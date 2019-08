La mejor cámara del 2019: 10 de las mejores cámaras que puedes comprar hoy

¿Cuál es la mejor cámara que se puede comprar actualmente? Bueno, lo admitimos; es una pregunta imposible de responder, pero haremos lo mejor para asegurarnos de que compres la mejor cámara para ti.

Entonces, ¿cuál es la mejor cámara del momento? Pues, depende de lo que necesites. La mejor cámara para un fotógrafo profesional es muy diferente a la mejor cámara para un aficionado de los deportes y la aventura. Asimismo, un fotógrafo novato dando sus primeros pasos no necesita la tecnología más moderna que posiblemente necesite un profesional, sino una cámara fácil de usar que le ayude a mejorar.

Pero si quieres saber cuáles son para nosotros las 10 mejores cámaras disponibles, sin importar el nivel del usuario o su precio, sigue leyendo.

Hicimos una lista con las mejores opciones en las 3 categorías principales: DSLR, sin espejo y compacta. Cada cámara se destaca de alguna manera en un mar de rivales, ya sea porque es la mejor en su categoría, porque ofrece algo único y revolucionario o porque te da mucho por lo que pagas.

Eso significa que aunque muchas de estas cámaras son nuevas, algunas son modelos anteriores que bajaron de precio a niveles atractivos. Lo más nuevo no siempre es lo mejor, particularmente si hay un aumento de rendimiento mínimo y un aumento de precio desproporcionado. Pero no tienes que preocuparte por esto, ya que elegimos los mejores modelos, nuevos o viejos, que demostraron que valen la pena.

¿Necesitas más consejos? ¿Quieres saber más de alguna de estas cámaras? Probamos todas para decidir cuáles incluir en la lista. Solo haz clic al final de la descripción de cada cámara para ver una reseña completa con imágenes de muestra y una descripción profunda de sus funciones clave.

En el artículo, te explicaremos un poco de la jerga y las diferencias entre las cámaras; no obstante, si necesitas más ayuda para decidir qué cámara necesitas, puedes obtener más información en nuestra guía de paso a paso: ¿Qué cámara debo comprar?

Por otro lado, puede que tengas una idea clara de la cámara que quieres; en ese caso, puedes ir directamente a las guías de compra de cámaras más específicas, que aparecen en la parte inferior de esta página. De lo contrario, sigue leyendo para ver nuestra selección de las mejores cámaras del momento.

Las mejores cámaras de 2019

1. Nikon Z6

Un comienzo brillante de un sistema sin espejos

Tipo: Mirrorless (sin espejo) | Tamaño del sensor: CMOS de fotograma completo | Resolución: 24.5MP | Lentes: Montura Nikon Z | Visor: EVF | Tipo de pantalla: táctil con ángulo de inclinación de 3,2 pulgadas, 2 100 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 12 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Intermedio / experto

EVF de alta resolución

Manejo familiar y refinado

El formato de la tarjeta XQD tiene soporte limitado

Búfer de profundidad limitado

Para nosotros, la mejor cámara sin espejo hasta hace poco era la brillante Alpha A7 III de Sony (posición 6), pero la llegada de la Nikon Z6 quiere decir que perdió su trono, pero por muy poco. La Z6 combina fotos excelentes y una calidad de videos 4K con todo lo demás que es clave para una cámara sin espejo de fotograma completo. Entonces, obtenemos un cuerpo ligero y compacto que logra un manejo excelente dado su diseño de agarre ergonómico, junto a un visor nítido de 3,69 millones de puntos y una pantalla táctil inclinable receptiva. El hecho de que puedas usar tus lentes de montura F con el adaptador FTZ también significa que no estás limitado a usar la óptica de la montura Z desarrollada para el sistema, mientras que una actualización de firmware reciente mejoró su rendimiento de enfoque y la detección de ojos para que sea más competitiva contra la línea Alpha de Sony. La amamos.

2. Fujifilm X-T30

Esta opción retro encantadora se mete en mucha tecnología nueva

Tamaño del sensor: APS-C | Resolución: 26,1 MP | Visor: 2 360 000 puntos | Monitor: Pantalla táctil de 3,0 pulgadas con ángulo de inclinación, 1 040 000 puntos | Enfoque automático: AF de 425 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 8 fps | Películas: 4K a 30p | Nivel de usuario: experto

Su relación precio-calidad es magnífica.

Imágenes excelentes y videos encantadores

Un cuerpo pequeño que puede ser un poco molesto

Solo una ranura para tarjetas

La X-T3 de Fujifilm puede seguir siendo una de las cámaras sin espejo con sensor APS-C más capaces disponibles, pero el hecho de que la empresa logró incorporar tanta tecnología dentro de la X-T30 que es más pequeña y más económica, hace que sea nuestra cámara preferida. Un buen sensor CMOS 4 X0Trans de 26,1 MP, los modos de Simulación de película populares, las capacidades de video en 4K excelentes y un sistema híbrido AF con detección de fase AF de 425 puntos hacen que se destaque, mientras que las mejoras en la velocidad en general, la detección facial y de ojos le permiten un rendimiento ligeramente más pulido que el del modelo anterior: la X-T20. Nuestra única queja es la magnificación débil de su visor; pero incluso así, no se puede encontrar un mejor modelo sin espejo con sensor APS-C por este precio actualmente.

3. Sony A7 III

Resultados de calidad junto a un funcionamiento veloz

Tamaño del sensor: fotograma completo | Resolución: 24,2MP | Visor: 2 359 000 puntos | Monitor: pantalla táctil de 3,0 pulgadas con ángulo de inclinación, 921 000 puntos | Enfoque automático: AF de 693 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 10 fps | Películas: 4K a 30p | Nivel de usuario: Intermedio / experto

Un sensor de 24 MP excelente

Estabilización basada en sensores

Su sellado hermético podría ser mejor

Algunos EVF se rompen

Nos encanta la A7 III. La A7 original y la A7 II demostraron que Sony iba en la dirección correcta y tomaba buenas decisiones, pero esta tercera versión es la que realmente se destacó en el mercado de cámaras sin espejo de gama media. El centro de la cámara, en especial el sensor de 24 MP de fotograma completo, los videos en 4K, la estabilización de imagen basada en sensores, los disparos de ráfaga de 10 fps y el sistema AF híbrido de 693 puntos, es lo suficientemente potente, pero con dos ranuras para tarjetas y una duración de la batería de 710 disparos, obtienes una excelente relación calidad-precio y un rendimiento de primera. Tenemos algunas objeciones con respecto al visor y su sellado hermético, pero sigue siendo una de las cámaras más versátiles disponibles actualmente.

4. Nikon D850

Cuando necesitas resolución y velocidad, esta es tu mejor opción

Tipo: DSLR | Tamaño del sensor: CMOS de fotograma completo | Resolución: 45.4MP | Lentes: Montura Nikon F | Visor: óptico | Tipo de pantalla: táctil con ángulo de inclinación de 3,2 pulgadas, 2 359 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 7 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Intermedio / experto

Impresionante calidad de la imagen

Excelente rendimiento

Velocidad AF con Live View lenta

Conectividad con SnapBridge

La D850 construye sobre la base establecida por la D810 y muchas otras DSLR de Nikon anteriores para profesionales y su conjunto completo de funciones hacen que sea atractiva para una variedad de usuarios. Por lo general, descubrimos que estas cámaras están diseñadas para los que buscan una alta resolución, una alta velocidad o capacidades de video sólidas; sin embargo, con su sensor de 45 MP de fotograma completo, su disparos de ráfaga de 7 fps (que se puede aumentar a 9 fps, una sujeción para la batería) y las opciones para grabar videos en 4K, esta cámara puede satisfacer las necesidades de todos. Su cuerpo es robusto y está protegido contra el mal tiempo. Además, está lleno de botones iluminados para usarlos en entornos con poca luz, y su sistema AF de 153 puntos hacen que sea brillante cuando se trata de capturar objetivos en movimiento también. La duración de la batería de 1800 fotogramas por carga también es impresionante.

5. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Rendimiento superior en un paquete muy pequeño

Tipo: Mirrorless | Tamaño del sensor: Micro Cuatro Tercios | Resolución: 16.1MP | Lentes: Micro Cuatro Tercios | Tipo de pantalla: táctil de 3,0 pulgadas con ángulo de inclinación y 1 370 000 puntos | Visor: EVF | Velocidad de disparo continuo máxima: 8,6fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: principiante, aficionado

Compacta

La estabilización de 5 ejes es genial

Sensor más pequeño que otros

La duración de la batería podría ser mejor

Aunque las especificaciones de la OM-D E-M10 Mark III no ofrecen una gran mejora con respecto a la Mark II, Olympus refinó y modificó una de nuestras cámaras sin espejo favoritas para que sea una propuesta aún más tentadora tanto para usuarios nuevos como para entusiastas. Por supuesto, el sensor de Micro Cuatro Tercios es más pequeño que el de sus rivales, y su resolución de 16 MP puede parecer un poco inferior a veces, pero no dejes que esto te decepcione. Su estabilización de imagen basada en sensores (algo que muchas cámaras de este nivel no ofrecen porque prefieren la estabilización basada en lentes) es una enorme ventaja y es muy eficaz. Además, la grabación de videos en 4K y los disparos de ráfaga de 8,6 fps también son muy competitivos. El hecho que la puedes usar con tantos lentes de Micro Cuatro Tercios excelentes y compactos solo se suma a su encanto.

6. Canon EOS Rebel SL2 / EOS 200D

¿Buscas una DSLR por primera vez? La Rebel SL2 es muy buena

Tipo: DSLR | Sensor: APS-C CMOS | Resolución: 24.2MP | Montura del objetivo: Canon EF | Visor: óptico | Tipo de pantalla: táctil con ángulo variable de 3.0 pulgadas y 1 040 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 5 fps | Películas: 1080p | Nivel de usuario: Principiante

La pantalla desplegable funciona muy bien

El Dual Pixel CMOS AF es genial

Sin grabación de videos en 4K

El sistema de AF de 9 puntos es un poco básico

Canon actualizó recientemente la EOS Rebel SL2, también conocida como EOS 200D, junto con la EOS Rebel SL3 / EOS 250D, pero preferimos su versión antigua por el momento. Aunque el modelo nuevo agrega algunas novedades atractivas, como la grabación de videos en 4K y un nuevo procesador, la mayoría es más o menos lo mismo, así que puedes comprar el modelo anterior y ahorrar para comprar unos buenos lentes. La EOS Rebel SL2 le ofrece todo lo necesario a los usuarios novatos, como un buen sensor de 24,2 MP, un sistema AF fluido cuando se graban videos, y una interfaz fácil de comprender. También funciona con una enorme variedad de lentes y accesorios, además de tener una excelente pantalla táctil.

7. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

La cámara de viajes perfecta, ya que es pequeña, versátil y tiene un buen zoom

Tipo: compacta de viaje | Sensor: CMOS de 1 pulgada | Resolución: 20.1MP | Lentes: 24-360 mm, f/3.3-6.4 | Visor: EVF | Tipo de pantalla: táctil de 3,0 pulgadas y 1 240 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 10 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: principiante, aficionado

Sensor de 1 pulgada

Zoom 15x decente

El EVF parece un poco reducido

Costoso

La Panasonic Lumix ZS200 (conocida como la Lumix TZ200 fuera de Estados Unidos) es la mejor cámara de viajes con zoom del momento. Esto se debe en parte a su gran sensor de 1 pulgada que permite que los píxeles sean 2,4 veces más grandes de lo que son en modelos como la Lumix ZS70/TZ90. Además, esto le ayuda a la ZS200 producir imágenes de mucha más alta calidad. El zoom no es tan extenso como otros, pero su zoom de 15x debería ser más que suficiente para la mayoría de las situaciones. También, hay un visor electrónico interno que facilita la composición de imágenes en condiciones soleadas. Agrega la grabación de video en 4K, junto al modo de Foto 4K de Panasonic para capturar imágenes de 8 MP de momentos fugaces, y tienes una gran compañera de viajes. Si buscas aún más rendimiento, y tienes un presupuesto más alto, échale un vistazo a la excelente Cyber-shot RX100 VI de Sony.

8. Panasonic Lumix GH5S

La mejor cámara para videos que se puede comprar

Tipo: Mirrorless | Tamaño del sensor: Micro Cuatro Tercios | Resolución: 10.2MP | Lentes: Micro Cuatro Tercios | Tipo de pantalla: táctil de 3,2 pulgadas con ángulo variable y 1 620 000 puntos | Visor: EVF | Velocidad de disparo continuo máxima: 12 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: experto

Diseño de sensor multi-aspecto

Especificaciones de video excelentes

La ausencia de IS no es para todos

La duración de la batería podría ser mejor

Aunque puede tomar fotos (pero con resolución un poco limitada de 10,2 MP), la Lumix GH5S tiene que ser vista principalmente como una cámara de video. Si quieres hacer ambas cosas, está la Lumix GH5 para hacerlo, gracias a su sensor interno de 20,3 MP y el sistema de estabilización de imagen integrado. La variedad de funciones de video de la GH5S es impresionante, con la capacidad de grabar metraje cinematográfico en 4K con hasta 60 fps, dándole una buena lista de especificaciones de video. Si quieres grabar metraje de calidad profesional sin hipotecar tu casa para comprar una cámara de video profesional, no encontrarás una mejor.

9. Olympus Tough TG-5

La mejor cámara compacta durable y hermética que puedes comprar.

Tipo: compacta | Sensor: 1/2,3 pulgadas | Resolución: 12MP | Lentes: 25-100mm f/2-4.9 | Visor: N/A | Monitor: 3,0 pulgadas y 460 000 puntos | Velocidad de disparo continuo máxima: 20 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Principiante

Funciones robustas

Captura RAW

Interfaz de usuario confuso

La duración de la batería es estándar

La Tough TG-5 de Olympus está hecha para resistir cualquier cosa que le des. Es resistente al agua hasta 15 m, resistente al ser aplastada por hasta 100 kg, y resistente a las caídas de hasta 2,1 m. Se puede usar en temperaturas tan bajas como -10°C. Al agregar su compatibilidad con archivos RAW, logra una calidad de imagen un poco mejor que la de sus antecesores, mientras tanto puede grabar videos en 4K a 30p o un metraje de alta velocidad a 120p en Full HD. La empresa recientemente actualizó su línea con la TG-6, pero sus especificaciones parecen muy similares y aún no la hemos probado, así que nos quedamos con la TG-5 por ahora.

10. Sony RX10 III

La cámara semicompacta para el fotógrafo que también quiere calidad

Tipo: cámara semicompacta | Sensor: CMOS de 1.0 pulgada | Resolución: 20.1MP | Lentes: 24-600 mm, f/2.8-4 | Tipo de pantalla: táctil de 3 pulgadas con ángulo de inclinación y 1 040 000 puntos | Visor: EVF | Velocidad de disparo continuo máxima: 14 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Intermedio

Excelente proporción de tamaño de sensor y lentes

Videos en 4K impresionantes

El sistema AF puede tener problemas en el extremo del teleobjetivo

Sin filtro ND interno

La RX10 III es la tercera cámara semicompacta con súperzoom en la popular línea RX10, y aunque perdió un poco de su esplendor por la nueva RX10 IV, pensamos que es mejor la gran variedad de especificaciones y el precio más bajo de la RX10 III. Gracias a su sensor de alta calidad de 1 pulgada y su lente de zoom que equivale a 24-600 mm de estabilizado de imagen, es una de las mejores DSLR alternativas para aquellos que necesitan un gran rango focal, aunque sus excelentes capacidades de vídeo 4K y los disparos de ráfaga de 14 fps demuestran que es más que capaz con objetivos en movimiento. ¿Demasiado costosa? La RX10 II anterior aún está disponible (aunque su lente es más modesto con un alcance de 24-200 mm) y la FZ1000 con un precio similar es otra opción excepcional.