Una nueva filtración sugiere que la IA de Alexa es demasiado inexacta para lanzarla aún

Todavía se mostrará el 26 de febrero, pero no se lanzará hasta más tarde

La filtración sigue a los informes de que Alexa se retrasó de 2024 debido a problemas similares

¿Recuerdan que Amazon "anunció" que una nueva versión de Alexa con inteligencia artificial llegaría el 26 de febrero? Todo parece indicar que pudo ocurrir un desastre de último momento y Alexa AI se retrasó de nuevo.

Según una fuente anónima que ha hablado con The Washington Post (el informe es de pago), la nueva Alexa comete demasiados errores cuando se le hacen preguntas de prueba. Como resultado, Alexa se retrasa para mejorar su precisión, y la fecha de lanzamiento actual se retrasa hasta el 31 de marzo.

Se espera que Amazon presente la nueva Alexa en el evento de Nueva York el 26 de febrero, tal y como había planeado en un principio, pero el acceso a la IA (y a las preguntas que responderá en las demostraciones) podría estar restringido para no revelar su lado menos perfecto.

Como ocurre con todos los rumores, debemos tomar todo esto con cautela, aunque si The Washington Post está en lo cierto, no sería la primera vez que Alexa se retrasa. Múltiples fuentes habían bromeado con una fecha de lanzamiento en 2024, con problemas de precisión citados una vez más como la razón por la que Alexa se retrasó.

Más allá de causar un retraso, estos problemas también podrían suponer un duro golpe para el rumoreado plan de Amazon de cobrar a los usuarios por la ayuda de Alexa. Se ha dicho que el uso de la renovada Alexa podría costar a los clientes de pago entre 5 y 10 dólares al mes. Si Alexa no es fiable -o tiene una reputación de no serlo más allá de lo que se espera de una IA de la generación actual-, imaginamos que no habrá muchos usuarios dispuestos a pagar por el servicio.

Al menos, se dice que la versión actual de Alexa seguirá siendo una opción gratuita y fiable.

Si Amazon puede resolver los problemas de precisión de Alexa, la nueva IA parece bastante útil. Se dice que la IA de Alexa es más inteligente, de modo que puede manejar varias órdenes a la vez, en lugar de exigir al usuario que le dé órdenes distintas una tras otra, y actuar como un agente de IA, es decir, realizar acciones sin que el usuario se lo pida directamente.

Hay que reconocer que este último punto da un poco de miedo, dado que Alexa AI tendría los datos de nuestra tarjeta de crédito y acceso directo a la mayor tienda online del mundo (Amazon), especialmente si Alexa es propensa a cometer errores (sé que a mí me pondría nervioso utilizarla). Pero si Amazon puede demostrar que su agente es realmente útil, Alexa podría finalmente empezar a estar a la altura del futurista asistente doméstico que muchos imaginaron que sería cuando se lanzó por primera vez.