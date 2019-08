El mejor navegador 2019: una forma más rápida y segura de conectarse

El navegador web apropiado puede hacer una gran diferencia en su navegación diaria, ya sea que su prioridad sea un rendimiento más rápido, mejor seguridad o mayor flexibilidad a través de extensiones descargables.

Sin embargo, puede ser difícil salir de su zona de confort. Es posible que el navegador que está utilizando actualmente no sea el mejor, incluso si está utilizando la mejor laptop, pero probablemente se haya acostumbrado a su idiosincrasia a lo largo de los años sin darse cuenta de que existen mejores opciones que harán su vida mucho más fácil.

Por eso, hemos puesto a prueba los navegadores más populares (además de algunos con los que quizás no esté familiarizado) para identificar aquel que consigue cumplir con todas las expectativas. Y, si tiene una inquietud particular, continúe leyendo para ver si hay una alternativa que se adapte mejor a sus necesidades.

Puede mejorar su privacidad y seguridad cuando navega en línea con un servicio de red privada virtual de nuestra guía de compra del mejor VPN.

Después de varios años de quedar atrás de la competencia en términos de velocidad, Firefox está de vuelta en el juego con una base de código completamente actualizada (Crédito de la imagen: Mozilla)

Firefox está de vuelta después de una transformación completa, y ha recuperado su corona

Muy rápido

Consume pocos recursos

Fuertes herramientas de privacidad

Firefox recibió recientemente la mayor actualización en 13 años, y es tan impresionante que ha elevado al navegador a lo más alto de nuestra lista.

Firefox siempre ha sido conocido por su flexibilidad y soporte para extensiones, pero en los últimos años había comenzado a quedarse atrás de la competencia en términos de velocidad. Firefox Quantum, lanzado por primera vez el año pasado, representó una transformación total del código base del navegador, con velocidades ahora comparables con Google Chrome. Y eso no es solamente en las computadoras de alta gama: el nuevo Firefox hace un uso frugal de la RAM, incluso con muchas pestañas abiertas.

Firefox también consigue varios puntos importantes cuando se trata de privacidad. Mozilla no tiene fines de lucro, lo que significa que no tiene el mismo ímpetu para vender sus datos que otros desarrolladores de navegadores. La organización también realiza actualizaciones periódicas para ayudar a proteger la privacidad de sus usuarios, ya que las compañías de Internet son objeto de un escrutinio cada vez mayor sobre la forma en que tratan los datos de las personas. Las adiciones recientes incluyen soporte para inicios de sesión sin contraseña y bloqueo automático de rastreadores de anuncios.

Incluso hay una nueva versión de Firefox diseñada específicamente para navegar en la web en realidad virtual, y Mozilla lanza con frecuencia versiones beta de nuevas características a través de su programa Test Pilot.

No siempre es el más rápido -para algunas páginas, Chrome aún tiene la ventaja, como lo demuestra el propio video de Mozilla-, pero el nuevo Firefox ya está disponible y es nuestra elección para el mejor navegador web de 2018 hasta ahora.

Chrome es un excelente navegador, rápido y versátil, si no le importa dejar que Google maneje toda su actividad en línea (Crédito de la imagen: Google)

Si su sistema cuenta con los recursos necesarios, Chrome es el mejor navegador de 2018

Rápido rendimiento

Infinitamente expandible

Consume muchos recursos

Con Chrome, Google ha creado un navegador extensible y eficiente que merece su lugar en la cima de los rankings de navegadores. De acuerdo con el análisis de tendencias de navegadores de W3Schools, su base de usuarios solo está creciendo, incluso cuando también los números de instalación de Microsoft Edge están presumiblemente aumentando. ¿Por qué? Bueno, es multiplataforma, increíblemente estable, con una presentación brillante para ocupar el mínimo espacio de pantalla y es el navegador más agradable disponible.

Su amplia gama de extensiones fáciles de obtener e instalar significa que usted puede realmente modificarlo a su gusto, y hay soporte para controles parentales y un amplio rango de ajustes y configuraciones para garantizar la máxima eficiencia.

Sin embargo, Chrome no deja de tener sus inconvenientes. Es uno de los navegadores más pesados en términos de uso de recursos, por lo cual no se destaca en máquinas con RAM limitada, y su rendimiento no coincide con otros en lo que respecta a la evaluación comparativa. Y, con los tentáculos de Google corriendo a través de ella, es posible que se sienta incómodo con la forma en que se utilizan sus datos de navegación.

Dicho esto, Google está dando algunos pasos hacia la seguridad y colocando una fuerte presión en el HTTPS. Las futuras versiones del navegador dejarán esto muy en claro cuando los sitios no tengan el cifrado HTTPS, con el objetivo de hacerlo estándar en toda la web.

Al igual que Firefox, Chrome ahora también admite inicios de sesión sin contraseña de WebAuthn, ya sea para reemplazar las contraseñas tradicionales por completo o para funcionar como una forma de autenticación de dos factores. El navegador también ofrece más funciones para los desarrolladores de aplicaciones web, incluidas experiencias más consistentes en diferentes auriculares VR, y la capacidad de usar la entrada de sensores (como el sensor de luz ambiental y el acelerómetro de su dispositivo).

Opera es un excelente navegador con una interfaz limpia y un bloqueador de anuncios incorporado, además de un modo Turbo que hace que las conexiones lentas sean más fáciles de usar (Crédito de la imagen: Opera Software)

Un navegador subestimado que es una gran opción para conexiones lentas

Excelente modo Turbo

Bloqueador de anuncios integrado

Menos plugins que sus rivales

Es una pena que Opera solo represente alrededor del 1 % del mercado de navegadores, porque realmente es un navegador de calidad. Se pone en marcha rápidamente, la interfaz de usuario es brillantemente limpia y hace todo lo que sus rivales pueden hacer con un par de extras incluidos.

La razón clave por la que al menos recomendaríamos tener instalado Opera junto con su navegador principal es su función Opera Turbo. Esto comprime su tráfico web, enrutándolo a través de los servidores de Opera, lo que hace una gran diferencia en la velocidad de navegación si está atascado en el acceso telefónico rural o si su conexión de banda ancha está pasando por algún momento de lentitud.

También reduce la cantidad de datos transferidos, útil si está utilizando una conexión móvil, y este redireccionamiento también evita cualquier restricción de contenido que su ISP pueda adicionar a su navegación, lo que puede ser muy útil. Opera se aparta del camino automáticamente si usted está usando sitios seguros como bancos para que su tráfico sea libre de cualquier posible violación de la privacidad.

También hay un bloqueador de anuncios integrado -que puede desactivarse si usted así lo prefiere-, y un modo de ahorro de batería que promete mantener su laptop funcionando por más tiempo.

Edge funciona en todos sus dispositivos con Windows 10, con sandbox para seguridad y un modo de lectura especial para aislar el contenido importante en las páginas (Crédito de la imagen: Microsoft)

El nuevo navegador de Microsoft ofrece una integración completa con Windows 10

Muy rápido

Modo de lectura incorporado

No es compatible con versiones anteriores

Siendo la 'experiencia de navegación' predeterminada en Windows 10, y no estando disponible para sistemas operativos más antiguos, Edge es una opción extraña. El hecho de que Microsoft esté ejecutando un par de productos de navegadores en conjunto en lugar de hacer que Edge sea compatible con versiones anteriores es un misterio para nosotros. La razón de la empresa, al parecer, es que Edge representa la experiencia de usuario más amigable de la oferta de Redmond, mientras que Internet Explorer se posiciona un poco mejor para la empresa.

La integración con los trucos básicos de Windows 10 parece ser el punto fuerte principal de Edge. Se ejecuta fácilmente como una aplicación de apariencia moderna en el modo de tablet de Windows 10 y funciona con Cortana. También está altamente optimizado para la era actual de la web, eliminando protocolos inseguros como ActiveX y obligándolo a utilizar Internet Explorer si quiere usarlos. Eso pone en evidencia que estamos más acostumbrados a los navegadores que no pueden mostrar páginas más nuevas de lo que estamos para aquellos que no nos dejan visitar los rincones más antiguos de la web.

Dejando a un lado las quejas más escrupulosas, en realidad usar Edge es una experiencia bastante placentera. Es súper rápido, supera las expectativas, su modo de lectura integrado hace que los sitios complejos sean más agradables de visualizar, y al aislarlo del resto del sistema operativo, Microsoft se ha asegurado de que Edge no sufra las violaciones de seguridad de su hermano mayor.

Es una pena que Microsoft sea tan insistente en forzar el uso del Edge a los usuarios de Windows 10, convirtiéndolo en el navegador predeterminado para los enlaces abiertos a través de la aplicación Mail, agregando accesos directos a su escritorio después de las principales actualizaciones del sistema operativo, y presentándolo como un posible resultado al comenzar a escribir "Firefox" en el cuadro de búsqueda de Cortana.

Microsoft Internet Explorer es un navegador rápido y potente, y hace un uso modesto de los recursos de su sistema, aunque carece de la flexibilidad de Firefox y Chrome (Crédito de la imagen: Microsoft)

Rápido y eficiente, pero menos expandible que Firefox y Chrome

Hacer un uso frugal de los recursos.

Diseño limpio

Soporte de plugin pobre

Microsoft Internet Explorer ha visto algunos altibajos en su larga trayectoria, desde liderar los rankings de navegadores hasta languidecer detrás de sus dos principales competidores. Esto es, en parte, una cuestión de elección -en particular desde que Microsoft tuvo que dar a los clientes la capacidad de elegir de navegador después de un fallo judicial-, y en parte porque las versiones anteriores quedaron rezagadas en la curva de representación y compatibilidad.

Pero esos problemas no existen con Internet Explorer 11. Es limpio, potente, altamente compatible y requiere menos memoria RAM y CPU de lo que necesitarían las mismas páginas en Chrome o Firefox. Además, los iguala a ambos en el punto de referencia Sunspider de WebKit.

Pero eso no quiere decir que este navegador sea perfecto. El benchmark V8 de Google compite fuertemente, y el IE no es tan capaz de manejar complementos y extensiones como muchos de sus competidores. Entonces, si bien no hay ningún motivo para evitar el IE como alguna vez ya lo hubo, si está buscando una experiencia de navegación más personalizada, este no es el caso.

Vivaldi es un navegador relativamente nuevo que pronto verá más mejoras. Su interfaz es totalmente personalizable, aunque todavía no soporta extensiones oficialmente (Crédito de la imagen: Vivaldi)

Cree su propio navegador con acoplamiento y tabulación única

Increíblemente personalizable

Creativas características de la interfaz

No es el más veloz

Aquí tenemos algo un poco diferente. Probablemente todos pasamos demasiado tiempo sentados frente a nuestros navegadores web, y Vivaldi quiere hacer que la experiencia sea lo más agradable y personal posible.

Todo el estilo y la estructura de la interfaz depende totalmente de usted. Hay un sistema incorporado para tomar notas, es posible acoplar sitios web como paneles laterales mientras usa la ventana principal para realizar su navegación principal, y nos encanta su innovadora tecnología de apilado de pestañas, que permite agrupar pestañas y moverlas para evitar el amontonamiento que tan a menudo sufren otros navegadores.

Vivaldi se basa en Chromium, lo que significa que puede ampliarlo aún más con las extensiones de Chrome Web Store. Simplemente elija su plugin preferido y haga clic en "Agregar a Chrome". Algunas extensiones pueden comportarse de forma ligeramente diferente en Vivaldi, pero la mayoría funcionan perfectamente.

Vivaldi es una versión refrescante y creativa de la navegación web, y una para acompañar en los próximos años a medida que se agreguen más funciones.

Tor Browser es una versión muy modificada de Firefox que redirecciona el tráfico web a través de nodos aleatorios en todo el mundo (Crédito de la imagen: Tor)

Más que un simple navegador, todo un conjunto de herramientas de seguridad en línea

Mantiene la navegación privada

Bloquea cookies de rastreo

El rendimiento es lento

El Tor Browser es, quizás injustamente, más frecuentemente asociado con el sórdido inframundo de la dark web. Si bien es cierto que puede usar este navegador web para acceder a sitios web no listados, los aspectos de privacidad de Tor, donde su tráfico se enruta a través de nodos aleatorios en todo el mundo, lo vuelven muy difícil de rastrear, y eso es su verdadero activo.

Tor Browser es realmente un paquete de herramientas; Tor en sí mismo, una versión muy modificada del Soporte Extendido de Firefox, y una serie de otros paquetes de privacidad que se combinan para hacer que sea la experiencia de navegación más segura que pueda encontrar. No es rastreado ni almacenado, y puede olvidarse de los marcadores y las cookies.

Tendrá que modificar sus hábitos de navegación para asegurarse de no realizar acciones en línea que revelen su identidad. Después de todo, Tor Browser es solo una herramienta, pero es una excelente opción para un navegador secundario útil para esos momentos privados. Ejecútelo desde una memoria USB y nadie sabrá que lo tiene.