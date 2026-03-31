La PS5 Pro se disparó en la lista de productos más vendidos de Amazon tras el reciente anuncio de la subida de precios

La PS5 Pro está volando de las estanterías (virtuales) de Amazon en EE. UU.

Esto se produce tras el anuncio de Sony de una importante subida de precios

La PS5 Pro pronto costará 150 dólares / 90 libras más de lo que cuesta ahora

La semana pasada, Sony anunció que subiría el precio de todas sus consolas PlayStation y de muchos de sus principales accesorios a partir del 2 de abril de 2026.

En una entrada del blog de PlayStation en la que se atribuía esta medida a las «continuas presiones en el panorama económico mundial», la empresa reveló que el precio de la PS5 aumentará en 100 $ / 100 £ hasta alcanzar los 649,99 $ / 569,99 £ (frente a los 549,99 $ / 479,99 £), mientras que la PS5 Digital Edition costará 599,99 $ / 519,99 £ en lugar de 499,99 $ / 429,99 £.

Uno de los mayores aumentos fue el precio de la PS5 Pro, ya que la consola de Sony, que ya era cara, alcanzará los 899,99 dólares / 789,99 libras, frente a los 749,99 dólares / 699,99 libras anteriores.

El artículo continúa a continuación

Quizás no sea de extrañar que los jugadores estén acudiendo en masa a las tiendas en línea para hacerse con la consola al precio actual, y la PS5 Pro está subiendo en la lista de los más vendidos de Amazon en la categoría de videojuegos en EE. UU.

En este momento, es de hecho el modelo de PlayStation más popular en la tienda, superando por poco a la consola PS5 estándar y etiquetada como la número uno en ventas entre las consolas PlayStation 5 cuando se agrega al carrito.

PlayStation 5 Pro: US$749 at Amazon La consola más potente del mercado cuesta actualmente unos 150 dólares menos de lo que probablemente costará dentro de unos días, cuando entre en vigor la subida de precios.

Si te pasas por el subreddit de PlayStation, ya puedes ver a muchos nuevos propietarios de la PS5 Pro hablando de sus compras. «Al enterarme de las recientes subidas de precio previstas para el 2 de abril, me decidí y di el paso», comentó un comprador avispado.

«Estaba indeciso, pero me inclinaba claramente por comprarla antes de que saliera GTA 6, y Sony me obligó a tomar una decisión».

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En nuestra opinión, la PS5 Pro es una de las mejores consolas de videojuegos actuales, pero es innegable que se trata de un equipo especializado diseñado para los entusiastas más dedicados de PlayStation.

Nuestra reseña de la PS5 Pro destacó su «glorioso» rendimiento y el «nuevo nivel de inmersión y belleza» que aporta a los juegos, aunque señaló que estas mejoras «no son enormemente transformadoras» en comparación con un salto generacional como el que hubo entre la PS4 y la PS5.

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