que intentarán atrapar un disco y anotar puntos al arrojarlo al arco del equipo rival.

Aunque puede que parezca un juego simple, lo que lo hace brillante son las formas en las que los jugadores pueden interactuar. Mediante los controles Oculus Touch, los jugadores de ambos equipos pueden enfrentarse a los puñetazos. Si logra realizar un golpe a la cabeza, el oponente quedará inmóvil. Otra habilidad básica del juego es la de cabalgar encima de otro jugador y propulsarse para alcanzar velocidades increíbles. Es un deporte salvaje jamás visto antes que, al costo módico de $0, es fácil de incluir dentro de la lista de los mejores.

Imagen: Bethesda Softworks

Skyrim VR (multiplataforma)

A esta altura, no hace falta presentar a Skyrim, ya que ha salido al mercado una y otra y otra vez. Esta vez ha llegado a lo visores Oculus Rift, HTC Vive y PlayStation VR y, en consecuencia, ofrece el juego de aventura más increíble que jamas hayamos visto en RV.

No solo tendrá la oportunidad de revivir el juego original completo en RV, sino que el juego también incluye los DLC Dawnguard, Hearthfire y Dragonborn. Incluso si el juego no es del todo perfecto por tener gráficos antiguos (que pueden mejorarse con mods) y que no estuvo diseñado originalmente para la RV, este sigue siendo una aventura en la cual vale la pena sumergirse.

Imagen: Survios

Sprint Vector (multiplataforma)

Sprint Vector es de esos títulos únicos de carreras en los que hará ejercicio mientras juega. El juego lo coloca en el rol de un corredor (su personaje fue secuestrado y obligado a correr) en diferentes mundos alienígenas. Para ganar, tiene que batir sus brazos en el mundo real para acelerar su personaje y alcanzar velocidades altas.

Sprint Vector tiene un estilo de caricatura y exhibe poderes similares a los de Mario Kart para tomar ventaja durante la competencia. Si quiere divertirse un poco mientras suda, Sprint Vector es uno de los mejores juegos de RV para usted. Sentimos el calor después de un par de carreras, y estamos seguros de que nuestros monitores de actividad nos hubieran felicitado si hacíamos los 21 circuitos de carrera del juego.

Imagen: Polyarc Inc.

Moss (exclusivo de PlayStation VR)

Después de una espera que pareció una eternidad, Moss llegó finalmente a PlayStation VR en febrero de 2018. Puede que Quill, la heroína de esta historia, sea enana (y que tenga una cola), pero Moss aprovecha su tamaño para brindar a los jugadores la perspectiva de esta protagonista roedora.

Como una aventura familiar en RV, usted guiará a Quill a través de bosques y ruinas, vencerá a sus enemigos y tomará control de los elementos del entorno para resolver acertijos. El propósito del juego es rescatar al tío de Quill, y al tener un control tanto de la personaje como de sus entornos, es la manera perfecta de aprovechar el poder de la RV.

Imagen: Oculus Studios y Sanzaru

Marvel Powers Unite VR (exclusivo de Oculus)

Marvel Powers Unite nos pareció una experiencia colorida y novedosa, y una que hace un excelente trabajo al hacerle sentir que se ha convertido en uno de los famosos personajes de las tiras cómicas. La percepción de amplitud muestra el juego (y a la RV) en su mejor cara: como Hulk, pasará por encima de enemigos y de compañeros de equipo, mientras que como el Mapache Cohete será un jugador pequeño que se escurrirá entre los pies de los enemigos alienígenas antes de propulsarse hacia las alturas para obtener visibilidad. Para los fanáticos de la franquicia de superhéroes, este es el mejor juego de RV para finalmente ser parte de ese mundo.

Lea nuestra reseña completa: Reseña de Marvel Powers Unite

Imagen: Gunfire Games

From Other Suns (multiplataforma)

Este juego de Oculus Rift es una aventura espacial totalmente cargada de acción que podrá jugar en solitario o con hasta tres jugadores.

En una carrera por regresar a la Tierra, deberá enfrentarse a “piratas despiadados y a robots letales”, antes de que los alienígenas ancestrales eliminen todo a su paso.

Imagen: 4A Games

Arktika.1 (exclusivo de Oculus Rift)

De los creadores de Metro 2033 y Metro: Last Light, 4A Games nos trae Arktika.1, un juego que cambia el apocalipsis nuclear por un terrible mundo futurista atrapado en una nueva era del hielo.

Mediante el Oculus Touch para controlar las armas y las herramientas en cada mano, los jugadores tendrán que atravesar los páramos y sus amenazas —tanto criaturas como humanos— en este juego de disparos hecho exclusivamente para la RV.

Imagen: Frontier Developments

Elite: Dangerous (multiplataforma)

Puede que tenga más de treinta años de antigüedad, pero la franquicia Elite aún es conocida por tener los mejores juegos de RV hasta la fecha, esto gracias a la lucha del creador David Braben por readquirir la licencia.

Al tomar elementos del primer juego, p. ej. comerciar, explorar y combatir dentro de un universo masivo generado de acuerdo a las acciones del jugador, Elite: Dangerous es un juego de Elite para las masas del siglo XXI. Incluso se representa de esta forma en su visión de nuestra galaxia en el futuro.

Ah, ¿le mencionamos el modo de juego multijugador masivo? Navegar hasta la próxima frontera jamás se había sentido tan real. Elite: Dangerous es un juego que se disfruta mejor en línea y en realidad virtual.

Imagen: Steel Crate Games

Keep Talking and Nobody Explodes (multiplataforma)

Asumiendo que conoce a alguien lo suficientemente generoso como para imprimir el manual de 23 páginas, Keep Talking and Nobody Explodes es el nuevo Mario Party, al menos en el sentido de que hará que sus amigos lo odien.

Desarrollado por Steal Crate Games, Keep Talking and Nobody Explodes es un juego que requiere la atención plena de un número recomendado de entre 2 a 6 jugadores. Mientras que un jugador trabaja en desactivar una bomba, los demás tendrán que proporcionar instrucciones claras sobre cómo hacerlo.

Al exigir una intensa cooperación entre compañeros de equipo, Keep Talking and Nobody Explodes es un juego divertido cuando se juega con el grupo indicado de personas, y es aún más divertido en realidad virtual mediante un Samsung Gear VR o un visor Oculus Rift. Tenga en cuenta que un control de juego es opcional con la versión Gear VR, pero la versión con Oculus Rift debe emparejarse con un control.

Imagen: Owlchemy Labs

Job Simulator (multiplataforma)

Las carreras del Siglo XXI, como la de cocinero o mecánico, prácticamente ya no existen en el año 2050, ya que fueron reemplazadas hace mucho por programadores y por la IA que ellos crearon. Job Simulator transforma los trabajos de la era moderna en exhibiciones de museo que serán experimentadas como simulaciones por el jugador.

Claro está, esto significa que el museo, el cual funciona como un parque temático, es operado por robots que no logran recordar las cosas de manera apropiada.

Por ejemplo, como cocinero, la pizza se hace al meter una rebanada de pan con queso dentro de un microondas. El juego le dará a elegir entre un total de cuatro oficios: oficinista, cocinero gourmet, almacenista y mecánico automotriz, cada uno con un toque único de sarcasmo. Es el mejor juego de RV para quienquiera que desee escapar del estrés diario de sus trabajos en la vida real.

Imagen: Adult Swim

Rick and Morty Simulator: Virtual Rick-ality (multiplataforma)

En algunas maneras, Rick and Morty Simulator: Virtual Rick-ality es muy similar al juego de RV anterior de Owlchemy Labs, Job Simulator.

Sin embargo, debajo de la mecánica simple del juego de aventura tipo puzzle en el que combinamos objetos del entorno para resolver problemas, encontraremos la misma idea ingeniosa que convierte a Job Simulator en una experiencia de RV imprescindible, y ahora es mucho mejor gracias a lo doblajes de voz de Justin Roiland.

El hecho de que Virtual Rick-ality sea o no una experiencia imprescindible dependerá en gran medida de si usted es fanático o no del show. Si alguna vez disfrutó del show animado, entonces tiene que probar el juego de RV, pero si aún no lo ha visto o no quedó convencido de su humor irreverente, entonces podría hacer la vista gorda con Rick and Morty Simulator.

Imagen: Capcom

Resident Evil 7: Biohazard (exclusivo de PlayStation VR)

En vista de que la mayoría de los mejores juegos de RV son bastante cortos, Resident Evil 7: Biohazard se presenta como una bocanada de aire fresco, incluso si es una llena de terror. A pesar de que podemos jugarlo sin problemas en PC, Xbox One y PS4, esta es la primera edición de la serie Resident Evil que podríamos catalogar como diseñada para la realidad virtual. Esto es debido a que, a diferencia de las versiones anteriores, Resident Evil 7 se juega en una perspectiva en primera persona.

No asuma que va a correr y a disparar a lo largo del juego, ya que Capcom llevó a la franquicia a sus raíces del género de horror de supervivencia con Resident Evil 7. Por ende, tendrá que pensar estratégicamente en cómo podrá sobrevivir a los encuentros con los enemigos desquiciados del juego. Asumiremos el personaje de Ethan Winters, un residente de Dulvey, Lousiana cuya esposa desapareció hace ya tres años, y tendremos la tarea de explorar una casa antigua y desolada en un esfuerzo por encontrarla.

Lo bueno es que solo exploraremos una única ubicación a lo largo del juego, así que no espere nada caótico más allá de unos buenos sustos.

Imagen: Rocksteady Studios

Batman: Arkham VR (multiplataforma)

Si bien la franquicia pudo haber llegado a su fin en las plataformas convencionales, Barman: Arkham VR es prácticamente la secuela de Arkham Knight que ninguno de nosotros esperaba. Poco después de que Rocksteady Studios relevó su tercera y última entrega en el universo de Batman Arkhan, el desarrollador anunció este título exclusivo para PlayStation VR, que posteriormente sería compatible con el resto de los visores.

Batman: Arkham VR es más una especie de historia de detectives que una secuencia canónica o precuela al ya establecido mito de Arkham. No va a eliminar enemigos inconscientes con la versión nueva de combate diseñada para RV de Rocksteady. Lo que puede esperar no es mucho más que una misión histórica tipo DLC de 90 minutos a una fracción del costo de un juego completo.

Imagen: Vertigo Games

Arizona Sunshine (multiplataforma)

Las experiencias de RV extensas son bastante escasas actualmente, y es justamente esto lo que convierte a Arizona Sunshine en una experiencia bastante agradable.

Este juego se trata de explorar un oeste salvaje infestado de muertos vivientes, y representa una experiencia de juego larga y novedosa en la que puede sumergirse. Este estilo de juego contrasta con las experiencias tipo arcade ofrecidas en otros títulos.

El movimiento se realiza al teletransportarse a lo largo del entorno, lo que le permite cubrir grandes distancias sin sentir cinetosis, y podrá recargar y cambiar de armas al moverlas hacia el cinturón de municiones.

De todos los títulos que hemos jugado hasta ahora, Arizona Sunshine es un ejemplo de cómo podrían ser eventualmente los juegos de RV una vez que los desarrolladores tengan el tiempo y el dinero para diseñar experiencias de realidad virtual extensas.

Sin embargo, de momento estamos satisfechos con explorar minas antiguas con un revólver de seis balas en una mano, mientras que con la otra sostenemos una linterna intermitente, incluso si tenemos que mantener las sesiones de juego a treinta minutos por vez para relajarnos.

Imagen: Crytek (Image credit: Crytek)

The Climb (exclusivo de Oculus Rift)

Los que pueden, lo hacen, los que no, lo hacen en realidad virtual, o al menos cuando se trata de aventuras de alpinismo que solo los veteranos y entrenados pueden realizar. The Climb es un juego que saciará su sed de aventura o al menos sin los riesgos obvios.

Este juego de RV en primera persona de Crytek tiene un objetivo sencillo: escalar las paredes y llegar a la cima. Puede hacerlo en solitario o en competencia con sus amigos; cuando termine un nivel, disfrutará de los mejores paisajes como si estuviera en el mundo real. Recientemente, Crytek incorporó soporte para Oculus Touch y sumó los entornos North y Arctic Circle.

Imagen: Mojang

Minecraft VR (multiplataforma)

Ya es oficial: el juego de bloques más popular del mundo finalmente llegó a la RV. La edición de Windows 10 de Minecraft ya está disponible para Oculus Rift, pero no tendrá que invertir $599/£499/AU$649 (el costo de Rift) para vivir la experiencia.

Esto es gracias a que también está disponible para el Samsung Gear VR, junto con todas las funciones de la versión de Oculus. También soporta las plataformas de realidad mixta de Windows. Además, también contamos con un modo de vista de cine en caso de que le enferme el solo hecho de pensar en un terreno lleno de bloques en los 360°.

No estamos seguros de qué es lo que nos emociona más sobre explorar Minecraft en realidad virtual: 1) escapar de los creepers en el medio de la noche o; 2) cavar el terreno como un topo con pico. Probablemente, un poco de las dos.

Imagen: CCP Games

Eve: Valkyrie (multiplataforma)

Sí, Eve: Valkyrie lo mareará aunque sea un poco. No obstante, ¿no cree que a toda experiencia de juego épica vale la pena concederle algo de sufrimiento? Lo que comenzó como una prueba de tecnología espectacular para los desarrolladores islandeses de Eve: Online, terminó evolucionando en un simulador rápido de batallas con aeronaves espaciales en equipos dentro de la galaxia profunda.

Este enfoque en el combate hace que el juego sea menos realista y más visceral que sus competidores y, en consecuencia, brinde una sensación arcade. Puede que este juego no le ofrezca emociones intensas a largo plazo, pero si lo que quiere es deslumbrarse con las capacidades del Oculus Rift, entonces no piense más y juegue Eve: Valkyrie.

Imagen: Ubisoft

Star Trek: Bridge Crew (multiplataforma)

Star Trek: Bridge Crew es un juego en el que usted y otros tres jugadores se unen para pilotar una nave de la Federación de la extensa franquicia Star Trek... Esto es lo más social que encontraremos en la realidad virtual.

Aunque el juego incluye un modo de un solo jugador, la experiencia se disfruta más con amigos, en donde pronto se adaptará al ritmo de anticipar las necesidades de cada uno y medirá sus acciones de forma consecuente.

Además, no tiene de qué preocuparse si no tiene amigos que tengan su mismo visor, ya que Ubisoft incluyó el modo multiplataforma para que los jugadores usuarios de PlayStation VR, Oculus y Vive no tengan problemas para unirse y vencer juntos a los Klingons.

Imagen: Oculus

Dear Esther (exclusivo de Oculus Rift)

Es impresionante el sentido de presencia en un mundo que nos proporciona la realidad virtual, incluso si la interacción con el mundo resulta ser difícil en ocasiones. Este fenómeno es perfecto para “simuladores de caminata” como este.

Dear Esther es un juego de exploración en el que caminará a lo largo de una isla remota escocesa y atravesará sus profundidades y alturas, mientras que su personaje se lamenta de su vida. Esto puede sonar como una adaptación de cine de arte de una novela de J.G. Ballard, pero el juego es bastante hermoso de navegar.

Imagen: Sony

Farpoint (exclusivo de PlayStation VR)

Puede que Farpoint haya requerido un costoso control pistola (PS VR Aim Controller) para finalizarse, pero con esto Sony demuestra que una campaña FPS puede domesticarse en RV. Con una duración total de 5 horas, Farpoint no se queda más tiempo del debido, pero no confunda duración con calidad. En todos los aspectos, Farpoint se siente como un FPS bastante equipado y completo con diferentes enemigos y opciones de control análogas que brindan un nivel de control adicional a la experiencia.

A diferencia de un montón de juegos creados para la RV, Farpoint no puede confundirse con una demo tecnológica. La historia —narrada a través de secuencias de cámara fija— no es exactamente cautivadora, pero al menos tiene un guion decente. Por otro lado, si no le es suficiente con el modo de un solo jugador, también tiene un modo en línea cooperativo de dos jugadores y niveles con desafíos diseñados para que los jugadores compitan por la puntuación más alta. Y si el mando pistola le resulta muy agotador, siempre puede volver al DualShock 4.

Imagen: Unknown Entertainment

Subnautica (multiplataforma)

Subnautica parece ser un juego de submarinismo simple, pero luego se dará cuenta de que ni los peces ni el cielo ni el sol le resultan familiares.

De hecho, se trata de un juego de supervivencia ubicado en un mundo oceánico distante en el que deberá fabricar su equipo, pilotar submarinos y terraformar el mundo acuático para la vida humana, todo esto mientras sobrevive a la vida silvestre, a los volcanes y a las medusas del tamaño de un avión. Ahora tome todos estos elementos y sumérjase en Subnautica VR. Este juego no está hecho específicamente para RV, así que el soporte para dicha tecnología es limitado, sin embargo, sigue siendo un zambullido atractivo en el océano de la realidad virtual.

Imagen: Playful Corp.

Lucky's Tale (exclusivo de Oculus Rift)

Lucky's Tale es un pequeño juego de plataforma intrigante. Si quiere tener una idea de qué se trata, imagine el juego Mario 64 combinado con Crash Bandicoot y un ángulo de cámara en tercera persona que puede manipular al mover la cabeza.

El elemento de realidad virtual le permite ver más detalles del nivel conforme avanza, algo que suena inútil, pero que de hecho introduce una función explorativa cuando inclina la cabeza para revelar los secretos del nivel. No lo sorprenderá como otros juegos de RV, pero Lucky's Tale es una prueba de que la realidad virtual puede rejuvenecer los géneros antiguos.

Michelle Rae Uy también contribuyó a este artículo.