Nothing introduce el color rosa por primera vez en su línea de productos con el Phone (4a)

¿Eres de los que busca un smartphone con colores únicos? De ser así, parece que Nothing escuchó tus deseos, pues que presentó el Phone (4a) en color rosa.

Así como lo lees, por primera vez este vibrante color se introduce dentro de su portafolio de productos de la marca.

Para Nothing, el rosa no es solo un color más. Es un guiño a una tecnología expresiva y optimista, en lugar de neutral. Representa el reconocimiento del papel que juegan el arte, la música, la moda y la cultura pop como fuentes de inspiración dentro de nuestro lenguaje de diseño.

Para marcar el lanzamiento de este nuevo color, Nothing ha puesto en marcha una serie de activaciones creativas en Londres, entre ellas:

Intervenciones de graffiti disruptivo sobre flyposters en distintas zonas del centro de Londres, con referencias culturales asociadas al color rosa.

Una toma completa con graffiti rosa del escaparate de la Nothing Store en Soho.

Lucy Birley, Colour, Material & Finish Design Lead en Nothing, compartió la inspiración detrás del color rosa, señalando que "existen muchas referencias increíbles de tecnología clásica a las que recurrimos con frecuencia". Birley explica que "el rosa no es más que rojo desaturado" y que "al aplicar el tinte dentro de la transparencia, debido a la forma en la que la luz interactúa con la resina inferior, se genera una increíble sensación de profundidad que hace que nuestros productos se vean realmente vivos. Además, contamos con muchos detalles bajo la transparencia, por lo que es un gran momento para celebrarlos".