Las mejores ofertas después del Amazon Prime Day 2021

Las mejores ofertas del Amazon Prime Day no siempre son evidentes de inmediato. Sin embargo, se agotan rápidamente, así que tendrás que ir con un plan de juego. Aquí están nuestros principales consejos para embolsar las mejores ofertas del Prime Day para ti.

1. Encuentra una prueba gratuita de Amazon Prime...

El Amazon Prime Day está técnicamente reservado a los miembros de Prime, pero Amazon suele ofrecer pruebas gratuitas antes del evento para asegurarse de tener una base de clientes lo más amplia posible. Si aún no estás suscrito, encontrarás pruebas gratuitas disponibles hasta con tres semanas de antelación, pero asegúrate de programar tu suscripción para que coincida con las fechas del Prime Day una vez que las conozcamos.

2. ... pero no te confíes

El año pasado vimos a más minoristas participando en ventas similares a las del Prime Day con el fin de robar un poco del pastel de Amazon. Esperamos que tiendas como Walmart y Best Buy lleven a cabo sus propios descuentos durante el mismo periodo este año, lo que significa que querrás ir comprando para encontrar las mejores ofertas del Prime Day posibles, porque algunas puede que ni siquiera estén en Amazon.

3. Saber qué quieres comprar...

Si llegas al Amazon Prime Day con los ojos puestos en un premio, ya estás en una posición fantástica para conseguir un ahorro. Saber lo que quieres comprar significa que puedes filtrar hasta el producto exacto que buscas sin tener que buscar entre las ofertas relámpago, perdiendo tiempo mientras lo haces. Comprueba de antemano las especificaciones, las características y cualquier aspecto del diseño que desees y, si es posible, echa un vistazo a algunas opciones en la tienda para saber exactamente lo que buscas el gran día.

4. ... pero sé flexible

Dicho esto, no es aconsejable dar por sentado que el televisor o la tableta que buscas estarán de oferta. Puedes perder mucho tiempo intentando encontrar algún descuento en el modelo concreto que buscas si no hay ningún ahorro, y puede que te pierdas ofertas más valiosas del Prime Day en el proceso. Está muy bien ir con una marca y un modelo en mente, pero piensa en lo que quieres obtener de él y sé flexible con estas especificaciones y características para obtener el mejor valor posible.

Del mismo modo, querrás tener cierta flexibilidad en tu presupuesto. Aunque nunca es una buena idea dejarse llevar por el momento y arruinarse, vale la pena comparar modelos con especificaciones similares para ver si no puedes conseguir un valor mucho mejor con sólo gastar 10 o 20 dólares más.

5. Ve con tiempo...

Cuando llegue el Prime Day, querrás ser uno de los primeros en pasar por las puertas para tener más tiempo de encontrar las mejores ofertas para ti. Los descuentos más importantes en la tecnología más avanzada del año se agotan rápidamente, así que no esperes demasiado si encuentras el precio perfecto.

6. ... pero comprueba durante todo el evento

El hecho de que hayas conseguido la oferta de tus sueños nada más empezar no significa que Amazon haya terminado. Se publican nuevas ofertas durante todo el periodo de rebajas, lo que significa que puede encontrar una opción mejor por la que merezca la pena cancelar su pedido original.

Amazon Prime Day vs Black Friday - ¿debo esperar?

Tanto el Amazon Prime Day como el Black Friday suelen ofrecer descuentos en los mismos tipos de dispositivos, pero hay algunas diferencias entre los eventos de ventas que influyen tanto en el valor de la oferta como en la facilidad de conseguir las ofertas en tu cesta.

Las ofertas del Amazon Prime Day se centran en gran medida en la propia Amazon, mientras que otras empresas como Best Buy y Walmart compiten con ellas. La competencia entre los compradores también se reduce significativamente en el Prime Day, lo que en conjunto significa que las ofertas son generalmente más fáciles de encontrar, más fácil de comprobar el precio, y no se agotan tan rápidamente.

Sin embargo, el Black Friday se establece a través de una gama mucho más amplia de minoristas, a menudo con precios que logran ser un poco más baratos y una mayor variedad de marcas en oferta. Eso significa que hay que trabajar mucho más para asegurarse de que se obtiene la mejor oferta posible, y estar atento a las ventas flash de existencias limitadas que compensan la mayoría de esos registros de precios más bajos. Sin embargo, al haber más competencia entre los minoristas, solemos ver descuentos algo mayores en noviembre.

Por supuesto, puede que simplemente quieras tu tecnología antes. Si es así, no te recomendamos que esperes demasiado para conseguir un descuento. No hay garantía de que los precios vayan a ser diferentes cuando llegue el Black Friday, y con este aumento de la competencia también es menos probable que encuentres las mejores ofertas antes de que desaparezcan.

What happened in last year's Prime Day deals?

Last year, Prime Day was delayed until October 13-14, in an unprecedented move for the sixth annual shopping event. It made sense: consumers were facing an economic downtown over the summer, and the delay also gave Amazon time to deal with the huge increase in orders it had seen during lockdown.

Despite concerns around stock and shipping during the pandemic, Prime Day was even bigger than the year before, with an extra $3.24bn-worth of products sold globally.

Some $10.4 billion-worth of goods were sold in total, so what were people buying? Well, according to Amazon - and our data mirrors the findings - the best-selling products globally were (as usual) Amazon’s own devices: the Echo Dot and Fire Stick 4K.

Other top sellers included the iRobot Roomba Robot Vacuum, LifeStraw Personal Water Filter, LEGO Star Wars Stormtrooper Helmet, Bose QuietComfort 35 II wireless headphones and Fitbit Versa 2 smartwatch. Robot vacuums, in particular, were hot products on our pages.