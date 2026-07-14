"Esos colores de la versión no profesional son increíbles": se ha filtrado la serie Google Pixel 11 en Amazon, y los colores están causando mejor impresión que las especificaciones

Se han detectado las primeras publicaciones sobre la serie Pixel 11 en Amazon

Entre ellas se incluyen imágenes renderizadas de los teléfonos en varios tonos

Algunas de las especificaciones mencionadas supondrían un retroceso

Acabamos de ser testigos de lo que tal vez sea la mayor filtración hasta la fecha sobre la serie Google Pixel 11, ya que han aparecido en Amazon listados de los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold.

Estos fueron descubiertos por 9to5Google y, aunque ya han sido eliminados, el sitio afirma que parecen formar parte del vendedor "Google Store", lo que sugiere que podrían ser listados oficiales, aunque un poco prematuros.

De cualquier manera, a continuación puedes ver algunas imágenes tomadas de los listados, en las que se muestra el Pixel 11 en los tonos Midnight (negro), Fuchsia (rosa) y Moss (verde). Por su parte, los modelos Pro y Pro XL aparecen en los tonos Dune (rosa pálido), Sterling (lavanda grisáceo), Pine (verde) y Light Fog (azul pálido), mientras que el Pixel 11 Pro Fold solo aparece en Midnight y Pine.

Latest Videos From Watch full video here:

Hay una mezcla de tonos brillantes y discretos, y las reacciones a las imágenes —especialmente a las más brillantes— parecen bastante positivas hasta ahora. En Reddit, los comentarios incluyen: "Esos colores de los modelos no Pro son increíbles, si es que son reales. El verde y el rosa son simplemente perfectos", "¡En rosa, Dios mío!" y "Dune es bastante bonito".

Dicho esto, algunas reacciones a los tonos de la versión Pro son un poco menos positivas, como "¿Por qué la versión Pro no puede tener también algunos colores divertidos?" y "Imagina ver la popularidad del color naranja intenso del iPhone Pro y AÚN ASÍ optar por ofrecer los mismos colores apagados y aburridos para la versión Pro".

Imágen 1 de 2 Imágenes filtradas que muestran el Pixel 11 y el Pixel 11 Pro (Crédito de la imagen: 9to5Google / Amazon) Leaked images showing the Pixel 11 Pro Fold (Crédito de la imagen: 9to5Google / Amazon)

Y en cuanto al resto de detalles de estas fichas, las reacciones son más bien negativas en general. Según los listados, el Pixel 11 estándar tendrá una pantalla de 6.3 pulgadas con resolución de 1080 x 2424, una batería de 4,985 mAh, 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM por 899 dólares (probablemente 899 libras esterlinas / 1,149 dólares australianos, según los precios del Google Pixel 10 en estas regiones).

Ese es el mismo precio al que se lanzó el Pixel 10 de 256 GB, aunque ese también está disponible en una versión más económica de 128 GB, y no está claro si habrá un modelo de 128 GB esta vez. Las especificaciones indicadas también son idénticas, excepto por la batería, que esta vez tiene una capacidad 15 mAh mayor.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Menos memoria RAM y baterías más pequeñas

En cuanto al Pixel 11 Pro, aparece con 12 GB de RAM, una reducción respecto a los 16 GB del Pixel 10 Pro, y 9to5Google también menciona una batería de 5,115 mAh en el Pixel 11 Pro XL (una reducción respecto a los 5,200 mAh del Pixel 10 Pro XL), y una de 4,750mAh en el Pixel 11 Pro Fold (una reducción respecto a los 5,015mAh del Pixel 10 Pro Fold).

Así que estas listas de especificaciones incompletas apuntan a una mezcla de características similares y recortes, con comentarios en Reddit como «la gente ya pensaba que el 10 Pro era una mejora menor» y «el iPhone 17 ofrece una relación calidad-precio mucho mejor».

Aun así, aunque estas primeras listas parecen ser auténticas, hay algunas señales de alerta: 9to5Google destaca que en ellas se menciona Android 16, cuando es seguro que estos teléfonos funcionarán con Android 17.

Así que existe la posibilidad de que, de hecho, estas no sean listas oficiales, y aun si lo fueran, ese error significa que otros detalles también podrían ser incorrectos. Lo sabremos con certeza el 12 de agosto, ya que es entonces cuando Google presentará estos teléfonos.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y videos de unboxing, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.