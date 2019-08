El mejor editor de PDF gratuito del 2019

Existen algunos editores de PDF realmente fantásticos, por eso hemos resumido lo mejores para facilitarle la vida.

Los documentos PDF están diseñados para que tengan exactamente la misma apariencia y comportamiento en cualquier dispositivo. Esto lo convierte en un formato maravilloso para compartirlos, pero editarlos es otro asunto. La mayoría de los editores de fotografías y software de oficina le permiten exportar documentos al formato PDF, pero editarlos requiere de un herramienta específica. La razón de esto es que originalmente, el formato PDF era un formato de propiedad privada de Adobe, quien todavía es dueña de algunas de las tecnologías asociadas con el mismo. Otras compañías pueden adquirir una licencia para dichas tecnologías, pero solo por un precio que regularmente se le cobra a usted - el usuario.

No existen muchos editores de PDF gratuitos, y aún menos que no le dejan marcas de agua a plena vista en sus documentos. Por eso, hemos seleccionado los mejores editores de PDF gratuitos que le ofrezcan todas las herramientas que usted necesita y que no le arruinarán su trabajo con marcas de agua en plena vista.

(Image credit: Apowersoft)

Es un editor de PDF gratuito poderoso que funciona en su mismo navegador

Una gran selección de herramientas de edición

Puede crear PDF de documentos en blanco

Requiere de un complemento de navegador

Aquí le recomendamos la versión en línea de ApowerPDF. El desarrollador Apowersoft también produce un editor de PDF para su escritorio, pero como herramienta exclusiva, mientras que la versión en línea es gratuita.

Antes de poder usar el editor de PDF en línea, usted deberá hacer clic en "Launch Online" y descargar el instalador de Apowersoft - un complemento de navegador. Esto conlleva un poco más de tiempo, pero el esfuerzo bien vale la pena.

El editor de PDF se abrirá al lado de su ventana de navegador actual. Usted puede editar texto - lo cual es muy inusual para un editor PDF, y muy práctico. El texto no siempre tendrá el formato que usted desea, así que puede que deba invertir algo de tiempo para ajustar la alineación y tamaño de cuadro de texto, pero sigue siendo muy impresionante para un editor PDF gratuito. Además de que sus PDF exportados no portarán marcas de agua.

(Image credit: Tracker Software)

Otra herramienta excelente para editar texto en PDF, con OCR incluido

Reconocimiento de caracteres ópticos

Edición de texto

Divide y extrae páginas

Si necesita editar el texto en un PDF, PDF-XChange Editor es ideal. Le permite reescribir, eliminar y reformatear texto, y se adapta bien si el documento utiliza una tipografía que no esté instalada en su PC. También puede adjuntar comentarios, dividir PDFs, y extraer páginas.

Una de las mejores funcionalidades de PDF-XChange Editor es la capacidad de utilizar OCR para reconocer texto en documentos escaneados. Esto es ideal si solo tiene algo impreso y no el archivo original (por ejemplo, el folleto de una conferencia).

Algunas de las funcionalidades visibles en los menús y barras de herramientas solo están disponibles en la versión premium del programa, PDF-XChange Editor Plus, pero, usted puede simplemente colocar su cursor encima de un icono para saber si está incluido.

Si de todas maneras decide utilizar una de las herramientas premium (por ejemplo, agregar una forma poligonal o nuevos cuadros de texto), su documento portará una marca de agua. Esté pendiente a una notificación debajo de la barra de herramientas principal antes de guardar su trabajo, solo por si acaso.

Para las descargas pagas, el PDF-XChange Editor cuesta $43,50 (£35) para la versión normal, pero para funcionalidades adicionales tales como creación de formularios, usted deberá comprar el PDF-XChange Editor Plus, el cual cuesta $54,50 ($48).

(Image credit: Sedja)

Es un editor PDF solo en línea con una gran variedad de herramientas

Buena variedad de herramientas de edición

Almacenamiento en la nube

Las sesiones se cierran después de tres horas

El editor PDF en línea Sejda le ofrece una variedad excelente de herramientas, además de un nivel de seguridad adicional: todos los archivos son eliminados de sus servidores después de cinco horas.

Usted puede agregar texto, imágenes y enlaces, firmar documentos, agregar notas, e insertar círculos y rectángulos. También tiene una opción de "borrado", aunque esto lo que hace es simplemente dibujar un rectángulo blanco - no elimina ninguna data. Tampoco tiene OCR, así que no podrá editar texto en PDF escaneados.

Cuando termina de editar, haga clic en "Aplicar Cambios", y luego podrá descargar el documento, enviarlo a Dropbox o Google Drive, eliminarlo, o acceder a un enlace compartido. El enlace expirará después de siete días.

El servicio gratuito tiene algunos límites: usted no puede procesar más de 200 páginas o 50 MB de data por cada una hora (cual sea que ocurra primero) y no puede realizar más de tres tareas. Esto es algo muy generoso, pero, si necesita realizar más operaciones, existen pases semanales, mensuales y anuales disponibles.

A un precio de $5 (£4, AU$7), usar un pase semanal saldría demasiado caro a largo plazo, pero es perfecto si solo necesitará la herramienta completa por un periodo de tiempo corto y no desea comprometerse con una suscripción mayor.

(Image credit: Red Software)

Es un editor PDF en línea que le permite agregar textos e imágenes nuevas

Es compatible con formularios

Le permita agregar medios

La parte gratuita es solamente en línea

Existen dos versiones del Editor PDF PDFescape : una aplicación web gratuita y programa de escritorio premium. Aquí, estamos utilizando el editor en línea; si descarga el programa de escritorio, solo recibirá una versión de prueba de la versión premium. Es adecuado para Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Opera y Safari, y probablemente también funcionaría bien en otros navegadores basados en Chromium.

El editor en línea de PDFescape le permite crear cuadros de textos nuevos en la página, pero si no actualiza a la versión completa del programa de escritorio, no tiene forma de editar el texto existente. Puede crear formas geométricas simples y - al igual que Sejda - puede agregar rectángulos blancos a partes poco claras del documento cuando se imprime.

PDFescape le permite seleccionar una imagen de su PC y luego arrastrar un rectángulo para insertarla. Usted puede insertar cuadros de texto también, lo cual le permite crear formularios sencillos - una funcionalidad no común y muy bien acogida en un editor PDF.

(Image credit: AbleWord)

Es a la vez un procesador de texto y hábil editor PDF gratuito

Permite total edición de texto

No tiene funcionalidades bloqueadas

No ha sido actualizado recientemente

AbleWord no ha sido actualizado desde el 2015, pero sigue cumpliendo con su función. El programa gratuito es principalmente un procesador de texto (como lo implica su nombre), pero también funciona bien como un práctico editor PDF gratuito. No se desanime por su apariencia estilo MS Word, solo haga clic en Archivo → Abrir, seleccione su PDF y asómbrese con sus capacidades de edición.

Hacer clic en un cuadro de texto causará que se torne blanco, pero esto solo ocurre mientras lo está editando; cuando no está seleccionado, regresará a su color anterior. Puede que su PDF no termine con una apariencia exactamente igual al original, pero según nuestra experiencia las diferencias son muy menores, y la mayoría tienen que ver con los diferentes tipos de tipografías disponibles en diferentes computadoras.

Es un editor PDF gratuito impresionante, pero no lo hemos calificado más alto debido a su falta de actualización reciente, lo cual lo puede dejar expuesto a vulnerabilidades de seguridad. Por más improbable que sea, es una posibilidad.