Nuevas filtraciones sobre la historia de Spider-Man: Brand New Day aparecen en Internet mientras, según se informa, finaliza el rodaje de la próxima película de Marvel protagonizada por Tom Holland
La próxima aventura de Spidey en el MCU podría ser aún más emocionante que la anterior
- Según se informa, ya ha finalizado el rodaje de Spider-Man: Brand New Day.
- También se han revelado el nuevo logotipo y el título de la película de Marvel.
- Las nuevas filtraciones sobre la historia hacen que parezca aún más ajetreada que Spider-Man: No Way Home.
Cada vez estamos más cerca del estreno de "Spider-Man: Brand New Day", por lo que sería un alivio saber cómo va el rodaje, ¿no lo crees?
Afortunadamente, parece que ya casi está terminada. Según el usuario de X/Twitter WilliamD1123, que al parecer trabajó como asistente gráfico en la película de Marvel, el rodaje principal ya ha concluido. Y para celebrarlo, el equipo de la película recibió un regalo que parece mostrar el logotipo oficial y la tipografía del título de Spider-Man 4.
First look at the wrap gifts given to the crew of ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’(📸: @WilliamD1123) pic.twitter.com/EatLVDuyOSDecember 13, 2025
Ni Marvel ni Sony han confirmado aún que las cámaras hayan dejado de rodar Brand New Day, por lo que es posible que algunos miembros del equipo ya hayan terminado de trabajar en ella.
Si personas como WilliamD1123 han completado su trabajo en la próxima aventura de Spider-Man en la gran pantalla, es posible que no pase mucho tiempo antes de que el calendario de rodaje esté terminado. Teniendo en cuenta que el rodaje de Spider-Man 4 comenzó a principios de agosto, y que la Navidad está a la vuelta de la esquina, no me sorprendería que el rodaje principal ya haya terminado o lo haga en los próximos días.
Una red de filtraciones de historias descabelladas
A medida que surgen informes de que el rodaje de la película Marvel Phase 6 podría haber terminado, también han aparecido en Internet algunas filtraciones sobre la trama. Y, si pensabas que la historia y el elenco de personajes de Spider-Man: No Way Home ya eran bastante densos, parece que Brand New Day le va a hacer competencia.
Antes de continuar, ten en cuenta que se trata solo de rumores de alguien cuyo historial es bastante contradictorio en lo que respecta a filtraciones de historias, por lo que te aconsejo que los veas con cierto escepticismo. Si no quieres saber nada de lo que pueda pasar en la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), te sugiero que te vayas ahora mismo, porque a continuación hay posibles spoilers de Spider-Man 4.
Según Alex Pérez, de The Cosmic Circus, Brand New Day verá al lanzaredes y a su compañero héroe de Marvel Bruce Banner/Hulk enfrentarse a sus traumáticos pasados y demonios internos. Según se informa, este último estará más enojado que nunca y (susurrálo en voz baja) podría incluso matar a alguien.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Por otra parte, el experto en la industria DanielRPK ha indicado que Spidey se unirá a Frank Castle/The Punisher para luchar contra Gray Hulk. Por si eso no fuera suficiente, DanielRPK también ha afirmado que The Hand, un antiguo y malvado clan de ninjas más comúnmente asociado con Daredevil y Wolverine, formará parte de Spider-Man 4.
Quiero reiterar que Pérez y DanielRPK no son filtradores totalmente fiables. Ambos han acertado en otras ocasiones, pero también han lanzado rumores que no se han confirmado, por lo que su historial es decididamente mixto. Imagino que hay algo de verdad en algunas de las afirmaciones anteriores, pero no apostaría por que todas sean ciertas.
Lo más probable es que tengamos que esperar al primer tráiler de la película para poder verificar parte de esto. ¿Cuándo será eso? Probablemente cuando Sony celebre su presentación en CinemaCon 2026, que tendrá lugar del 13 al 16 de abril. Mientras tanto, lee todo lo que sabemos hasta ahora sobre Spider-Man: Brand New Day.
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.
As TechRadar's senior entertainment reporter, Tom covers all of the latest movies, TV shows, and streaming service news that you need to know about. You'll regularly find him writing about the Marvel Cinematic Universe, Star Wars, Netflix, Prime Video, Disney Plus, and many other topics of interest.
An NCTJ-accredited journalist, Tom also writes reviews, analytical articles, opinion pieces, and interview-led features on the biggest franchises, actors, directors and other industry leaders. You may see his quotes pop up in the odd official Marvel Studios video, too, such as this Moon Knight TV spot.
Away from work, Tom can be found checking out the latest video games, immersing himself in his favorite sporting pastime of football, reading the many unread books on his shelf, staying fit at the gym, and petting every dog he comes across.
Got a scoop, interesting story, or an intriguing angle on the latest news in entertainment? Feel free to drop him a line.
- Antonio QuijanoEditor