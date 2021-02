La mejor VPN gratuita de 2021

Si has oído hablar sobre los beneficios de descargar una VPN y crees que hacerte con una gratuita podría ser la mejor opción, estás en el lugar adecuado para obtener más información sobre ellas. Con cada vez más personas que necesitan trabajar de forma segura y entretenerse en casa, ¿es realmente una VPN gratuita la respuesta? Y, de ser así, ¿cuál deberías elegir?

Si tu razón para tener una VPN es simplemente tener un poco más de seguridad en tu ordenador portátil o móvil cuando, de vez en cuando, uses un Wi-Fi público, una VPN gratuita puede hacer un trabajo decente. En esta página encontrarás nuestra selección de las mejores opciones disponibles para descargar hoy. Hemos probado y vuelto a probar docenas de VPN gratuitas y evaluamos su capacidad para mantener tu actividad online segura y anónima sin que tengas que gastar ni un euro.

ExpressVPN podría llevarse la corona de nuestro proveedor premium favorito en el mundo, pero la mejor VPN gratuita en este momento es Hotspot Shield Free. Realmente nos gusta el hecho de que, a pesar de ser una versión gratuita promocional, básicamente obtienes una prueba gratuita de la versión completa del servicio. Sí, hay menos servidores donde elegir, pero al menos el límite de uso de datos es más generoso que en otros paquetes.

Pero (y siempre hay uno), ¿es realmente posible obtener una VPN buena y completamente gratuita que haga el trabajo que necesitas? La respuesta es... sí y no. Básicamente, si estás buscando algo para un uso más casual, encontrarás alguna que satisfaga tus necesidades, siempre que te conformes con las limitaciones que tienen las opciones gratuitas...

Los problemas con las VPN gratuitas

Los servicios VPN gratuitos puede que no cuesten nada, pero generalmente siempre existe una buena razón para eso. Esto significa que el proveedor obtendrá ganancias de alguna que otra manera, generalmente con publicidad invasiva o vendiendo tus datos de navegación a terceros (en lugar de priorizar la defensa de tu privacidad).

Además, los servicios gratuitos tienden a limitar la cantidad de datos que puedes usar y la velocidad a la que puedes usarlos, haciéndolos inútiles para la transmisión de vídeo, torrents o como una capa adicional y fiable de seguridad en tu vida online cotidiana. Y tampoco esperes el tipo de soporte de fácil acceso o el rango de servidor que sí obtienes con los servicios de pago.

Antes de sumergirte en nuestra lista de las mejores VPN gratuitas que puedes descargar, vale la pena señalar que una versión de pago puede costar tan poco como 2€ al mes y te brindará un rendimiento y protección mucho mejores.

La mejor VPN gratuita para 2021:

1. Hotspot Shield VPN gratuita Nuestra VPN gratuita n° 1: Hotspot Shield es nuestra mejor recomendación para descargar Compatible con:: Windows, Mac, Android, iOS | Servidores disponibles: : 1 | Límite de datos: : 500MB por día | Soporte de chat en tiempo real 24/7: : No Hotspotshield free Visita el sitio web en Hotspot Shield Tiene la mayoría de las funciones de la versión premium Fácil de usar 500MB de datos diarios Solo un servidor La velocidad es limitada

Hotspot Shield Free no solo es una de las opciones de VPN gratuitas más conocidas en nuestra clasificación, sino que también creemos que es la mejor.

Aquellos que opten por el plan gratuito estarán limitados a 500MB de datos por día (alrededor de 15GB al mes). Eso puede parecer restrictivo, pero en comparación con los que veremos a continuación, se trata de uno de los límites más generosos entre sus competidores (aunque, por supuesto, sigue sin ser un parche para los datos ilimitados que obtienes con los servicios de pago).

Si es seguridad lo que buscas, Hotspot está en la misma onda, con "encriptación de grado militar", algo que agradecerás si realizas tus operaciones bancarias y compras de forma online o telefónica.

Además de la seguridad, Hotspot Shield Free también nos gustó en nuestras pruebas por ser muy fácil de usar. Ya sea en su versión móvil o de escritorio, aquí no encontrarás la nefasta experiencia de usuario de algunos competidores que te hace tirarte de los pelos.

Puedes elegir anclarte a cualquiera de los 70 países que ofrece si pagas alrededor de 3€ al mes por la versión Premium de Hotspot, lo que debería permitirte acceder a casi cualquier cosa que desees. En la versión gratuita, estarás limitado a una ubicación en EE.UU. que Hotspot Shield elegirá para ti. Además, tendrás que aguantar los anuncios si estás usando Android y la velocidad está limitada a 2Mbps.

Por lo que, si no puedes pagar los pocos euros al mes que cuesta la mejor VPN de pago, Hotspot podría ser una alternativa decente.

Eso sí, te avisamos que esta fantástica VPN debe ser pagada en dólares y que, de momento, no muestra la totalidad de su contenido en español.

¿Quieres probar Hotspot Shield gratis? Puedes descargarlo aquí

Si eres nuevo en el mundo de las VPN o simplemente piensas que un servicio gratuito es suficiente para tus propósitos, entonces descargar e instalar Hotspot Shield de manera gratuita es realmente fácil y no te impedirá pasarte a la versión de pago o buscar otro servicio cuando lo creas necesario.

(Image credit: ProtonVPN)

3. ProtonVPN Gratuita Asignación de datos absolutamente ilimitada sin pagar un céntimo Compatible con: : Windows, Mac, Android, iOS, Linux | Servidores disponibles:: 3 | Límite de datos:: Ilimitado | Soporte de chat en tiempo real 24/7:: No ProtonVPN Free Visita el sitio web en ProtonVPN ¡Sin límite de datos mensuales! Genial para la privacidad Velocidad inestable Soporte muy limitado

ProtonVPN es otro proveedor que ofrece una VPN gratuita junto con una opción de pago, pero el primero tiene algunos puntos fuertes. El más notable es que no impone restricciones de datos. En otras palabras, puedes usar todos los datos que quieras todos los meses. Eso es muy raro para un servidor de VPN gratuito, por lo que solo por eso merece la pena tenerlo en cuenta.

Por supuesto, existen limitaciones para que el plan gratuito incentive la compra de la oferta de pago. Las restricciones con las que contarán los usuarios de la versión gratuita de ProtonVPN incluyen limitarlo a un solo dispositivo, solo tres ubicaciones y una prioridad menor cuando se trata de velocidad en comparación con los suscriptores de pago. Tampoco hay soporte P2P y las velocidades pueden bajar en las horas pico en las que haya muchos usuarios, donde los de pago tendrán prioridad.

Pero si puedes vivir con eso, este es un servidor impresionante con una estricta política de no registro en la que podrás registrarte únicamente con tu dirección de correo electrónico. Ni siquiera encontrarás anuncios en su página web.

(Image credit: Windscribe)

4. Windscribe Súper seguro y con un generoso límite de datos Compatible con:: Windows, Mac, Android, iOS, Linux | Servidores disponibles:: 10 | Límite de datos: : 10GB por mes | Soporte de chat en tiempo real 24/7:: No Windscribe free Visita el sitio web en Windscribe 10GB de datos por mes Política de privacidad de Sterling A veces, las velocidades son inconsistentes

La generosa asignación de datos de Windscribe y su compromiso por proteger tu privacidad la convierten en una de las mejores opciones de VPN gratuitas que existen. Obtendrás un ancho de banda de 10GB al mes como estándar y puedes elegir entre diez ubicaciones de servidores remotos con la VPN de Windscribe gratuita, incluida la VPN de Reino Unido, Hong Kong, Alemania, Canadá y EE.UU.). Solo necesitas crear un nombre de usuario y una contraseña para registrarte (opcionalmente también puedes añadir una dirección de correo electrónico, lo que puede resultar útil si olvidas tu contraseña).

Windscribe no almacena registros de conexión, número de IP, ni sitios visitados; cuando estás conectado activamente a un servidor, almacenará tu nombre de usuario, el servidor al que estés conectado y la cantidad de datos transferidos, pero toda esta información se borrará en los tres minutos posteriores al finalizar la sesión.

Si todo eso no es suficiente para tentarte, también cuenta con un bloqueador de anuncios y un firewall integrados.

Como en otras VPN, te avisamos que esta fantástica VPN debe ser pagada en dólares y que, de momento, no muestra la totalidad de su contenido en español.

6. Hide.me Estarás escondiéndote de algo con este servicio consciente de la privacidad Compatible con: : Windows, Mac, Android, iOS | Servidores disponibles: : 5 | Límite de datos: : 10GB por mes | Soporte de chat en tiempo real 24/7: : Sí Hide.me Free Visita el sitio web en Hide.me Fuerte privacidad Sin anuncios ni velocidad inestable Limitado a un dispositivo

Hide.me ofrece servicios de VPN de pago y gratuitos, bridándote este último con 2GB de datos por mes para hacer con ellos lo que quieras. El servicio gratuito también cuenta con otras limitaciones: solo podrás conectar un dispositivo y estarás limitado a servidores ubicados en cinco países (incluidos los VPN de EE.UU. y Canadá), en lugar de las más de 50 ubicaciones que sí obtienen los suscriptores de pago. Sin embargo, el lado positivo de este servidor es que mantiene una velocidad de conexión estable para los usuarios gratuitos y, además, Hide.me promete que no mantiene registros ni almacena datos de usuario, por lo que no pasará ningún dato a terceros para intentar obtener ganancias (simplemente porque no tiene ningún dato que transmitir). En esta VPN tampoco encontrarás anuncios.

Obtendrás software nativo para Windows PC y Mac, Android e iOS, con el cliente de Windows diseñado de manera inteligente, además de soporte técnico 24/7 (que está disponible incluso para usuarios gratuitos). El rendimiento también fue impresionante en nuestras pruebas. En general, se trata de un servicio de VPN gratuito más que decente que intenta mantener a salvo tu privacidad sin demasiadas restricciones.

¿Merece la pena utilizar una VPN gratuita?

Honestamente, no hay una respuesta fácil a esta pregunta. Depende de para qué quieras usar tu VPN gratuita. Si simplemente quieres tener un poco más de seguridad en tu ordenador portátil o móvil cuando, de vez en cuando, uses un Wi-Fi público, una VPN gratuita puede hacer un trabajo decente. Accede al servicio de VPN que desees, activa una conexión de servidor encriptada y sigue con tus actividades online con la seguridad de saber que ninguna mirada indiscreta podrá ver tu información privada.

Pero si tu propósito principal es tener una VPN de streaming, o si quieres usarla mientras descargas terabytes de archivos torrent, una VPN gratuita simplemente no será suficiente. Para empezar, la mayoría de ellas te limitan a una asignación de datos diaria o mensual muy limitada. Mientras que la mayoría no tiene el tipo de soporte de fácil acceso o el rango de servidores necesarios para facilitar esas actividades con una red privada virtual.

Cómo elegir una VPN gratuita: 5 preguntas imprescindibles

Desde hace ya unos años, la privacidad individual ha sufrido un aumento en el número de amenazas a nivel global, que se han visto respaldados por los derechos del anonimato y la neutralidad de la red, socavada estrictamente en un manto de legitimidad.

Si bien las VPN no son la panacea para mantener nuestra privacidad segura y protegida en Internet, es un componente esencial para las personas que busquen estas libertades.

Si aún no tienes una, puedes obtenerla gratis, sin tener que pagar un solo céntimo. Sin embargo, ten cuidado, ya que no todos los servidores de VPN gratuitos son iguales y algunos incluso pueden comprometer tu seguridad.

Aquí encontrarás cinco preguntas que debes hacerte antes de descargar e instalar una.

1. ¿Cuál es tu modelo de negocio? Los servidores de VPN buscan obtener beneficios, y administrar un negocio de este tipo cuesta mucho dinero, especialmente si es popular. Algunos usarán su versión gratuita, al igual que en Dropbox, como una herramienta de marketing para atraer a clientes potenciales y que se terminen pasando a una versión de pago una vez que estén satisfechos con la gratuita. Sin embargo, la mayoría venderá tus datos de usuario u otra información a un tercero que, de nuevo, comprometerá tu privacidad.

2. ¿Cómo protege mi PC? La mayoría de los proveedores suelen utilizar una aplicación de escritorio que se ejecuta en segundo plano y cifra tus datos mientras navegas por la web. Sin embargo, eso solo resuelve parte del problema. Aún se pueden rastrear las huellas digitales de tu ordenador portátil debido a la permisividad de las soluciones de rastreo que se pueden encontrar en casi todos los sitios web online. Algunos, incluido WIndscribe, tienen un enfoque más holístico al integrar el equivalente a un súper bloqueador de anuncios.

3. ¿Qué pierdo al optar por la opción gratuita? Por lo general, puedes esperar que un producto gratuito tenga algunos recortes, y ese es el caso de todos estos servidores. Algunos ofrecen más ancho de banda gratuito que otros, ubicaciones importantes e incluso bloqueo de anuncios, P2P y firewall con un fácil camino hacia una actualización de pago que desbloqueará ancho de banda ilimitado con más ubicaciones y configuraciones OpenVPN.

4. ¿Tu servidor registra algo? Asegúrate de que tu servidor no almacene la actividad de los usuarios en Internet. Por lo general, puedes verificarlo en la página de términos y condiciones o en el acuerdo de licencia de usuario final, más conocido como EULA. Lamentablemente, muchos servidores prefieren frustrar a los usuarios finales con términos y condiciones eternamente largos o declaraciones de privacidad que a menudo ocultan detalles importantes sobre cómo operan. En el otro extremo del espectro están los servidores que borrarán todo después de que se cierre la sesión y no guarden ningún registro.

5. ¿Puedo registrarme de forma completamente anónima? Tener un servidor al que puedas suscribirte sin una dirección de correo electrónico y que a la vez acepte pagos de Bitcoin, para una máxima privacidad, es prácticamente lo mejor que puedes esperar online. Algunos servidores también ofrecen doble salto en el que puedes confundir aún más tu tráfico básicamente duplicando la privacidad.

¿Son peligrosas las VPN gratuitas?

Si bien la principal crítica de las VPN gratuitas es que no son ni la mitad de útiles que las alternativas de pago, existen muchos peligros al acecho en el mundo online (afortunadamente, los podrás evitar gracias a los servicios señalados anteriormente).

Por ejemplo, una investigación en 2020 sugirió que alrededor del 40% de las VPN de Android disponibles de forma gratuita en Google Play Store no protegen la privacidad de sus usuarios a un nivel adecuado. Por lo tanto, la protección adicional online que pensabas que obtendrías simplemente no existe.

