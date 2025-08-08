Imagen oficial de un teléfono que se cree que es el Pixel 10 Pro.

Al parecer, se ha filtrado material de marketing de la serie Pixel 10, que incluye fotos y videos.

Este material también incluye la afirmación de que Google AI Pro se ofrecerá de forma gratuita durante un año con determinados teléfonos Pixel.

Hemos recopilado las cinco mejoras que podrían hacer que valga la pena esperar por estos teléfonos.

A poco menos de 15 días para que Google revele oficialmente la nueva serie Pixel 10 (20 de agosto), las filtraciones no paran, pues ahora, habrían aparecido varios materiales de marketing oficiales.

Compartidos por Evan Blass, estos incluyen videos del Pixel 10 Pro y el Pixel 10 Pro Fold, así como fotos de marketing de todos los modelos. Sin embargo, estos materiales no nos muestran mucho que no hayamos visto antes, especialmente porque la propia Google ya había filtrado anteriormente la línea Pixel 10.

No obstante, hay dos cosas especialmente destacables. En primer lugar, la presencia del Pixel 10 Pro Fold en las imágenes de marketing filtradas sugiere que el reciente rumor de que este modelo podría no llegar hasta octubre podría ser erróneo.

En segundo lugar, la filtración también incluye una imagen que indica que con la compra de determinados teléfonos Pixel se obtendrá un año de Google AI Pro. Por lo tanto, es probable que algunos o todos los modelos de la serie Pixel 10 incluyan esta suscripción.

Sin embargo, incluso sin ese obsequio, estos teléfonos podrían merecer la pena, y a continuación detallamos cinco de las mejoras más importantes que se pueden esperar.

1. Un entrenador fotográfico con tecnología de inteligencia artificial

Google Pixel 9 Pro XL (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Google siempre ha sido más una empresa de software que de hardware, por lo que no es de extrañar que una de las mejoras más interesantes que se rumorea para el Pixel 10 esté relacionada con su software.

Según una filtración, toda la serie Pixel 10 podría lanzarse con un «Camera Coach», que aparentemente es una herramienta impulsada por Gemini que utilizará la inteligencia artificial para ayudarte a tomar mejores fotos.

Se dice que lo hace analizando las fotos que tomas y luego ofreciendo sugerencias contextuales, como sostener la cámara en un ángulo diferente o buscar una mejor iluminación. Por lo tanto, esta podría ser una gran herramienta para cualquiera que todavía valore las fotos reales (en lugar de las editadas con IA) pero quiera utilizar la IA para mejorarlas.

2. Clasificación IP68 para el Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Un rumor interesante sobre el Google Pixel 10 Pro Fold es que podría tener una clasificación IP68, lo que significaría que no solo tiene una gran resistencia al agua, como la mayoría de los teléfonos plegables, sino que también es hermético al polvo, algo que ningún teléfono plegable ha logrado hasta ahora.

Las clasificaciones IP68 son comunes en los teléfonos no plegables, pero la bisagra y otros componentes necesarios en un teléfono plegable hacen que esto sea más difícil de lograr en los teléfonos de doble pantalla.

Así que esperemos que Google haya resuelto este problema, ya que podría hacer que el Pixel 10 Pro Fold sea más duradero que otras alternativas y le daría un importante argumento de venta.

3. Un nuevo chipset Tensor G5

Google Pixel 9 Pro XL (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Una mejora esperada, pero aún así apreciada, es el cambio a un chipset más nuevo y potente, que probablemente se denominará Tensor G5.

De todas las mejoras que hemos enumerado aquí, esta es la que tenemos más segura, ya que sería sorprendente que un nuevo modelo no tuviera un nuevo chipset.

Esto debería ayudar a que funcione mejor, independientemente de lo que estés haciendo, pero probablemente resulte especialmente útil para juegos de alta gama, IA y otras tareas exigentes. Dicho esto, las pruebas de rendimiento sugieren que el Tensor G5 todavía no está a la altura del Snapdragon 8 Elite que utilizan algunos teléfonos de la competencia.

4. Una cámara con teleobjetivo para el modelo básico.

Google Pixel 9 (Image credit: Philip Berne / Future)

El Google Pixel 9 solo tiene cámaras gran angular y ultra gran angular en la parte trasera, pero según varias filtraciones, Google podría equipar el modelo básico del Pixel 10 con una cámara teleobjetivo.

No todo son buenas noticias: los informes sugieren que los sensores principal y ultra gran angular podrían verse reducidos, presumiblemente para dar cabida a un nuevo sensor sin aumentar el precio, pero esperemos que la lente adicional suponga más una mejora que los sensores modificados una reducción.

5. Baterías más grandes para los modelos Pro

Google Pixel 9 Pro (Image credit: Peter Hoffmann)

Una de las principales mejoras del Google Pixel 10 Pro y el Pixel 10 Pro XL podría ser el aumento de la capacidad de la batería, ya que, según se informa, el Pixel 10 Pro tendrá una batería de 4870 mAh (frente a los 4700 mAh del Pixel 9 Pro), mientras que el Pixel 10 Pro XL tendría una de 5200 mAh (frente a las 5060 mAh del Pixel 9 Pro XL).

Una batería más grande significará, con suerte, una mayor autonomía, por lo que no tendrás que enchufar los teléfonos tan a menudo. Así que, aunque podría decirse que no es tan emocionante, siempre es una mejora deseable.