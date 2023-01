Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: Todas las diferencias rumoreadas entre los tres nuevos modelos

Por supuesto, cualquier comparativa entre el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), Galaxy S23+ y Galaxy S23 Ultra que leas a día de hoy, está basada en filtraciones y rumores, ya que la gama insignia de Samsung todavía no ha sido presentada oficialmente.

Dicho eso, basándonos en años anteriores, lo cierto es que las filtraciones sobre los móviles de Samsung suelen ser muy certeras, por lo que estamos bastante seguros de muchas de las características y especificaciones que ofrecerán los tres nuevos móviles de gama alta de Samsung. Y más cuando falta tan poco para su presentación, que será el miércoles 1 de febrero en el evento Samsung Galaxy Unpacked 2023 (opens in new tab).

Tal y como era de esperar, y teniendo en cuenta que estamos en la recta final para el gran lanzamiento, las filtraciones se han intensificado en los últimos días, y lo cierto es que poco nos queda por saber sobre la próxima gama Galaxy S23. Hemos escuchado de todo; desde su posible precio hasta sus especificaciones y los detalles de su diseño.

Entonces, con todo el conocimiento del que disponemos: ¿cómo se comparan los tres modelos de la gama? ¿Cuál merece más la pena? Siguen leyendo para leer esta comparativa y conocer todos los detalles.

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: especificaciones rumoreadas

Swipe to scroll horizontally S23 S23+ S23 Ultra Precio rumoreado desde 859€ desde 1.059€ desde 1.249$ Tamaño pantalla 6.1" AMOLED (2.340 x 1.080) 6.6" AMOLED (2.340 x 1.080) 6.8" AMOLED (3.088 × 1.440) CPU Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8GB 8GB 8GB, 12GB Capacidad 128GB, 256GB 128GB, 256GB 256GB, 512GB, 1TB Cámaras traseras 50MP principal, 12MP ultra gran angular, 10MP teleobjetivo (3x zoom) 50MP principal, 12MP ultra gran angular, 10MP teleobjetivo (3x zoom) 200MP principal, 12MP ultra gran angular, 10MP teleobjetivo (3x zoom), 10MP teleobjetivo (10x zoom) Cámara frontal 12MP 12MP 12MP Batería 3.900 mAh 4.700 mAh 5.000 mAh Carga 25W por cable 45W por cable 45W por cable Dimensiones 146.3 x 70.9 x 7.6mm 157.8 x 76.2 x 7.6mm 163.4 x 78.1 x 8.9mm

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: precio y disponibilidad

La mayor pista que nos dan dado hasta ahora sobre los precios que tendrán los móviles de la gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab)procede de NotebookCheck, que ha publicado los que afirma que son los precios de cada uno de los tres modelos y sus distintas variantes.

Cabe señalar que dicha filtración nos ha dado los precios que tendrán los teléfonos en EEUU, y para conocer los precios en España, no es tan fácil como hacer la conversión desde dólares a euros.

Sin embargo, lo que podemos deducir de esto es que si el precio del Galaxy S23 y S23+ se mantiene igual que su predecesores del año pasado en EEUU, posiblemente en España también, y eso significa que partirán de 859€ y 1.059€, respectivamente.

Por otro lado, el Galaxy S23 Ultra sí que muestra precios distintos. Por ejemplo, el precio de partida que se muestra en la filtración es de 50 dólares más que el precio de partida del Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), pero es importante señalar que tenía la mitad de almacenamiento. La buena noticia, es que la variante de 1TB del Galaxy S23 Ultra costará, según la filtración, 100 dólares menos que la variante equivalente de su predecesor.

Con todo lo anterior en mente, estos son los precios que esperamos para la gama Galaxy S23:

Samsung Galaxy S23 precios rumoreados

Galaxy S23 8GB / 128GB: 859€

Galaxy S23 8GB / 256GB: 909€

Samsung Galaxy S23+ precios rumoreados

Galaxy S23+ 8GB / 128GB: 1.059€

Galaxy S23+ 8GB / 256GB: 1.109€

Samsung Galaxy S23 Ultra precios rumoreados

Galaxy S23 Ultra: 8GB / 256GB: 1.249$

Galaxy S23 Ultra: 12GB / 512GB: 1.349$

Galaxy S23 Ultra 12GB / 1TB: 1.499$

Los precios mostrados son 50 dólares más caros respecto al Galaxy S22 Ultra en el caso de la variante inferior, y 100 dólares menos en el caso de la variante de 1TB. Como referencia, los precios del Galaxy S22 Ultra en España fueron estos (y si siguen la misma tendencia que en EEUU, la primera variante del S23 Ultra costará algo más, y la variante superior algo menos:

Como referencia, los precios del Galaxy S22 Ultra en España fueron estos (y si siguen la misma tendencia que en EEUU, la primera variante del S23 Ultra costará algo más, y la variante superior algo menos: Galaxy S22 Ultra 8/128GB: 1.259€

Galaxy S22 Ultra 12/256GB: 1.359€

Galaxy S22 Ultra 12/512GB: 1.459€

Galaxy S22 Ultra 12GB/1TB (exclusivo web): 1.659€

Por supuesto, como ya hemos dicho esto sólo son rumores, por lo que no es información confirmada. De hecho, otras filtraciones han sugerido que todos los Galaxy S23 podrían subir algo de precio (opens in new tab) respecto al año pasado; esperemos que no sea así.

En cuanto a la fecha de lanzamiento, ahora sabemos que el evento Samsung Unpacked 2023 (opens in new tab) tendrá lugar el 1 de febrero, y está prácticamente confirmado que ese día presentarán los tres modelos. De ser así, lo más probable es que se pongan a la venta el viernes 17 de febrero.

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: diseño

Image 1 of 2 Renders no oficiales del Galaxy S23 (Image credit: Samsung / SnoopyTech) Renders no oficiales del Galaxy S23 Ultra (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

Los diseños de los tres modelos se han filtrado mucho en las últimas semanas, así que no queda mucho por averiguar sobre el aspecto que tendrás estos tres teléfonos. Parece que no habrá muchas diferencias respecto al diseño de los Galaxy S22 del año pasado: esperamos que los Galaxy S23 sean más bien una versión algo evolucionada, que una revolución.

La filtración más reciente del Galaxy S23, cortesía de Evan Blass, muestra el teléfono desde todos los ángulos (opens in new tab) y sugiere que los tres modelos serán aún más parecidos entre sí que el trío del año pasado.

Eso es debido a que según los rumores, las cámaras del Galaxy S23 y del S23+ seguirán el mismo diseño que el modelo Ultra, es decir, que en vez de tener un módulo elevado que aloje todas las cámaras (que es como estaban en el S22 y S22+, las distintas lentes de los dos modelos básicos también saldrán de forma independiente de la parte trasera del móvil. Lo cierto es que este aspecto nos gustó mucho en el S22 Ultra, así que nos encantaría que se confirmara este cambio en el diseño del S22 y S22+.

Suponiendo que vengan con este cambio, la diferencia principal en el diseño de los tres móviles será que el S23 Ultra parece tener el cristal curvado en la parte delantera, mientras que en el S23 y S23+ es más bien plano.

¿Y qué sabemos de los colores en los que estarán disponibles los Galaxy S23 (opens in new tab)? Bueno, múltiples fuentes han mencionado los colores "Cotton Flower" (que es un tono beige o blanco roto), "Misty Lilac" (rosa claro), "Botanic Green" (verde) y "Phantom Black" negro. Esos son los colores que más se han fitlrado, aunque también ha habido algunas fuentes que han afirmado que también habrá otros colores como blanco y otros.

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: pantalla

Según las filtraciones los tres modelos contarán con una pantalla AMOLED con una tasa de refresco de 120Hz, tal y como se ve en este render del S23. (Image credit: @OnLeaks / Digit.in)

Como era de esperar, es probable que los teléfonos Galaxy S23 vengan en tres tamaños distintos: pequeño, mediano y grande (el tamaño aumenta conforme aumenta el precio). Se rumorea que el Galaxy S23 estándar tendrá una pantalla de 6,1 pulgadas y una resolución de 2.340 x 1.080 píxeles, mientras que el S23+ tendrá 6,6 pulgadas y la misma resolución. El S23 Ultra, por su parte, tendría una pantalla de 6,8 pulgadas con una resolución de 3.088 x 1.440 píxeles, la misma que el año pasado.

Todas serán pantallas AMOLED con una tasa de refresco de 120Hz. Sin embargo, es casi seguro que la Ultra será capaz de bajar esa tasa a 1Hz, igual que el modelo del año pasado, lo que le dará ventaja sobre las pantallas de los otros dos modelos. Dicho esto, se rumorea que este año el S23 y el S23+ tendrán tasas de refresco que podrán bajar hasta 24Hz (opens in new tab), en lugar bajar sólo hasta los 48Hz, que es lo que ofrecían el S22 y el S22+. La capacidad de bajar más la tasa de refresco permite ahorrar batería, por lo que sería una mejora muy bienvenida.

Otro aspecto en el que el Galaxy S23 tendría la ventaja sobre sus dos hermanos pequeños sería el nivel de brillo de la pantalla, ya que se ha sugerido que podría alcanzar los 2.150 nits en su punto máximo.

Por último, esperamos que el nuevo cristal protector Gorilla Glass Victus 2 esté presente en los tres teléfonos, aunque, una vez más, es posible que esta actualización se reserve para el Ultra, que es más caro.

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: cámaras

Imágenes promocionales filtradas del Samsung Galaxy S23. Se espera que las cámaras del S23 Ultra sean mucho mejores que las del S23 y S23+. (Image credit: WinFuture / @rquandt)

Las cámaras siempre han sido uno de los elementos diferenciadores clave entre el modelo estándar, el Plus y el Ultra de la gama Samsung Galaxy S, y este año parece que seguirán con esa tendencia. De hecho, la diferencia podría ser aún mayor que el año pasado.

Al igual que vimos en la gama Galaxy S22, el S23 Ultra con casi toda seguridad contará con un teleobjetivo adicional, por lo que se espera que cuente con un teleobjetivo de 10MP con 3 aumentos, y otro adicional de 10MP con 10 aumentos. Por otro lado, el S23 y S23+ se quedarían con un sólo teleobjetivo de 10MP con capaz de hacer zoom de 3 aumentos.

Es probable que los tres modelos mantengan su cámara ultra gran angular de 12MP, pero si los rumores están en lo cierto, el Ultra recibirá una mejora increíble para su cámara principal. Mientras que el S23 y S23+ se quedarán con una cámara principal de 50MP, muchas filtraciones han sugerido que la del Galaxy S23 Ultra contará con un nuevo sensor de 200M (opens in new tab)P (convirtiéndose en el primer móvil de Samsung en contar con una cámara de tanto megapíxeles).

Por delante, dicen que el Galaxy S23 y S23+ contarán con una cámara selfie mejor que el año pasado (opens in new tab), pasando de tener una de 10MP a tener una de 12MP. Sorprendentemente, también se rumorea que el S23 Ultra bajará la resolución de cámara selfie y pasará a tener una de 12MP, frente a la de 40MP que tiene el Galaxy S22 Ultra. En caso de confirmarse esto, los tres modelos contarían con la misma cámara frontal este año.

Por supuesto, el hardware de las cámaras no lo es todo, y también es importante el software que las impulse. En este aspecto, se espera que el S23 Ultra vengan con algunas mejoras notables respecto al S23 y S23+, incluida la capacidad de grabar vídeos Hyperlapse del cielo. También podría contar una estabilización mejor (opens in new tab), sobre todo para los vídeos. Por último, se ha dicho que los tres móviles de la gama Galaxy S23 serán capaces de hacer fotos en formato RAW a 50MP (opens in new tab), cosa que hasta ahora estaba limitada a 12MP.

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: rendimiento

Se espera que los tres modelos de Galaxy S23 equipen el chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Image credit: Qualcomm)

Se espera que los tres modelos equipen el último chip insignia de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 2, por lo que no debería haber grandes diferencias de rendimiento entre el S23, el S23+ y el S23 Ultra. Otra novedad es que se espera que este año todos los Galaxy S23 cuenten con el mismo chip Snapdragon (opens in new tab), independientemente de en qué país se compren. Esto supondría un gran cambio con respecto a años anteriores, ya que tradicionalmente, Samsung ha utilizado su propio chip Exynos fuera de EEUU, incluida España, para disgusto de los consumidores.

De ser cierto, sería una buena noticia, porque los resultados de las pruebas de rendimiento del Galaxy S23 que se han filtrado muestran que los nuevos teléfonos ofrecen un rendimiento a la altura del que ofrecen los nuevos iPhone 14 Pro de Apple. Y, de hecho, otro rumor sugiere que la gama Galaxy S23 recibirá un importante aumento de rendimiento (opens in new tab), y que los tres modelos ofrecerán un aumento del 36% en la velocidad del procesador, un aumento del 48% en el rendimiento gráfico, y un aumento del 60% en el procesamiento neuronal, en comparación con los modelos S22.

¿Entonces, en qué se diferenciarán los tres modelos Galaxy S23 en este área? Bueno, según los rumores, el S23 y el S23+ vendrán aparentemente con 8GB de RAM, mientras que el Ultra tendrá 8GB o 12GB. También hay diferencias en cuanto al almacenamiento: según los informes, los modelos estándar y Plus estarán disponibles en variantes de 128GB o 256GB, mientras que el Ultra tendrá configuraciones con 256GB, 512GB o 1TB, aunque esta última podría ser exclusiva de la tienda de Samsung (opens in new tab).

Otro rumor ha sugerido que el sonido podría ser mucho mejor en el Galaxy S23 Ultra respecto al año pasado, ya que contará con altavoces y micrófono mejorados (opens in new tab), y los otros dos modelos también.

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: batería

En esta sección encontramos pocas sorpresas: se rumorea que el S22 tendrá una batería de 3.900mAh, el S22+ una de 4.700mAh, y el Ultra una de 5.000mAh, y la diferencia de esas capacidad básicamente se compensa con los distintos tamaños de pantalla de cada modelo.

Cabe señalar que si esas capacidades de batería filtradas están en lo cierto, eso significaría que el Galaxy S23 y el S23+ recibirán un ligero aumento de batería respecto a sus predecesores, mientras que el Galaxy S23 Ultra contará con una batería de la misma capacidad (opens in new tab)que el año pasado.

Eso no sería algo malo, ya que el año pasado los S22 y S22+ nos decepcionaron un poco, así que los 200mAh adicionales serían bienvenidos, especialmente si el chip Snapdragon 8 Gen 2 es más eficiente energéticamente que los chip del año pasado. Y si bien nos hubiera gustado ver un aumento de batería también para el Galaxy S23 Ultra, lo cierto es que su predecesor ofrece una duración de batería de 18 horas de uso, lo cual es aceptable.

Respecto a la velocidad de carga, parece que el S23 estándar volverá a salir perdiendo, ya que se rumorea que el Galaxy S23 cargará supuestamente a 25W (opens in new tab), frente a los 45W por cable de los otros dos, igual que el año pasado. También se dice que los tres tendrán carga inalámbrica de 15W.

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: características

El S Pen, que aparece aquí junto al Galaxy S22 Ultra, debería volver también con el S23 Ultra (Image credit: Future)

La otra diferencia obvia entre el Galaxy S23 Ultra y el S23/S23+, en términos de características, será que el primero tendrá el Samsung S Pen mientras que los otros dos no. Y no necesitamos rumores para confirmarlo: el S Pen forma parte de la identidad del Ultra y hace que este represente lo que era antes el Galaxy Note (siendo la única diferencia el nombre).

Aparte de eso, no debería haber muchas más diferencias entre estos tres teléfonos. Todos deberían ejecutar Android 13 (opens in new tab) con la interfaz One UI 5 de Samsung, mientras que una rumoreada colaboración con Iridium Communications sugiere que la gama S23 podrá utilizar satélites de órbita baja (opens in new tab)para enviar mensajes de texto e imágenes de baja resolución. Es posible que esa función se reserve para el Ultra, pero creemos que es más probable que esté disponible en los tres teléfonos.

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra: perspectivas

El Galaxy S23 Ultra, visto aquí en imágenes de marketing filtradas, parece el mejor de la gama. (Image credit: Evan Blass)

Aunque la gama Samsung Galaxy S23 en general parece tan potente como la S22 del año pasado, una vez más es el modelo Ultra el que parece ser el principal contendiente para nuestro ranking de mejores teléfonos (opens in new tab), y un móvil que potencialmente podría enfrentarse y vencer al todopoderoso iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) de Apple.

Según los rumores, las diferencias entre el S23 estándar y el S23+ no parecen ser muchas. Este último parece que tendrá una pantalla más grande y una batería de más capacidad, pero por lo demás es muy parecido: mismo procesador, mismas opciones de RAM y almacenamiento, mismas cámaras, y mismo diseño. Eso sí, parece que el S23+ tendrá una carga más rápida de 45W, frente a los 25W del S23, pero también un precio más elevado. Lo cierto es que cabe preguntarse si el modelo Plus de Samsung es realmente necesario...

El S23 Ultra, por su parte, parece que volverá a ser único. Sus habilidades fotográficas podrían ser aún más impresionantes, gracias a la rumoreada incorporación de una cámara principal de 200MP frente a la de 50MP de los otros dos teléfonos, y parece seguro que mantendrá sus ventajas en cuanto a tamaño de batería, tamaño de pantalla, tecnología de pantalla y, por supuesto, el S Pen.

Sabremos mucho más en el evento Samsung Unpacked del 1 de febrero (opens in new tab), cuando sean presentados oficialmente los Galaxy S23, pero hasta entonces, no dejes de leernos para conocer las últimas novedades sobre los tres teléfonos.