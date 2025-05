Nuevas filtraciones del Google Pixel 10 podrían haber revelado algunos de los colores y fondos de pantalla del próximo teléfono insignia

Aparecen más filtraciones sobre el Google Pixel 10

Colores y fondos de pantalla han aparecido en línea

Los teléfonos deberían lanzarse en agosto

¡Los rumores alrededor del Google Pixel 10 no paran! Ahora, circula información no oficial sobre algunas de las opciones de color y fondos de pantalla. No te pierdas ningún detalle a continuación.

Según el tipster Mystic Leaks (vía 9to5Google), el Pixel 10 estándar estará disponible en tonos Obsidian (negro), Azul, Iris (morado) y Limoncello (amarillento). Limoncello podría ser similar a la opción Lemongrass que vimos con el Google Pixel 7 en 2022.

En cuanto al Pixel 10 Pro y el Pixel 10 Pro XL, los colores que aparecen en la lista son Obsidian (negro), Green, Sterling (gris) y Porcelain (blanquecino). Sin embargo, solo tenemos los nombres, y no hay imágenes que muestren cómo son realmente estos colores.

El Pixel 9 ofrece Obsidian (negro), Peony (rosa), Wintergreen (verde) y Porcelain (blanco). Los modelos Pro y Pro XL vienen en Obsidian (negro), Porcelain (blanquecino), Rose Quartz (rosa) y Hazel (gris).

De la misma fuente, tenemos una gran cantidad de fondos de pantalla de Pixel 10 de alta resolución, y el equipo de Android Authority los ha recopilado todos juntos en un paquete, para que puedas instalarlos en tu teléfono actual si lo deseas.

Hay un montón de remolinos y formas y gradientes aquí, y todo es muy abstracto. Los colores de los fondos también coinciden con los colores filtrados de los teléfonos, y cada imagen tiene una opción oscura y otra clara para adaptarse a los modos visuales de Android.

Hasta ahora no hemos oído demasiado sobre el Google Pixel 10, aparte de lo que se vio en la reciente sesión promocional, pero se espera que aparezca en algún momento de agosto, quizás con una actualización de pantalla y un aumento significativo de la velocidad.

Antes de eso, Android 16 debería empezar a llegar a las masas. El software trae consigo numerosas mejoras y va a introducir una importante revisión visual conocida como Material 3 Expressive.