Amazon Prime Day 2020: las mejores ofertas del segundo día

Amazon Prime Day 2020 entra en su recta final. El mayor evento de los descuentos es una oportunidad perfecta para comprar regalos de navidad o lo que te dé la gana, desde TVs de 4K gigantes hasta laptops baratos, pasando por altavoces Amazon Echo e incluso MacBook Air, iPad 8 y AirPods Pro con descuento, así como otras tabletas de otros fabricantes.

También encontrarás auriculares con cancelación de ruido, electrodomésticos para tu cocina, cámaras digitales, drones, cámaras de seguridad, aspiradores robot, relojes inteligentes, bandas para hacer deporte, consolas como la Xbox One, PS4 y Nintendo Switch y hasta muebles. Sí. En Amazon Prime Day 2020 venden hasta sofás camas. El despiporre.

Éste es nuestra lista de los mejores productos con descuento este Amazon Prime Day 2020, así como consejos para conseguir puntos Amazon.com a través de compras en Whole Foods, mirar una película o capítulo de serie en Prime Video y compras a pequeños negocios hasta un total de $25.

Seguiremos actualizando esta página durante todo el día de hoy y mañana, que es el tiempo que durará este Amazon Prime Day 2020, que este año se ha retrasado varios meses debido a la pandemia del Covid-19.

TEN EN CUENTA que las mejores ofertas de Prime Day están reservadas a los miembros de Amazon Prime, así que apúntate a 30 días de prueba gratuitos si todavía no lo lo tienes.