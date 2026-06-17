El director ejecutivo de Take-Two reafirma la fecha de lanzamiento de GTA 6 y afirma que la espera es tan larga porque Rockstar "busca hacer algo que nunca se haya hecho antes"

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, ha reafirmado la fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto 6.

Afirma que el juego saldrá a la venta el 19 de noviembre.

Agrega que Rockstar busca "hacer algo que nunca se haya hecho antes".

El director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha vuelto a confirmar la fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto 6, por lo que parece que los fans no deben preocuparse por más retrasos.

En una entrevista callejera con la popular cuenta de TikTok The School of Hard Knocks (vía GameSpot), le preguntaron a Zelnick sobre su negocio antes de pasar a hablar de GTA 6.

Cuando se le preguntó cuándo saldrá a la venta el tan esperado juego, el director ejecutivo reafirmó que GTA 6 se lanzará el 19 de noviembre de este año. Pero, ¿por qué está tardando tanto en salir, 13 años después de GTA 5 para ser exactos?

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Según Zelnick, "El equipo de Rockstar realmente busca hacer algo que nunca se haya hecho antes. Eso es muy difícil y lleva mucho tiempo".

El director ejecutivo agregó que Take-Two obtuvo 6.7 mil millones de dólares en ingresos solo el año pasado, y que este año se espera que alcance los 8 mil millones de dólares, probablemente debido al próximo lanzamiento de GTA 6 y a sus ventas estimadas de 25 millones de copias el primer día.

Luego ofreció algunos consejos empresariales, diciendo que las personas «nunca deben comprometer su integridad. Es lo único que tienen», y que deben cumplir su palabra «sin lugar a dudas».

«Tengo defectos. Hubo un momento en que actué de una manera que no era coherente con mis principios sobre la integridad en los negocios. Me hizo mucho daño y aprendí una lección muy importante. Nunca hagan eso», dijo Zelnick.

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Añadió: «Creo que todos buscan el éxito de la noche a la mañana. Mi experiencia me dice que los únicos éxitos de la noche a la mañana son los de los demás. Todo lo que vale la pena hacer es difícil y lleva mucho tiempo», antes de ofrecer algunos consejos profesionales.

«La gente debería buscar la intersección entre aquello en lo que es buena y lo que le gusta hacer, poniendo énfasis en aquello en lo que es buena», dijo. «Haz eso y probablemente el mundo se te abrirá».

A pesar de mantenerse firme en la nueva fecha de lanzamiento del juego tras un retraso de seis meses, Zelnick sugirió recientemente que GTA 6 lleva más de un año de retraso.

También dijo que la campaña de marketing del juego comenzará pronto, lo que podría significar que el tan esperado tercer tráiler podría lanzarse finalmente en algún momento de este verano.

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