CES 2026: Motorola presenta su el nuevo "motorola signature", un smartphone con grandes características
Motorola nos sorprendió con grandes lanzamientos en CES 2026, uno de ellos, el nuevo "moto/motorola signature", un dispositivo que redefine la excelencia con un diseño ultradelgado, capacidades de rendimiento de vanguardia y un sistema de cámara de alta resolución.
Diseño y pantalla
Sin duda, uno de los aspectos que más destacan en un nuevo dispositivo son su diseño y pantalla, en este sentido, el motorola signature ofrece un diseño renovado, destacando sus delgadas dimensiones de 162.1 x 76.4 x 6.99 mm y un peso de solo 186g
- Protección: Ofrece protección IP69/IP68 contra inmersión en agua y cumple con la certificación MIL-STD-810H.
- Colores: Está disponible en dos elegantes tonos PANTONE: Martini Olive y Carbon.
- Pantalla: Su panel Extreme AMOLED de 6.8 pulgadas ofrece una experiencia visual inmersiva.
- Soporta Dolby Vision y HDR10+.
- Cuenta con una tasa de refresco de hasta 165Hz.
- Alcanza un brillo máximo de 6200 nits.
- La pantalla está Validada por Pantone en color y tono de piel (Skin Tone).
Otras características destacadas
- Chipset: Incorpora el potente Snapdragon 8 Gen 5.
- Sistema Operativo: Viene con Android 16.
- Memoria y Almacenamiento: Ofrece configuraciones de memoria LPDDR5X de 12GB o 16GB , con opciones de almacenamiento UFS 4.1 de 256GB, 512GB o 1TB.
- Batería y Carga Rápida: La autonomía está garantizada con una batería de 5200mAh de Silicon-Carbon.
- Carga con Cable: Admite carga TurboPower™ cableada de 90W.
- Carga Inalámbrica: Soporta carga TurboPower™ inalámbrica de 50W.
- Carga Reversible: Incluye carga reversible inalámbrica de 10W y carga reversible con cable de 5W.
Sin duda, el motorola signature promete grandes sorpresas y nosotros no podemos esperar más para contarles todo sobre este dispositivo.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.