¡Oops! Google acaba de publicar por error los fondos de pantalla del Pixel 11 Pro Fold, y podrían dar pistas sobre los colores del teléfono

La última versión beta de Android 17 incluye miniaturas de los fondos de pantalla del Pixel 11 Pro Fold

También incluye sus nombres y descripciones

Muestran aguas en remolino en tonos verdes, negros o grises, lo que podría reflejar los colores en los que se comercializará el teléfono

Android 17 lleva ya un tiempo en fase beta, pero la última versión beta incluye algo inesperado, ya que Google ha incluido por error algunas miniaturas y descripciones de los fondos de pantalla del Pixel 11 Pro Fold, que aún no se ha lanzado.

Como lo descubrió @evowizz (vía Android Authority), hay dos fondos de pantalla incluidos, uno de los cuales se llama «Pine: Tidal Swirl» y el otro «Midnight: Lunar Tides». También hay una descripción que dice: «Las aguas fluyen y se arremolinan a través de paisajes sinuosos y escarpados».

Esa descripción parece acertada por lo que podemos ver aquí, y son fondos de pantalla bastante atractivos, así que es un pequeño detalle que esperar con ansias si terminas comprando un Pixel 11 Pro Fold.

El artículo continúa a continuación.

Google did a small mistake in the latest build of Android 17, by including thumbnails and descriptions of the Pixel 11 Pro Fold wallpapers.Pixel 10 Pro Fold contained the wallpapers named "Sterling" (for the Moonstone color variant) and "Green" (for the Jade color variant).… pic.twitter.com/IJio0uxSerApril 23, 2026

Una pista sobre los colores

Pero más allá de ser bonitos en sí mismos, estos fondos de pantalla podrían dar pistas sobre los colores en los que estará disponible el Pixel 11 Pro Fold; tal vez veamos algún tipo de verde, junto con un tono más oscuro. Pero, en ese caso, podría no haber ningún cambio respecto al Pixel 10 Pro Fold, que se vende en Jade (verde) y Moonstone (gris).

Así que sería una pena, ya que siempre es agradable ver nuevos colores, pero es posible que estos fondos de pantalla no reflejen los tonos en los que se venderá el teléfono, o que los tonos sigan difiriendo un poco de las opciones actuales.

Además, aunque hay muchas posibilidades de que el Pixel 11 Pro Fold se venda tanto en verde como en un tono más oscuro, es poco probable, basándonos en lo que ha pasado antes, que los nombres de estos colores sean los mismos que los de los fondos de pantalla, así que no esperes tonos Pine o Midnight.

Probablemente no lo sabremos con certeza hasta agosto, ya que es probable que sea entonces cuando se lance el Google Pixel 11 Pro Fold, junto con el resto de la línea Pixel 11.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.