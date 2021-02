Los mejores servicios de VPN económicos del 2021

Buenas noticias: los mejores servicios de VPN del mundo no tienen por qué ser necesariamente los más caros. De hecho, algunos de los mejores servicios que hay también son de los más asequibles. Además, a menudo se pueden contratar a través de una oferta especial a un precio incluso inferior, lo que hace que las mejores VPN económicas sean aún más atractivas.

Tener que pagar por una VPN no debería sorprendernos si consideramos que te da un rendimiento, seguridad y privacidad de primer nivel, con las que las VPN gratuitas sencillamente no pueden competir. Sin embargo, hoy tienes la posibilidad de registrarte en un proveedor de VPN de calidad y pagar una cuota de suscripción muy razonable. Estos son los servicios que vamos a analizar en este artículo.

En resumen, si te gusta la idea de tener tu vida online protegida sin pagar un ojo de la cara, los expertos te recomiendan dar un vistazo a nuestra guía sobre la mejor VPN de bajo coste. Nos hemos centrado en los servicios que ofrecen una gran calidad/precio en suscripciones de un año o más, ya que son las que realmente valen la pena.

Cómo elegir la mejor VPN económica

Un proveedor de VPN barato no es tan diferente a cualquier otro en términos de lo que seguramente debes estar buscando: seguridad estricta, un buen nivel de privacidad y, cuanto menos, velocidades sólidas de rendimiento. Y, como siempre, se agradece una amplia cobertura de dispositivos y plataformas con variedad de clientes fáciles de usar.

Pero sobretodo, asegúrate de que sirva para el propósito que tenías pensado. ¿Fan de las series? Comprueba con antelación que puede desbloquear Netflix, Amazon Prime o el servicio que elijas. ¿Descargas por torrent? Debes tener claro que el servicio funciona muy bien en este apartado. Y si probablemente vas a usar tu VPN en un dispositivo móvil, asegúrate de que también estén disponibles aplicaciones dedicadas de Android y/o iOS.

Afortunadamente, hay buenas ofertas para un año entero de servicio debido a la gran competencia en la esfera de las VPN, por lo que no te preocupes si te has perdido las rebajas, ya que todavía hay muchos descuentos para aprovechar.

1. Surfshark es la mejor VPN económica

No estamos seguros de cómo lo hacen, pero Surfshark realmente tiene poca competencia cuando se trata de equilibrar calidad con asequibilidad. Aparece en las listas de 'best of' en todo Internet y, sin embargo, siempre consigue tener los mejores precios, y ahora además te da 3 meses extra gratis. ¿No es genial?Ver Oferta

2. ExpressVPN: consigue un gran precio con el mejor servicio del mundo

De acuerdo, ExpressVPN no es una de las VPN más baratas del mercado. Pero, en nuestra opinión, es la mejor. Y como los lectores de TechRadar pueden conseguir 3 meses adicionales gratis con un plan anual, creemos que merece la pena gritarlo a los cuatro vientos, por si estás buscando una buena tarifa y un servicio de calidad.

Ver Oferta

Los mejores proveedores económicos de VPN en 2021

No es de extrañar que la VPN de Surfshark destaque tanto. Además de un nombre y marca atractivos, el increíble precio de suscripción de menos de 3€ al mes no será fácil de encontrar en otras VPN de este rango.

Y no se trata solo del coste final. El hecho de que puedas usar Surfshark simultáneamente en tantos gadgets y dispositivos diferentes le da aún más valor. No hay nada que realmente te impida compartir tu cuenta con amigos y familiares aunque, al precio de Surfshark, merece la pena ahorrarse la molestia.

¿Y qué consigues por este precio tan reducido? Bueno, para ser sinceros, prácticamente todo lo que esperarías de un servicio que ocupa un lugar tan alto en nuestra guía de la mejor VPN en general. Hay muchos protocolos de seguridad disponibles (por ejemplo, OpenVPN UDP, TCP, IKEv2 y el nuevo WireGuard más rápido) y un interruptor de apagado para mayor seguridad cuando la VPN está en uso. Y su práctica opción de 'Conexión rápida' de Surfshark te conectará a uno de sus más de 3200 servidores en un momento.

(Image credit: CyberGhost)

Si el atractivo de Surfshark es su simplicidad, CyberGhost se lleva los aplausos por ser un servicio tan completo como asequible.

Pero si te da la sensación de que va a ser complicado de usar, no nos malinterpretes. Nos encanta lo fácil que es conectarse al servidor adecuado para cada propósito. Queremos decir que si tu razón principal para tener una VPN es el streaming, CyberGhost te ayudará activamente a seleccionar el servidor ideal para ver Netflix, BBC iPlayer, YouTube, etc.

CyberGhost cuenta con una de las mayores cantidades de servidores disponibles: más de 6000 en más de 110 países en el último recuento. Eso a veces hace que las velocidades no estén al mismo ritmo que, digamos, las de ExpressVPN. Pero puedes ver qué tal funciona todo esto por ti mismo con la generosa garantía de devolución de dinero de 45 días de CyberGhost, una de las pruebas gratuitas de VPN más largas que hay.

CyberGhost | 39 meses | 2€ al mes | 82% de ahorro CyberGhost es una VPN bastante asequible normalmente, ¡pero han bajado el precio de su plan a largo plazo más que nunca! Esto significa que tus próximos tres años y tres meses de VPN están pagados por menos de 80€.

Ver Oferta

(Image credit: Future)

Con NordVPN no solo vas a tener una VPN bastante asequible (siempre que evites la suscripción mensual), sino también un servicio con excelente seguridad. NordVPN ofrece una serie de servidores "VPN dobles" que enrutan tus datos a través de no uno, sino dos servidores VPN separados. También hay una opción para enviar tráfico encriptado a través de una onion-net para una capa adicional de seguridad, además de un interruptor de apagado automático.

NordVPN admite todo tipo de plataformas y dispositivos con clientes fáciles de usar (o guías de configuración) y permite el tráfico P2P. Notamos que el rendimiento también fue muy bueno, consiguiendo velocidades superiores a la media en nuestras pruebas. Otro punto positivo es que este proveedor de VPN tiene una política de "cero registros" que PricewaterhouseCooper auditó completamente.

Un punto definitivo es que hay una prueba de 30 días disponible (en forma de garantía de devolución de dinero) para darle una vuelta al servicio antes de suscribirte.

NordVPN | 2 años | 2,97€ al mes | 68% de descuento

NordVPN ofrece grandes descuentos con sus planes de varios años. Si te comprometes con el excelente servicio de Nord durante los próximos dos años, tendrás un descuento del 68%. Un precio brillante en un servicio fantástico, ya que tiene un coste real de 2,97€ al mes.

Ver Oferta

(Image credit: Hotspot Shield)

Hotspot Shield tiene una excelente reputación, gracias en gran medida a su oferta gratuita, que es líder del mercado. Pero suponiendo que solo 500MB de uso de VPN por día no sea suficiente para ti (y no va a serlo si quieres ver streaming y descargar música y películas mientras estás conectado), no cuesta mucho más acceder a su servicio premium, siempre y cuando no tengas problemas para comprometerte durante tres años y pagues algo menos de 100€ por adelantado.

Nos gusta la forma en que Hotspot Shield no solo se basa en los protocolos de seguridad habituales utilizados por otras VPN; sus desarrolladores han creado su propio protocolo Catapult Hydra con un nombre elegante, que no solo busca manteneros seguros a ti y a tus datos, sino que también te garantiza rápidas velocidades de conexión.

El inconveniente de esa protección extra es que puede que reduzcas tus dispositivos habituales a aquellos en los que puedas usar Hotspot Shield (solo los que admiten sus aplicaciones oficiales). Es una limitación, pero tampoco tanto si realmente solo ibas a utilizar tu VPN en un portátil, PC o móvil de todos modos.

Hotspot Shield | 3 años | 2,99€ al mes | 77% de ahorro

La rebaja aquí es realmente muy atractiva, y no se puede discutir con un precio final mensual de solo 2,99€: debes pagar los 108€ por adelantado, pero puedes cancelar la suscripción y obtener un reembolso completo en los primeros 45 días.

Ver Oferta

Pero, ¿y si yo solo quiero la mejor VPN de todas?

Siempre está bien ahorrar dinero y saber que has conseguido una ganga, pero a veces también vale la pena invertir en lo mejor. Un vistazo a nuestra guía de los mejores servicios de VPN y verás que el líder del mercado actual es ExpressVPN.

Hay varias razones para ello (consulta nuestro exhaustivo análisis de ExpressVPN para descubrirlas todas), pero se reduce a las cosas obvias: las velocidades de conexión súper rápidas incluso a servidores lejanos, la sólida seguridad, la gran simplicidad de uso, la increíble atención al cliente 24 horas al día, los 7 días de la semana para salir de los peores apuros... y la lista continúa. Y aunque no puede presumir de tener los mejores precios, ExpressVPN ofrece solo a los lectores de TechRadar un 49% de descuento sobre el precio normal cuando te suscribes para un año, ¡y tres meses extra GRATIS! Además, puedes probarlo durante 30 días y cancelarlo en cualquier momento y te devuelven todo tu dinero.

Ver Oferta

Ponemos a prueba y analizamos las VPN en el contexto de usos recreativos legales. Por ejemplo:

1. Acceder a un servicio de otro país (sujeto a los términos y condiciones del servicio)

2. Proteger la seguridad y privacidad online cuando se está viajando

No apoyamos ni toleramos el uso ilegal o malicioso de los servicios de VPN.

El consumo de contenido pirateado que se paga no está respaldado ni aprobado por Future Publishing.