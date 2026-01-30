"Se acelerarán los lanzamientos de hardware": Sonos parece estar lista para lanzar nuevos productos a lo largo de 2026, tras un año de cancelaciones y ausencias

El nuevo Amp Multi de Sonos es una señal de que los problemas con la aplicación "se han resuelto".

Según un informe, los lanzamientos de hardware "se intensificarán" en la segunda mitad de 2026.

Sonos quiere que los clientes vuelvan a enamorarse de ella.

¡Ya era hora Sonos! Después de casi dos años, la popular marca de audio acaba de anunciar sus nuevos productos: el amplificador Amp Multi para instalaciones profesionales.

No se trata solo de un nuevo producto de Sonos: es un nuevo amanecer para la empresa. Eso es lo que los expertos de Sonos le han dicho a Bloomberg, que informa de que Sonos cree que sus problemas relacionados con la aplicación han llegado a su fin.

Sonos «cree que la mayoría de los errores y problemas que antes afectaban a su aplicación móvil se han resuelto», y el lanzamiento del Amp Multi marca el final de «una pausa intencionada en el lanzamiento de productos... Los lanzamientos de hardware se intensificarán en la segunda mitad de su año fiscal 2026».

Cabe señalar aquí que el año fiscal de Sonos termina en septiembre, por lo que parece que los próximos ocho meses podrían ser muy ajetreados para los seguidores de Sonos.

El Sonos Amp Multi es un potente amplificador capaz de alimentar muchos altavoces en múltiples zonas Sonos; está diseñado para sistemas de cine en casa e instalaciones personalizadas. (Image credit: Sonos)

¿Cuál es la historia detrás de los nuevos planes de hardware de Sonos?

Según nuestra información, solo se canceló definitivamente un producto previsto, el reproductor de video en streaming de Sonos, pero se rumoreaba que había otros productos que tampoco llegaron a salir al mercado. Los ejecutivos de Sonos habían hablado de lanzar al menos dos nuevos productos al año, y eso definitivamente no fue así en 2025.

Los problemas de Sonos se debieron a la desafortunada actualización de su aplicación, un desastre de relaciones públicas que aún seguía causando estragos a principios de 2025: la actualización resultó ser un retroceso para muchos usuarios y muchos de los defensores más acérrimos de Sonos estaban muy descontentos al respecto.

El entonces director ejecutivo, Patrick Spence, fue sustituido en enero de 2025 por el nuevo director ejecutivo, Tom Conrad, quien afirmó que «hemos decepcionado a demasiada gente» y prometió «volver a encarrilar la empresa [volviendo] a la innovación que constituye el núcleo de la increíble historia de Sonos». El Amp Multi es el primer producto nuevo de Sonos bajo su dirección.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El Amp Multi no está hecho para personas como yo, es un producto de nivel profesional para instalaciones de alta gama, pero indica que Sonos ha vuelto al ruedo, y eso es motivo para ser optimistas. Conrad ha dicho que su objetivo es conseguir que los clientes de Sonos amplíen sus inversiones en Sonos, y para ello es necesario hacer felices a esos clientes.

Como informamos el año pasado, Sonos solía tener el mejor boca a boca en el sector tecnológico; parece que Conrad tiene la intención de que eso vuelva a suceder.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.