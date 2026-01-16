Una gran filtración de OpenAI afirma que el fabricante de ChatGPT está desarrollando un dispositivo portátil tipo audífono con un giro sorprendente

Una nueva filtración afirma que OpenAI está desarrollando un dispositivo portátil para competir con los AirPods de Apple.

El dispositivo tiene el nombre en clave "Sweetpea" y funciona como un audífono para ChatGPT.

Supuestamente, se colocará detrás de la oreja, no dentro de ella.

Como sabemos, OpenAI es sumamente conocido por su chatbot ChatGPT, sin embargo, también se conoce que esta empresa pionera en inteligencia artificial (IA) se ha asociado con el antiguo gurú del diseño de Apple, Jony Ive, para desarrollar una serie de productos portátiles —entre los que se incluiría un bolígrafo con IA— que funcionan gracias a sus algoritmos de IA. Ahora, una nueva revelación ha arrojado luz sobre lo que OpenAI podría estar preparando en sus laboratorios secretos.

Esto se debe a que una nueva filtración en X ha revelado un misterioso nuevo dispositivo de OpenAI con el nombre en clave "Sweetpea". Se trata, supuestamente, de un dispositivo portátil que se coloca detrás de la oreja, impulsado por IA y destinado directamente a competir con los populares audífonos AirPods de Apple.

Sin embargo, no esperes que se parezcan a los auriculares intrauditivos estándar. En cambio, el filtrador, que se hace llamar Smart Pikachu, afirma que gran parte de cada módulo Sweetpea se llevará detrás de la oreja. Eso podría hacer que se parecieran más a un par de audífonos que a unos auriculares tradicionales.

La parte que se coloca detrás de la oreja podría incluir la batería y el procesador del producto, con la ventaja de que, al colocarlos de esta manera, se podría utilizar una batería más grande. Teniendo en cuenta que el dispositivo de inteligencia artificial estará siempre encendido y listo para ayudarte, una mayor autonomía con una sola carga podría ser un verdadero argumento de venta.

(Image credit: Smart Pikachu on X)

Aparte de eso, Smart Pikachu afirma que Sweetpea contará con un chip personalizado para «reemplazar las acciones del iPhone mediante comandos a Siri». El momento es oportuno, ya que Apple acaba de incorporar Google Gemini para ayudar a impulsar la próxima renovación de la IA de Siri, lo que significa que esta podría ser otra forma en que el asistente virtual de Apple adquiera nuevas funcionalidades en el futuro.

Y, tal y como sugiere Wareable, la imagen de Sweetpea que incluyó Smart Pikachu contenía referencias a un «transmisor ultrasónico» y sensores de captación de señales. Esto, señala Wareable, significa que el dispositivo «podría ofrecer detección ambiental o conciencia contextual, en lugar de actuar simplemente como un receptor Bluetooth pasivo para ChatGPT».

¿Cuándo podremos ver Sweetpea? Smart Pikachu calcula que la fecha de lanzamiento será «cerca de septiembre» de 2026, con una previsión de entre 40 y 50 millones de unidades vendidas. Se trata de un objetivo ambicioso para el primer dispositivo wearable de OpenAI, pero dado el éxito de ChatGPT, podría ser posible.

Pero cuidado, ya que la fuente afirma que el precio podría ser elevado. Esto se debe a que el precio de los materiales y componentes de Sweetpea se acerca al coste de un smartphone, con el factor añadido de que «se dice que las funciones del dispositivo son más potentes».

Aun así, Sweetpea se alinea con una tendencia que observamos en el CES 2026, donde un número cada vez mayor de empresas promocionaban los dispositivos portátiles basados en la IA como la próxima gran novedad. Quizás el proyecto Sweetpea de OpenAI sea finalmente el dispositivo que suponga un gran avance y consiga que estos productos se popularicen.

