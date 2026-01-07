CES 2026: Motorola presenta su el nuevo "motorola signature", un smartphone con grandes características

Noticias
Por publicado
Motorola
(Crédito de imagen: Motorola)

Motorola nos sorprendió con grandes lanzamientos en CES 2026, uno de ellos, el nuevo "moto/motorola signature", un dispositivo que redefine la excelencia con un diseño ultradelgado, capacidades de rendimiento de vanguardia y un sistema de cámara de alta resolución.

Diseño y pantalla

  • Protección: Ofrece protección IP69/IP68 contra inmersión en agua y cumple con la certificación MIL-STD-810H.
  • Colores: Está disponible en dos elegantes tonos PANTONE: Martini Olive y Carbon.
  • Pantalla: Su panel Extreme AMOLED de 6.8 pulgadas ofrece una experiencia visual inmersiva.
    • Soporta Dolby Vision y HDR10+.
    • Cuenta con una tasa de refresco de hasta 165Hz.
    • Alcanza un brillo máximo de 6200 nits.
    • La pantalla está Validada por Pantone en color y tono de piel (Skin Tone).

Otras características destacadas

  • Chipset: Incorpora el potente Snapdragon 8 Gen 5.
  • Sistema Operativo: Viene con Android 16.
  • Memoria y Almacenamiento: Ofrece configuraciones de memoria LPDDR5X de 12GB o 16GB , con opciones de almacenamiento UFS 4.1 de 256GB, 512GB o 1TB.
  • Batería y Carga Rápida: La autonomía está garantizada con una batería de 5200mAh de Silicon-Carbon.
  • Carga con Cable: Admite carga TurboPower™ cableada de 90W.
  • Carga Inalámbrica: Soporta carga TurboPower™ inalámbrica de 50W.
  • Carga Reversible: Incluye carga reversible inalámbrica de 10W y carga reversible con cable de 5W.

Sin duda, el motorola signature promete grandes sorpresas y nosotros no podemos esperar más para contarles todo sobre este dispositivo.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor