iPhone 15 Pro: últimas noticias, rumores y todo lo que sabemos hasta ahora

iPhone 15 Pro leaks at a glance – Chip A17 superrápido, podría superar al A16 en un 20 - Laterales de titanio, biseles más finos y una cámara periscópica - Volverá la isla dinámica - Apple se pasa por fin al USB-C

Se espera que Apple presente su línea iPhone 15 a finales de este año, con el iPhone 15 Pro seguro que junto con el rumoreado iPhone 15 Ultra como modelo insignia de la compañía para 2023.

Han pasado nueve meses desde el lanzamiento del excelente iPhone 14 Pro, así que empezamos a saber más sobre qué esperar de la próxima generación de los mejores iPhones de Apple. Ahora que hemos escuchado varios rumores consistentes sobre el iPhone 15 Pro, en esta guía hemos reunido las filtraciones con más credibilidad.

Todos los deatalles

Fecha de lanzamiento del iPhone 15 Pro

Es probable que se lance en la primera mitad de septiembre

La fecha de envío será probablemente una semana o así más tarde

Apple aún no ha compartido información oficial sobre el lanzamiento del iPhone 15 Pro, pero utilizando las estrategias de lanzamiento de iPhone anteriores de la compañía como puntos de referencia, podemos hacer una conjetura sobre cuándo aterrizará el iPhone 15 Pro.

La línea iPhone 14 se presentó oficialmente el 7 de septiembre de 2022 y salió a la venta más de una semana después, el 16 de septiembre. Apple suele elegir la primera o la segunda semana de septiembre para sus lanzamientos anuales de iPhone, optando normalmente por un martes o un miércoles. Por lo tanto, esperamos que el iPhone 15 Pro se revele -junto con el iPhone 15 y el iPhone 15 Ultra- el 5, 6, 12 o 13 de septiembre de este año, y que los teléfonos salgan a la venta alrededor de una semana después.

iPhone 15 Pro: precio

The iPhone 14 Pro starts at $999 / £1,099 / AU$1,749 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Será igual (si no más caro) que el iPhone 14 Pro

There's no good news about the new phone's price, as early rumors suggest the iPhone 15 Pro could be even more expensive than the iPhone 14 Pro . Here’s how the latter phone was priced at launch:

128GB: 999 DÓLARES

256GB: 1099 DÓLARES

512GB: 1.299 DÓLARES

1TB: 1.499 DÓLARES

Según una fuente de Weibo y el experimentado analista de Apple Jeff Pu, Apple subirá el precio del iPhone 15 Pro para aumentar el atractivo del iPhone 15 más barato, cuyo predecesor no se ha vendido tan bien como se esperaba.

Por lo tanto, podríamos ver el iPhone 15 Pro a partir de 1.099 dólares / 1.199 libras / 1.899 dólares australianos para el modelo de 128 GB, aunque también vale la pena señalar que Apple podría optar por renunciar a las opciones de almacenamiento de 128 GB con la línea de iPhone 15, como otros fabricantes han hecho con sus respectivos buques insignia de 2023.

Por nuestro dinero, apostaríamos a que el iPhone 15 Pro costará alrededor de $1,199 dólares para la opción de almacenamiento de 256GB. Por supuesto, Apple puede optar por mantener sus precios de nivel Pro, pero no esperamos que el iPhone 15 Pro cueste menos.

Diseño y pantalla del iPhone 15 Pro

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Se rumorean biseles más finos y laterales de titanio

Inicialmente se habló de botones de estado sólido, pero ya no se esperan

En cuanto al diseño, esperamos que el iPhone 15 Pro tenga un tamaño similar al de su predecesor -es decir, 147,5 x 71,5 x 7,85 mm-, aunque podría parecer un dispositivo muy diferente.

Hemos oído de múltiples fuentes, por ejemplo, que tanto el iPhone 15 Pro como el iPhone 15 Ultra podrían tener laterales de titanio, lo que los haría más resistentes y ligeros que los iPhone con marco de acero inoxidable disponibles actualmente.

También se espera que ambos dispositivos tengan bordes traseros redondeados, en contraste con los lados angulosos del iPhone 14 Pro. Al parecer, Apple no estaba segura de implementar este cambio de diseño en el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra, pero desde entonces han aparecido renders filtrados que muestran estos laterales curvados, lo que da más credibilidad al rumor.

Imágen 1 de 4 iPhone 15 Pro render obtained by 9to5Mac (Crédito de la imagen: 9to5Mac) iPhone 15 Pro and iPhone 15 Ultra renders obtained by 9to5Mac (Crédito de la imagen: 9to5Mac) iPhone 15 Pro and iPhone 15 Ultra renders obtained by 9to5Mac (Crédito de la imagen: 9to5Mac) iPhone 15 Pro and iPhone 15 Ultra renders obtained by 9to5Mac (Crédito de la imagen: 9to5Mac)

También hemos oído que el iPhone 15 Pro tendrá unos biseles más finos que el iPhone 14 Pro, lo que sería una hazaña impresionante por parte de Apple, dado que los biseles de este último ya son notablemente finos.

Se había rumoreado que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra también tendrían botones de volumen y encendido de estado sólido, pero los analistas de Apple han echado por tierra esas afirmaciones. Las filtraciones habían sugerido que estos botones utilizarían vibraciones hápticas para simular la sensación de ser tocados, a pesar de no moverse realmente, pero ahora se espera que esta tecnología debute en la línea iPhone 16 como muy pronto, debido a su complejidad.

Se espera que la última actualización de diseño del iPhone 15 Pro llegue en forma de puerto de carga USB-C. La UE ha dicho a Apple que tiene que añadir puertos de carga USB-C a los iPhone para 2024, pero múltiples filtraciones han sugerido que Apple adoptará el estándar de carga en 2023 con el iPhone 15, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra.

A leaked photo of the iPhone 15 Pro's USB-C port (Image credit: @URedditor)

En cuanto a la pantalla del teléfono, es probable que el iPhone 15 Pro mantenga la pantalla OLED Super XDR de 6,1 pulgadas de su predecesor y el recorte digital Dynamic Island. Se espera que este último también llegue al iPhone 15 básico, aunque la próxima iteración de Dynamic Island no será necesariamente idéntica a la que se utiliza en la línea iPhone 14. Según el analista de Apple Ming-Chi Kuo, el sensor de proximidad del iPhone 15 Pro estará integrado en el propio Dynamic Island, en lugar de colocarse por separado (como en el iPhone 14 Pro).

The iPhone 14 Pro Max introduced the Dynamic Island (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

También vale la pena señalar que Apple puede estar preparándose para pasar a la eSIM en países fuera de los EE.UU. para el iPhone 15 Pro, con eSIM al parecer llegando a la próxima generación de los mejores iPhones de Apple en Francia. Se trata de una gran noticia para todos los posibles compradores del iPhone 15 Pro fuera de Estados Unidos. Apple suele vender los mismos modelos de iPhone en la mayor parte de Europa, lo que significa que los iPhone 15 Pro sin tarjeta SIM también podrían llegar al Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, España, Portugal y muchos otros países.

Cámaras del iPhone 15 Pro

A closeup on the iPhone 14 Pro's triple camera system (Image credit: Apple)

Es probable que mantenga la misma configuración de triple lente que el iPhone 14 Pro

Es posible que se mejoren los sensores

En cuanto a las cámaras, no se espera que el iPhone 15 Pro se aleje demasiado de la configuración de triple sensor de su predecesor (excelente, eso sí). El iPhone 14 Pro cuenta con las tres lentes siguientes:

48 megapíxeles de ancho (24 mm f/2,8)

12 megapíxeles ultra gran angular (13 mm f/2,2)

Teleobjetivo de 12 MP (77 mm f/2,8)

Una cámara periscópica es la única mejora real que se ha rumoreado para el iPhone 15 Pro, pero sospechamos que esta tecnología -y de hecho una cámara teleobjetivo con zoom variable- se reservará para el iPhone 15 Ultra, centrado en la fotografía.

Así pues, la principal diferencia entre las cámaras del iPhone 15 Pro y las del iPhone 14 Pro será probablemente la calidad de los sensores utilizados. Según las filtraciones, se espera que el iPhone 15 Pro incorpore nuevos sensores fabricados por Sony que capturan más luz.

Especificaciones y características del iPhone 15 Pro

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Utilizará el superrápido A17 Bionic

Posiblemente más RAM y una batería más grande

USB-C debería aportar una funcionalidad mejorada

El iPhone 14 Pro cuenta con la última versión del silicio de Apple, el A16 Bionic, que lo convierte en uno de los teléfonos más rápidos (si no el más rápido) que se pueden comprar ahora mismo. Sin embargo, el iPhone 15 Pro será aún más rápido.

Al parecer, el próximo iPhone Pro de Apple contará con un chipset A17 Bionic, que se rumorea que será más eficiente que el A16 Bionic. De hecho, el medio chino DCInside informa de que el A17 Bionic contará con una CPU un 20 % más potente que su predecesor, lo que significa que el iPhone 15 Pro debería disfrutar de un considerable aumento de velocidad con respecto al iPhone 14 Pro.

Haciendo números, DCInside afirma que el A17 Bionic obtiene una puntuación de un solo núcleo de 3019 y una puntuación multinúcleo de 7860 en Geekbench 6, mientras que el A16 Bionic obtiene 2504 y 6314, respectivamente. Naturalmente, sugerimos que se tomen estas cifras con cautela, pero es emocionante pensar que el iPhone 15 Pro podría alcanzar puntuaciones tan altas como las de los mejores MacBook de Apple.

En cuanto a otras especificaciones de rendimiento, se espera que el iPhone 15 Pro obtenga 8 GB de RAM, donde el actual iPhone 14 Pro tiene 6 GB de RAM.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

No hemos oído mucho sobre el tamaño de la batería del iPhone 15 Pro -y es poco probable que lo hagamos, ya que Apple suele ser tímida con estos detalles-, pero el iPhone 14 Pro tiene una batería de 3.200 mAh, así que nos alegraría ver el mismo tamaño este año.

Los rumores han sugerido que Apple está trabajando en una función de carga inalámbrica inversa para la línea iPhone 15, y si es cierto, el iPhone 15 Pro será capaz de cargar de forma inalámbrica otros gadgets de Apple, donde el iPhone 14 Pro no puede.

También vale la pena reiterar aquí que se espera que el iPhone 15 Pro obtenga un puerto USB-C, por lo que probablemente no podrás usar tu antiguo cable Lightning de Apple.

Por cierto, el analista de Apple Ming-Chi Kuo había afirmado que los cargadores USB-C propiedad de la compañía ofrecerían velocidades de carga del iPhone 15 más rápidas que los accesorios producidos por otros fabricantes, pero la UE advirtió recientemente a Apple de que no hiciera tal movimiento.

También hemos oído que la versión Thunderbolt 3 de USB-C del iPhone 15 Pro hará que el dispositivo sea compatible con monitores 4K, lo que significa que podrás mostrar ciertos tipos de contenido en una pantalla separada, como puedes hacer con los mejores iPads.

For example, a new cinematography feature that will allow live 4K Thunderbolt outputs to monitors while recording.Essentially, you’ll have the phone with all the camera controls, connected to a monitor displaying live 4K camera footage without any controls; in 16:9.It’s NicheApril 27, 2023 See more

Esta opción llegará supuestamente con iOS 17, que probablemente se anuncie en junio, pero solo el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra podrán hacer uso de la tecnología dada su compatibilidad con Thunderbolt 3.

Aún no está claro si los próximos iPhones premium de Apple permitirán compartir todo tipo de contenidos a través de múltiples pantallas utilizando únicamente el puerto de carga; los contenidos de juegos y películas, por ejemplo, podrían seguir necesitando AirPlay o un Apple TV. Al menos, los cineastas, fotógrafos y otros creativos tendrán la opción de visualizar sus temas en monitores más grandes y sin controles con el iPhone 15 Pro.