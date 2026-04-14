La legendaria franquicia de estrategia Heroes of Might and Magic regresa con su primera entrega nueva en más de una década: "Este es uno de esos juegos que marcan una generación", afirma el desarrollador

La veterana serie "Heroes of Might and Magic" regresa con su primera entrega nueva en más de una década

«Heroes of Might and Magic: Olden Era» es una precuela dirigida por un nuevo desarrollador

"Creo que este es uno de esos juegos que marcan una generación", afirmó el gerente de comunidad del estudio

La serie Heroes of Might and Magic ha estado inactiva durante más de una década, ya que la última entrega principal, Heroes of Might and Magic 5, salió al mercado en 2015. Ahora, regresa de la mano del desarrollador independiente Unfrozen y con la publicación conjunta del gigante de los juegos de estrategia Hooded Horse y Ubisoft, propietaria de la franquicia.

El resurgimiento ya ha causado un gran revuelo, disparándose en las listas para convertirse en el décimo título más deseado en la plataforma de juegos para PC Steam tras el lanzamiento de una demo gratuita increíblemente popular en octubre de 2025. Las cosas se ven prometedoras, pero no es fácil tomar las riendas de una franquicia tan longeva y legendaria, especialmente una con una base de fans tan fiel.

"Siento que este es uno de esos juegos generacionales", dijo el gerente de la comunidad, Bart Podress-Leszek, en una entrevista reciente con TechRadar Gaming. "Hace tres décadas, entró al mercado y, en esencia, creó todo este género a su alrededor".

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Señaló los numerosos sucesores espirituales, entre los que se incluyen lanzamientos recientes como Songs of Conquest y Heroes of Science and Fiction, pero argumentó que, aunque ha habido "varios éxitos", todavía no hay «nada» que se parezca a lo que "ha logrado la serie original".

(Image credit: Hooded Horse / Ubisoft)

Añadió que la franquicia es «algo único» en comparación con otros títulos de estrategia y la describió como un «juego madre» del que «todo lo demás se deriva». Mencionó títulos como Civilization y Call of Duty como ejemplos similares, señalando que realmente dieron forma a sus respectivos géneros.

Podress-Leszek también habló sobre el peso de las altas expectativas de los fans. «No es solo un juego lo que estás desarrollando. Es un título multigeneracional que ha pasado por millones y millones de iteraciones y cambios entre todos los juegos que se han creado», dijo. «E incluso los que no se lanzaron».

«Te enfrentas a [una serie con] muchos fans que tienen expectativas muy diversas, dependiendo de qué juego hayan jugado más. Y tienes que satisfacer todas ellas».

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Según el desarrollador, el equipo también tuvo mucho cuidado de respetar los títulos anteriores. «Hay 30 años de legado; si incluyes los juegos de rol, entonces son 40 años», dijo. Esto llevó a la decisión de crear una precuela, con eventos que tienen lugar en el continente de Jadame, que ya apareció en el juego de rol (RPG) Might and Magic 8: Day of the Destroyer.

«Tenemos todo un nuevo mundo de posibilidades porque no estamos infringiendo lo que ya se ha hecho, sino que estamos creando algo que se entrelaza con eso», continuó. «Simplemente tenemos mucha libertad creativa».

Heroes of Might and Magic: Olden Era tiene previsto su lanzamiento en acceso anticipado el 30 de abril de 2026.

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