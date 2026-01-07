CES 2026: Motorola expande su ecosistema con audio, rastreo y precisión

Motorola no solo sorprendió en CES 2026 con sus nuevos smartphones, también presentó una línea de accesorios diseñados para integrarse en el ecosistema, los integrantes son: el moto tag 2, moto pen ultra, moto watch y la moto sound flow.

El moto tag 2 es un rastreador compatible con dispositivos Android 9 en adelante, que ofrece conectividad Bluetooth® 6.0 con Channel Sounding y UWB. Cuenta con alertas de rastreo no deseado, cifrado de extremo a extremo y compatibilidad con Google Find Hub. Su batería tipo moneda CR2032, reemplazable por el usuario, ofrece más de 500 días de duración y el dispositivo cuenta con certificación IP68.

El moto pen ultra ofrece conectividad Bluetooth 5.3, latencia inferior a 5 ms y 4096 niveles de presión, con una punta de 1.4 mm. Integra sensores de movimiento de 6 ejes y es compatible con LPP 4.0 y USI 2.0. Permite funciones como anotación, firma electrónica, bocetos y acciones rápidas, además de contar con protección IP55 en el lápiz e IPX2 en el estuche.

El moto watch es compatible con Android 12 y versiones posteriores, e integra una pantalla OLED circular de 1.43 pulgadas protegida con Corning Gorilla Glass 3. Ofrece hasta 13 días de batería y carga rápida que brinda energía para el día en 5 minutos. Incluye sensores como acelerómetro, giroscopio, sensor PPG, brújula electrónica y GPS de doble frecuencia L1/L5, además de resistencia al agua IP68 y 5 ATM.

Por su parte, moto sound flow es una bocina portátil con sonido desarrollado por Bose, equipada con un woofer de 20 W, tweeter de 10 W y radiadores pasivos duales. Es compatible con AirPlay, Google Cast y Spotify Connect, ofrece hasta 12 horas de batería con carga por base y cuenta con conectividad Bluetooth® 5.0, Wi-Fi 5 y UWB. Integra certificación IP67, controles táctiles capacitivos y funciones como emparejamiento estéreo y llamadas manos libres.

Este conjunto de dispositivos y accesorios conforma un ecosistema diseñado para ofrecer experiencias conectadas, portabilidad y diseño funcional, manteniendo coherencia en materiales, colorimetría Pantone y compatibilidad con el entorno Android.