Chrome acaba de recibir 5 actualizaciones para acelerar la navegación en Internet: así se utilizan

Google ha revelado cinco nuevas mejoras para su función de búsqueda anticipada, y algunas de estas actualizaciones estarán disponibles a partir de esta semana. Los usuarios ya pueden probar la barra de búsqueda mejorada en dispositivos que utilizan Google Chrome y ChromeOS.

La compañía líder en búsquedas anunció estas mejoras en una entrada de blog el miércoles, asegurando que estas actualizaciones agilizarán aún más la navegación a través de la barra de direcciones de Chrome. A continuación, se presentan los puntos destacados:

Autocompletado más inteligente

Cada vez que surja una pregunta, es fundamental encontrar respuestas de manera rápida y eficiente. Gracias a una barra de direcciones actualizada, el motor de búsqueda mejorará su capacidad para anticipar lo que buscas, incluso si no tienes una comprensión completa del comienzo de la URL.

Por ejemplo, cuando escribas "vuelos" en la barra de búsqueda de Chrome en el escritorio, recibirás sugerencias para acceder a Google Flights. Además, esta función podrá considerar tus preferencias personales, como tu aerolínea favorita. Aún no se ha anunciado la fecha en que estas modificaciones estarán disponibles en dispositivos móviles.

Resultados

La barra de búsqueda de Chrome ha sido mejorada para ofrecer una mayor velocidad de respuesta, lo que permite a los usuarios ver resultados más rápidamente y de manera más visible tan pronto como empiezan a ingresar la primera letra de su búsqueda. Complementado con un nuevo diseño, se espera que esto resulte en un acceso más rápido y legible a la información que están buscando. Es importante destacar que esta actualización solamente está disponible para la versión de escritorio.

Chrome's update can autocorrect URLs in address bar (Image credit: Google)

Correcciones de errores tipográficos

En muchas ocasiones, cuando escribo una URL rápidamente, cometo errores tipográficos como intercambiar vocales u otras irregularidades. La novedad en Chrome es que detectará estos errores y de inmediato mostrará sitios web que son lo suficientemente similares a los que he visitado anteriormente.

Marcadores

Para aquellos usuarios que confían en sus marcadores para mantener un registro de sus sitios web favoritos, esta actualización introduce un cambio significativo. Chrome ahora permite realizar búsquedas dentro de las carpetas de favoritos, lo que simplifica la tarea de encontrar esas páginas que estaban ocultas.

Ya sea que cuentes con una gran cantidad de marcadores o simplemente desees acceder a una página en particular de forma más eficaz, esta característica te ayudará a mantener la organización y localizar lo que necesitas con mayor comodidad.

Sitios populares

¿Alguna vez te has encontrado en la situación de necesitar una respuesta pero no estar seguro de dónde buscar? Google ha enfrentado este desafío con su actualización más reciente. Incluso si no has visitado previamente determinados sitios web, el motor de búsqueda ahora te ofrecerá sugerencias de sitios populares relacionados con tu consulta.

Esta característica garantiza que siempre tendrás acceso a fuentes de información rápidamente, incluso a través de búsquedas en lenguaje natural.