Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: comparativa – ¿Cómo de superior será según las filtraciones?

El Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab)podría convertirse en el mejor móvil Android (opens in new tab) de 2023. De hecho, eso está prácticamente asegurado. Es un teléfono del que esperamos grandes cosas, ya que su predecesor, el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), sigue siendo a día de hoy uno de los mejores teléfonos del mercado (opens in new tab), incluso un año después de su lanzamiento.

Pronto sabremos exactamente lo bueno que es el Samsung Galaxy S23 Ultra, ya que se espera que se presente en el evento Galaxy Unpacked 2023 (opens in new tab), que se celebra el 1 de febrero, pero gracias a las filtraciones y los rumores, ya tenemos una buena idea de lo que ofrecerá este teléfono. Y cabe decir, que a juzgar por años anteriores, las filtraciones de los buques insignia de Samsung suelen ser bastante certeras.

Con esto en mente, hemos comparado lo que esperamos del Galaxy S23 Ultra con todas las especificaciones y características clave del Samsung Galaxy S22 Ultra, para que puedas ver cómo de mejor que su predecesor será el nuevo tope de gama.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: precio y disponibilidad

El Samsung Galaxy S22 Ultra se puede comprar desde el 25 de febrero de 2022, y su precio de lanzamiento fue de 1.259€ para la variante inicial de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Pero claro, como ya lleva a la venta casi un año, a día de hoy ya lo puedes encontrar bastante rebajado, y es probable que baje aún más de precio una vez que salga el Samsung Galaxy S23 Ultra.

El nuevo S23 Ultra será presentado el 1 de febrero y probablemente se pondrá a la venta una o dos semanas después. Ahora bien, varias filtraciones (opens in new tab) han sugerido que el nuevo tope de gama será más caro que su predecesor.

Sin embargo, también se ha rumoreado mucho que la variante inicial del Galaxy S23 Ultra contará con 256GB de almacenamiento (opens in new tab), mientras que la del Galaxy S22 Ultra tiene 128GB, por lo que es probable que aunque el nuevo móvil te cueste algo más, también te dé el doble de almacenamiento a cambio. Si esto se confirma, cabe señalar que el Galaxy S22 Ultra con 256GB cuesta 1.359€, por lo que es posible que al final el Galaxy S23 Ultra en realidad te salga más rentable si te fijas en la relación almacenamiento-precio.

El Samsung Galaxy S22 Ultra podría costar menos, pero no está claro (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: diseño

Se rumorea que el Samsung Galaxy S23 Ultra tendrá un diseño muy similar al del Samsung Galaxy S22 Ultra, es decir, una forma cuadrada con una ranura para el lápiz óptico S Pen y lentes de cámara que sobresalen individualmente de la parte trasera.

Al igual que el S22 Ultra, es probable que el nuevo modelo también tenga una parte trasera de cristal y un marco de metal, y es seguro que también tendrá la misma resistencia al agua.

En definitiva, si bien es probable que veamos algún refinamiento en el diseño, tal vez con marcos ligeramente más pequeños o algo así, estos teléfonos podrían ser difíciles de distinguir visualmente.

Se rumorea que los colores del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab)incluirán los tonos "Cotton Flower" (blanco roto), "Misty Lilac" (rosa claro), "Botanic Green" (verde) y "Phantom Black" (negro), mientras que el Samsung Galaxy S22 Ultra se vende en muchos más colores (según disponibilidad): "Phantom Black" (negro), "Phantom White" (blanco), "Green" (verde), "Burgundy" (burdeos), "Graphite" (gris oscuro), "Sky Blue" (azul) y rojo (opens in new tab).

Por lo tanto, parece que las opciones de color del Samsung Galaxy S23 Ultra podrían ser mucho menos variadas que en el Galaxy S22 Ultra, aunque hay que tener en cuenta que una fuente ha sugerido que se ofrecerán colores adicionales exclusivamente a través de la tienda de Samsung (opens in new tab), y eso nos cuadra ya que muchos de los colores mencionados del S22 Ultra son exclusivos de la web de Samsung.

Imágenes filtradas del Samsung Galaxy S23 Ultra en cuatro colores (Image credit: Evan Blass)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: pantalla

En cuanto a la pantalla, tampoco esperamos muchas diferencias, ya que las filtraciones (opens in new tab) sugieren que el Samsung Galaxy S23 Ultra tendrá una pantalla de 6,8 pulgadas y resolución 1440 x 3088 píxeles, al igual que el S22 Ultra.

También se cree que el próximo teléfono tendrá la misma tasa de refresco variable de 1Hz-120Hz y el mismo lector de huellas dactilares incrustado bajo la pantalla (opens in new tab) que el modelo actual.

Sin embargo, su pantalla podría ser más brillante, ya que se ha sugerido que podría alcanzar un máximo de 2.150 nits, o incluso más de 2.200 nits (opens in new tab), frente a los 1.750 nits del Galaxy S22 Ultra, aunque incluso 1.750 ya es un nivel de brillo muy alto.

El Samsung Galaxy S23 Ultra también podría tener una pantalla más resistente, ya que se ha anunciado que estará protegida por el nuevo Gorilla Glass Victus 2, que es más duro que el Gorilla Glass Victus Plus del Galaxy S22 Ultra.

No esperes que la pantalla del S23 Ultra sea muy diferente a la del S22 Ultra (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: cámaras y batería

Por fin llegamos a una sección en la que esperamos ver diferencias notables.

Hay muchas probabilidades de que la cámara podría ser una de las principales mejoras que encontremos en el Samsung Galaxy S23 Ultra en comparación con su predecesor. Hay muchas filtraciones y rumores que sugieren que el nuevo tope de gama vendrá con una cámara principal de 200MP (opens in new tab), junto con una cámara ultra gran angular de 12MP, un teleobjetivo de 10MP (con zoom óptico 3x) y una cámara periscópica de 10MP (que ofrece zoom óptico 10x).

Eso quiere decir que la mayoría de las cámaras se quedarían prácticamente iguales que en el Samsung Galaxy S22 Ultra, pero el sensor principal de 200MP sería una mejora muy notable, ya que el predecesor cuenta con uno de 108MP. Además, al parecer, este nuevo sensor permitirá hacer mejores fotos con poca luz (opens in new tab), y ofrecerá imágenes más detalladas.

Por lo demás, como hemos dicho, no esperamos más cambios en el hardware de las demás cámara. Pero a nivel del software, se dice que el Galaxy S23 Ultra podría ofrecer un mejor enfoque, un sistema de estabilización mejorado (opens in new tab) y algunos modos de cámara nuevos, como la posibilidad de grabar vídeos Hyperlapse del cielo (opens in new tab) o guardar fotos en formato RAW con una calidad de 50MP (opens in new tab)(en vez de 12MP que es lo que permite la gama Galaxy S22). Ahora bien, estas y otras novedades del software podrían llegar también al anterior Galaxy S22 Ultra a través de una actualización.

Pasando a hablar de la batería, si esperabas ver un aumento de su duración, probablemente no tengas suerte, ya que la mayoría de las filtraciones están de acuerdo en que la batería del nuevo modelo será de la misma capacidad de 5.000mAh (opens in new tab)que la del S22 Ultra. Además, la velocidad de carga también sería la misma, de 45W por cable.

Dicho esto, el nuevo chip que equipará el Galaxy S23 Ultra (del que hablaremos a continuación), debería ser más eficiente energéticamente, mejorando así la duración de la batería.

El Samsung Galaxy S23 Ultra podría tener una cámara principal mejorada (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: especificaciones y características

Aparte de la cámara, la principal mejora del Galaxy S23 Ultra será el chip que equipe, ya que está prácticamente asegurado que contará con el Snapdragon 8 Gen 2 y, de hecho, parece que será una versión mejor de la que tendrán los demás teléfonos del mercado que no sean de Samsung.

Recordemos que en los últimos años, Samsung ha comercializado sus Galaxy S con chips distintos según el país: en EEUU los Galaxy S22 equipan el Snapdragon 8 Gen 1, mientras que en la mayoría de países, incluida España, se venden con el chip Exynos 2200. Y resulta que el Snapdragon ha demostrado ser más potente.

Por eso es una gran noticia que según las filtraciones este año Samsung va a comercializar sus buques insignia con el mismo chip a nivel mundial (opens in new tab), que será el Snapdragon 8 Gen 2 mejorado que acabamos de mencionar, y es mejor que cualquiera de los chips de la gama S22 (notándose la diferencia más todavía en comparación con el Exynos).

De la RAM no se ha hablado mucho, por lo que probablemente se mantenga igual que el año pasado, pero sí que podríamos ver un aumento en el almacenamiento mínimo del Galaxy S23 Ultra, ya que según las filtraciones podría partir de 256GB, en vez de 128GB como el Galaxy S22 Ultra.

Y la conectividad también podría mejorar, ya que se habla de comunicaciones vía satélite (opens in new tab) en el teléfono, para poder contactar en caso de emergencia si no hay señal de móvil.

También hemos oído que el Samsung Galaxy S23 Ultra podría tener mejores altavoces y un micrófono mejorado (opens in new tab).

Es de esperar que el Samsung Galaxy S23 Ultra ejecute de fábrica Android 13 (opens in new tab), mientras que el S22 Ultra venía con Android 12. Pero claro, el teléfono más antiguo ya ha sido actualizado al último sistema operativo, así que no esperamos grandes diferencias en este aspecto (aunque el Samsung Galaxy S23 Ultra probablemente recibirá actualizaciones del sistema operativo durante más tiempo a largo plazo).

Podría no haber muchos factores diferenciadores entre el S22 Ultra y el S23 Ultra para ayudarte a elegir. (Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: conclusión

Según las filtraciones y los rumores, no parece que vayamos a ver demasiadas mejoras en el Samsung Galaxy S23 Ultra. Eso sí, es muy probable que venga con una nueva cámara principal mejorada de 200MP, y con un chip más potente, respecto al modelo del año pasado.

Además, la pantalla podría ser un poco más brillante y resistente, podrían añadirse comunicaciones por satélite y el tamaño de almacenamiento inicial podría ser mayor, aunque eso podría implicar que el precio inicial del móvil sea más elevado.

Por otro lado, el diseño, el tamaño de la batería, la velocidad de carga, las cámaras secundarias, y el tamaño y resolución de la pantalla, podrían ser muy similares o idénticos a los que ofrecía el Samsung Galaxy S22 Ultra.

Así que, aunque el Samsung Galaxy S23 Ultra seguramente pase a encabezar nuestro ranking de mejores teléfonos Samsung (opens in new tab)e incluso el de los mejores móviles del mercado (opens in new tab), probablemente no supondrá una gran mejora con respecto al terminal de 2022, que ya era increíble. La clave para elegir estará en el precio, y estamos deseando averiguarlo en el evento de presentación del 1 de febrero (opens in new tab).