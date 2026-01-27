El AirTag 2 deja fuera a algunos iPhone: aquí está la lista completa de compatibilidad y qué modelos obtienen su mejor actualización

El nuevo Apple AirTag ofrece numerosas mejoras

Sin embargo, necesitas el iPhone correcto para utilizar el rango extendido.

Cualquier modelo del año 2019 o posterior funcionará.

Casi cinco años después de la llegada del pequeño rastreador a nuestras vidas, llega el nuevo Apple AirTag, con un altavoz más potente, un chipset más inteligente y un alcance mejorado. Sin embargo, las funciones disponibles dependen en cierta medida del iPhone que tengas.

En primer lugar, para conectar los AirTags de segunda generación, necesitas un iPhone con iOS 26 o posterior (o un iPad con iPadOS 26 o posterior). En el caso de los iPhones, esto significa el iPhone 11 o posterior, es decir, cualquier iPhone lanzado en 2019 o años posteriores.

Aquí está la lista completa de iPhones compatibles, para que puedas asegurarte de que el tuyo esté incluido:

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Apple ya no vende el AirTag original directamente, por lo que si tienes un iPhone que no está en esta lista y quieres realizar algún seguimiento desde él, tendrás que intentar encontrar un AirTag v1 de un vendedor externo, que aún debería funcionar bien.

Banda ultraancha mejorada

No tendrás problemas con el iPhone Air (Image credit: Jacob Krol/Future)

Además, hay una novedad: el nuevo AirTag incluye un chip de banda ultraancha (UWB) de segunda generación. Esto permite localizar el AirTag con precisión hasta un 50 % más de distancia que el rastreador anterior.

Sin embargo, tu iPhone también necesita el chip UWB más reciente para que esto funcione correctamente. En concreto, necesitas un teléfono de las gamas iPhone 15, iPhone 16 o iPhone 17, incluyendo el iPhone Air, pero excluyendo el iPhone 16e.

Otros iPhones aún pueden usar la función de búsqueda de precisión, que lo dirige directamente a la ubicación exacta de un AirTag (con una precisión de unos pocos centímetros o pulgadas), pero el alcance estará limitado al del AirTag original (se cree que es de alrededor de nueve metros o 30 pies, pero como suele ser el caso, Apple es un poco vago aquí).

Si estás rastreando desde un Apple Watch, el chip UWB de segunda generación está disponible en el Apple Watch Series 9 o posterior, o en el Apple Ultra 2 o posterior. Además, debes actualizar a watchOS 26.2.1 o posterior.