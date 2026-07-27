JBL presenta Sense Pro y Soundgear CLIPS, sus nuevos audífonos Open-Ear

La vida y nuestras necesidades cambian constantemente, un claro ejemplo de esto es la tendencia en audífonos, pues mientras que hace unos años lo usual era querer aislarse completamente de nuestro entorno, hoy es completamente lo contrario y queremos seguir en contacto con nuestro alrededor incluso cuando corremos por la ciudad, trabajamos en una cafetería, caminamos o simplemente viajamos alrededor del mundo.

En respuesta a esta nueva forma de vivir el sonido, JBL presenta JBL Sense Pro y JBL Soundgear CLIPS, dos nuevos dispositivos Open-Ear que transforman la manera de escuchar música, trabajar y comunicarse, ofreciendo una experiencia inmersiva sin bloquear el canal auditivo. Esta nueva generación de productos incorpora la tecnología JBL OpenSound, diseñada para ofrecer un audio de alta fidelidad mientras mantiene al usuario consciente de su entorno.

"La innovación más relevante es aquella que responde a nuevas necesidades. Con Sense Pro y Soundgear CLIPS, JBL presenta dos propuestas que combinan un sonido premium con la libertad de permanecer conectado con el entorno, porque la mejor experiencia de audio es la que acompaña la vida real", destaca Diego Ocaranza, Regional Marketing Manager de JBL.

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Dos formas de escuchar el mundo

Con Sense Pro y Soundgear CLIPS, JBL apuesta por esta evolución ofreciendo dos soluciones que responden a diferentes estilos de vida sin comprometer la calidad de sonido que caracteriza a la marca. ​

JBL Sense Pro: rendimiento premium para quienes nunca se detienen

Los auriculares dejaron de ser únicamente un gadget para convertirse en un accesorio personal. JBL Sense Pro, combinan un diseño ergonómico con gancho ajustable, sonido espacial, audio inalámbrico de alta resolución y tecnología Adaptive Bass Boost para ofrecer una experiencia de audio inmersiva. Su autonomía de hasta 38 horas, la carga rápida y la certificación IP54 de resistencia al agua y al polvo lo convierten en el compañero ideal para cualquier momento del día. ​

Sus cuatro micrófonos con tecnología Voice Pickup Sensor y Reducción de Ruido Ambiental, además del algoritmo de inteligencia artificial que filtra el ruido de fondo y el viento en tiempo real, los hacen ideales para atender llamadas importantes sin importar el entorno. El audio entra en una nueva etapa.

Imágen 1 de 3 JBL Sense Pro (Crédito de la imagen: JBL) (Crédito de la imagen: JBL) (Crédito de la imagen: JBL) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

JBL Soundgear CLIPS: cuando la tecnología también es parte del outfit

Para quienes además quieren aportar un toque de estilo personal, los Soundgear CLIPS cuentan con un innovador diseño tipo ear cuff que combina una estética contemporánea con tecnología de audio abierto, autonomía de 32 horas y carga rápida, además de una resistencia al polvo y al agua insuperable. ​