LG quiere redefinir la experiencia visual con colores más puros y realistas

¿Cuál es la principal característica qué buscas en un nuevo televisor? Sin duda, hace algunos años la respuesta más común era: el tamaño, sin embargo, eso ha cambiado, pues ya nos preocupamos con la calidad de imagen, el diseño y la experiencia que son capaces de ofrecer.

En este sentido, LG Electronics continúa fortaleciendo su propuesta premium con sus tecnologías Micro RGB evo y Mini RGB evo, dos soluciones desarrolladas para llevar la reproducción de color a un nuevo nivel.

La base de esta innovación parte de un principio sencillo: toda imagen digital se construye a partir de tres colores primarios de luz: rojo, verde y azul. La forma en que una pantalla reproduce, separa y controla estos colores determina qué tan realista, vibrante y precisa puede verse una escena. Desde una película cinematográfica hasta un partido de futbol, una serie o un videojuego, la calidad del color influye directamente en la forma en que el usuario percibe la imagen.

Latest Videos From

Con esta premisa, LG ha desarrollado una nueva generación de televisores LCD premium bajo el concepto LG RGB TV, enfocado en ofrecer una visualización con mayor pureza de rojo, verde y azul. Esto permite que las imágenes tengan colores más definidos, mejor separación tonal y una experiencia visual más rica, sin que el usuario necesite entender términos técnicos complejos para notar la diferencia.

(Image credit: LG)

En el caso de LG Micro RGB evo, la compañía integra una tecnología avanzada de espectro RGB puro que permite ofrecer una alta precisión de color y una calidad de imagen más clara. Esta propuesta está impulsada por un procesador con inteligencia artificial, encargado de optimizar la imagen escena por escena para mejorar contraste, nitidez y detalle.

Por su parte, LG Mini RGB evo está diseñado para quienes buscan una experiencia premium en pantallas de gran formato. Esta tecnología ofrece colores vivos y una reproducción más precisa mediante una solución de iluminación avanzada, desarrollada para mejorar la consistencia visual en tamaños de 65, 75 y 86 pulgadas. El resultado es una imagen más intensa, con tonos más fieles y una mejor sensación de profundidad.

Uno de los diferenciadores clave de Mini RGB evo es su certificación de doble 100% de cobertura de color, que contempla estándares como DCI-P3 y Adobe RGB. En términos prácticos, esto significa que el televisor puede reproducir una gama más amplia de colores, algo especialmente relevante para contenidos HDR, cine, fotografía, videojuegos y experiencias donde el color juega un papel central.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Además, ambas tecnologías cuentan con certificación Pure Spectrum RGB Display de TÜV Rheinland, lo que refuerza su enfoque en la pureza de los colores rojo, verde y azul. Para los consumidores, esto se traduce en imágenes más naturales, con menos mezcla indeseada entre tonos y una mayor fidelidad respecto al contenido original.

Más allá de la ficha técnica, el objetivo de LG es claro: hacer que la tecnología trabaje de forma invisible para que el usuario simplemente disfrute una mejor imagen. En lugar de depender únicamente de números o especificaciones, la experiencia se percibe en escenas cotidianas: cielos más limpios, paisajes más vivos, pieles con tonos más naturales, sombras con más detalle y colores que no se sienten artificiales.

El avance también responde a una tendencia creciente en los hogares modernos, donde el televisor se ha convertido en el centro de entretenimiento, diseño y convivencia. Las familias ya no solo buscan una pantalla grande, sino una experiencia más envolvente, capaz de adaptarse al streaming, los videojuegos, los eventos deportivos y el contenido en alta resolución.

Con Micro RGB evo y Mini RGB evo, LG fortalece su portafolio de televisores premium al combinar precisión de color, procesamiento inteligente y diseño enfocado en el estilo de vida. Esta nueva generación busca acercar una experiencia visual más rica y confiable a usuarios que desean disfrutar sus contenidos favoritos con mayor realismo, sin complicaciones técnicas y con la calidad que distingue a la marca.

En un mercado donde la imagen sigue siendo el principal factor de decisión, LG apuesta por una evolución clara: televisores que no solo muestran colores, sino que los reproducen con mayor pureza, profundidad y fidelidad.