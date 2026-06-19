Se rumorea que Apple lanzará 6 nuevos iPhones, 2 nuevos dispositivos portátiles y más en el "año con más lanzamientos de productos" de su historia; aquí está la lista completa

El 2027 podría ser el "año con más lanzamientos de productos" de la historia de Apple

Así lo afirma Mark Gurman, experto en Apple

Entre los posibles nuevos dispositivos se encuentran la serie iPhone 20 Pro, el iPhone Ultra 2, el iPhone Air 2, los lentes de Apple y más

El 2026 promete ser un año importante para Apple, sobre todo porque es probable que veamos el primer teléfono plegable de la compañía, el iPhone Ultra. Pero el próximo año podría ser aún más importante; de hecho, podría ser el "año con más lanzamientos de productos" de la historia de Apple.

Eso es lo que afirma el reconocido informante de Apple, Mark Gurman, en declaraciones a TBPN (vía 9to5Mac), y continuó mencionando gran parte de lo que (probablemente) vendrá en 2027.

A continuación, hemos enumerado esos dispositivos de los que se rumorea y otras posibilidades que, en conjunto, sin duda podrían hacer de este un año espectacular.

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1. iPhone 18

iPhone 17 (Image credit: Jacob Krol/Future)

El iPhone 18 podría ser uno de los primeros dispositivos que veamos de Apple el próximo año; se rumorea que su lanzamiento podría ser en marzo o por esas fechas. Eso supondría una ruptura con la tradición de Apple, ya que, hasta ahora, los iPhone de la línea principal han salido al mercado en septiembre, pero este año es posible que en septiembre solo veamos la serie iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra.

En cualquier caso, es probable que el iPhone 18 cuente con un nuevo chipset A20; las filtraciones sugieren que podría aumentar a 12 GB de RAM para mejorar el rendimiento de la inteligencia artificial.

También podría tener una nueva cámara frontal de 24 MP y un Dynamic Island más pequeño que el del iPhone 17, pero tal vez incluya un control de cámara simplificado, que podría carecer de un sensor capacitivo. Esto podría ayudar a mantener bajos los costos.

2. iPhone 18e

iPhone 17e (Image credit: Jacob Krol/Future)

Es probable que el iPhone 18e salga al mercado junto con el iPhone 18 y que sea el modelo de iPhone más económico del próximo año.

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Según lo que hemos escuchado hasta ahora, este dispositivo podría tener una pantalla más pequeña que la del iPhone 18 y solo 8 GB de RAM, pero aún así podría contar con un chipset A20, lo que podría ser la principal mejora con respecto a su predecesor.

3. iPhone Air 2

iPhone Air (Image credit: Jacob Krol/Future)

Ahora llegamos a uno de los dispositivos más emocionantes de 2027, ya que, según se informa, Apple también lanzará el próximo año un sucesor del iPhone Air. Es posible que este también salga al mercado en marzo, y los informes sugieren que podría contar con una segunda cámara trasera y una mayor duración de la batería, lo que resolvería dos de los mayores problemas del modelo original.

4. iPhone 20 Pro series

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Probablemente, el iPhone 20 Pro y el iPhone 20 Pro Max también saldrán al mercado el próximo año. Así es, 20, no 19; según se informa, Apple se saltará el 19 para que la denominación de los nuevos modelos coincida con el vigésimo aniversario del iPhone.

Y no es solo el nombre lo que está recibiendo especial atención: estos podrían ser los teléfonos más emocionantes de Apple en años; se rumorea que tendrán un nuevo diseño, posiblemente con botones de estado sólido y una pantalla con cuatro curvas.

También es posible que el iPhone 20 Pro tenga un diseño totalmente de vidrio y que cuente con una cámara para selfies debajo de la pantalla (aunque esa característica podría estar lista a tiempo para el iPhone 18 Pro).

Sea cual sea el caso, lo que se desprende de los rumores es que Apple planea darlo todo con la serie iPhone 20 Pro, así que valdrá la pena la espera —aunque estos teléfonos probablemente no salgan al mercado hasta septiembre de 2027.

5. iPhone Ultra 2

Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

El iPhone Ultra 2 también podría salir al mercado en septiembre de 2027, pero es difícil saber qué esperar exactamente de este dispositivo, ya que el primer modelo ni siquiera se ha lanzado todavía.

Sin embargo, es probable que este teléfono plegable sea más potente que el iPhone Ultra original, y es muy posible que Apple también incorpore otras mejoras, como mejorar las cámaras o hacer que sea más delgado.

6. AirPods con cámara

AirPods Pro 3 (Image credit: Future)

Además de los teléfonos, Apple seguramente lanzará otros productos el próximo año, entre ellos, tal vez, unos AirPods con cámaras, cuyo lanzamiento se rumorea para finales de 2027.

Según se informa, estos funcionarían de manera similar a las gafas inteligentes, y las cámaras permitirían a Siri ver lo que haces, para que puedas obtener información sobre lo que sea que estés viendo.

7. Lentes Apple

(Image credit: Getty Images / NurPhoto)

También podríamos ver lentes inteligentes de Apple el próximo año, que probablemente sean similares a los modelos actuales de otras marcas.

Esto significa que tendrán cámaras en los aros para tomar fotos y grabar videos, la posibilidad de hablar con Siri para obtener información sobre lo que estás viendo, y la capacidad de escuchar música y podcasts a través de los lentes, además de, probablemente, poder recibir llamadas telefónicas a través de un iPhone vinculado.

Gurman estima que este será otro producto que veremos a finales de 2027, así que probablemente aún quede un poco de tiempo por delante.