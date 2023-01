Samsung Galaxy S23 Ultra vs Google Pixel 7 Pro: comparativa – Rumores contra hechos

La gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab)está a solo unos días de ser presentada y eso hace que ya estemos pensando en el potencial que podría tener el nuevo tope de gama de la compañía, es decir, el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), y en cómo podría rivalizar con otros de los mejores teléfonos (opens in new tab) del mercado.

Aunque fijándonos en su predecesor el S23 Ultra tiene el potencial de ocupar el primer puesto como el mejor móvil Android (opens in new tab) del mundo, hay un competidor obvio al que tiene que enfrentarse primero: el Google Pixel 7 Pro (opens in new tab).

Es verdad que el Samsung Galaxy S23 Ultra todavía tiene que lanzarse, tras lo cual haremos nuestro análisis en profundidad del móvil cuándo lo tengamos en nuestros manos, sacando así nuestra conclusión definitiva sobre cuál de los dos es el mejor teléfono Android. Pero lo cierto es que ya hay una gran cantidad de información filtrada sobre la gama Galaxy S23, y el S23 Ultra en particular, y gracias a eso ya tenemos bastante información en la que basarnos para sacar algunas conjeturas y hacer una primera comparativa de cómo quedará en comparación con el Google Pixel 7 Pro.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro: precio y disponibilidad

En cuanto a la fecha de lanzamiento del Galaxy S23 Ultra, será presentado junto con el resto de la gama S23 (el Galaxy S23 y el Galaxy S23+) el 1 de febrero de 2023, en el evento Galaxy Unpacked 2023, (opens in new tab) y aunque no está confirmado, esperamos que se ponga a la venta una o dos semanas después. El Google Pixel 7 Pro, por su parte, puede comprarse en España desde el 13 de octubre de 2022.

Respecto al precio, si bien de primeras pensábamos que el Samsung Galaxy S23 Ultra costaría lo mismo que su predecesor, el Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), lo cierto es que ya ha habido varias filtraciones (opens in new tab) que han afirmado que este año veremos un ligero aumento en el precio, debido probablemente a la inflación. Dicho esto, también parece que recibirás más almacenamiento por tu dinero.

Por dar un punto de referencia, el S22 Ultra de 2022 se lanzó por un precio de partida de 1.259€ para la variante inicial con 128GB de almacenamiento. Según las filtraciones, parece que el Galaxy S23 Ultra partirá de 50€ o 100€ más que su predecesor, por lo que podríamos estar ante un precio de partida de unos 1.309€ o 1.359€. Ahora bien, al menos hay algo que juego a favor del nuevo tope de gama de 2023 de Samsung, y es que según muchas filtraciones partirá de 256GB de almacenamiento (opens in new tab), lo que es doble que los 128GB de partida del S22 Ultra.

Por otro lado, el Google Pixel 7 Pro tiene un precio de 899€ para su variante básica de 128GB de almacenamiento, y sube a 999€ si escoges la variante de 256GB de almacenamiento (que es el almacenamiento de partida que, como hemos dicho, se espera que ofrezca el Galaxy S23 Ultra).

Por lo tanto, incluso aunque Samsung nos sorprendiera a todos y bajara el precio del Galaxy S23 Ultra respecto a su predecesor, está claro que seguiría costando más que el Google Pixel 7 Pro. A igualdad de almacenamiento, creemos que en el mejor de los casos habrá una diferencia de precio de 260€ entre los dos buques insignia, lo cual es mucho dinero.

El Google Pixel 7 Pro costará probablemente menos dinero (Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro: diseño

Según muchísimas imágenes filtradas (opens in new tab) del Samsung Galaxy S23 Ultra, parece que tendrá un diseño muy similar al del Galaxy S22 Ultra, es decir, una forma cuadrada, una parte trasera de cristal con las lentes de las cámaras saliendo individualmente de ella, un marco de metal y una pantalla con los bordes curvados.

El S23 Ultra también debería seguir teniendo una ranura para guardar el lápiz óptico S Pen, por lo que tomar notas y dibujar seguirá siendo una parte de la experiencia Ultra, mientras que se supone que seguirá siendo resistente al agua, junto con rumores de que la pantalla estará protegida por Gorilla Glass Victus 2, el cual hará que el móvil ofrezca una gran durabilidad.

Basándonos en lo que hemos oído sobre los colores de la gama Galaxy S23 (opens in new tab), el S23 Ultra no será precisamente el Galaxy más llamativo que hemos visto, ya que los apagados acabados serán supuestamente "Cotton Flower" (blanco roto o beige), "Misty Lilac" (rosa claro), "Botanic Green" (verde) y "Phantom Black" (negro). También es posible que haya algunos colores adicionales disponibles exclusivamente en la tienda de Samsung.

El Google Pixel 7 Pro coincide en que sus combinaciones de colores tampoco son tan atrevidas como en otros Pixel anteriores, siendo el color "Verde Liquen" el acabado más aventurero (un verde/gris apagado con un marco dorado pulido para la cámara). Los otros dos colores que completan su limitada selección de colores son "Nieve" (blanco con un marco plateado pulido) y "Obsidiana" (negro con un marco gris pulido).

La línea Pixel se ha asentado en su propia estética distintiva estas dos últimas generaciones, siendo el aspecto de diseño más llamativo y diferenciador su especial módulo de cámaras, que es como un visor que recorre todo el ancho del teléfono y que sobresale un poco. Es una estética que, en comparación con el S22 Ultra (que se supone que tiene el mismo aspecto que tendrá el S23 Ultra), es indiscutiblemente más divisivo.

Al igual que el S23 Ultra, el Pixel 7 Pro también es resistente al agua y al polvo con certificación IP68, admite carga inalámbrica y cuenta con Gorilla Glass Victus (véase que no es "Victus 2", por lo que no es tan resistente como el que se rumorea para el S23 Ultra).

Imágenes filtradas del Samsung Galaxy S23 Ultra en cuatro colores (Image credit: Evan Blass)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro: pantalla

El Samsung Galaxy S22 Ultra tiene una de las pantallas de móviles más bonitas que hay actualmente en el mercado, y se rumorea que el S23 Ultra vendrá con una pantalla muy similar (opens in new tab), aunque hay filtraciones que han sugerido que ofrecerá un nivel de brillo más alto (2.200 nits frente a los 1.750 nits actuales (opens in new tab)).

Eso significa que el S23 Ultra ofrecerá seguramente un panel AMOLED de 6,8 pulgadas y resolución 1440 x 3088, con la misma tasa de refresco dinámica variable de 1Hz a 120Hz, e incluso con el mismo lector de huellas dactilares (opens in new tab) bajo la pantalla que su predecesor.



El Pixel 7 Pro, por su parte, tiene una pantalla LTPO OLED de 120Hz, que es de un tamaño muy similar de 6,7 pulgadas. Su resolución es de 1440 x 3120 y ofrece un brillo máximo de 1.500 nits. Aunque la tasa de refresco del Pixel 7 Pro es dinámica (como la que esperamos en el S23 Ultra), cuando la pusimos a prueba pudimos comprobar que tiene menos incrementos entre los que moverse, cambiando normalmente sólo entre 60Hz y 120Hz, por lo que no es capaz de ahorrar batería al mismo nivel que el tope de gama de Samsung, que tiene una tasa de refresco totalmente variable.

Igualmente, cuenta con un lector de huellas dactilares en la pantalla, pero el sensor del Pixel es óptico, que es mucho menos seguro que el sensor ultrasónico de los móviles de gama alta de Samsung (y además necesita brillar intensamente cuando se usa, cosa que no es necesaria con un sensor ultrasónico).

No esperes que la pantalla del Galaxy S23 Ultra sea muy distinta a la del S22 Ultra, pero seguirá siendo mejor que la del Pixel 7 Pro de la imagen (Image credit: Daniel Hessel)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro: cámaras

Los Samsung Galaxy S Ultra siempre consiguen hacerse un hueco en nuestro ranking de móviles con las mejores cámaras (opens in new tab)del mercado, gracias a la combinación que ofrecen entre una gran calidad de imagen, una funcionalidad avanzada y su inmensa versatilidad. Todo esto es posible por sus cuatro sensores de cámara, que incluye dos teleobjetivos para hacer zoom óptico con diferentes aumentos (3x y 10x).

Parece que esto es lo mismo que ofrecerá el Galaxy S23 Ultra, pero con una mejora notable: un nuevo sensor primario de 200MP (opens in new tab) (frente a los 108MP de los últimos Ultras). Aunque no parece que el sensor secundario ultra gran angular de 12MP, el teleobjetivo de 10MP que permite con zoom óptico 3x, y el teleobjetivo de periscopio 10MP con zoom óptico 10x, vayan a recibir una mejora en su hardware, según las filtraciones y los avances oficiales de Samsung (opens in new tab), el teléfono recibirá actualizaciones en el software para ofrecer una mejor fotografía con poca luz (opens in new tab) que antes, así como imágenes más detalladas gracias a un enfoque y una estabilización mejorados. (opens in new tab)

A nivel de funcionalidad, el Galaxy S23 Ultra también será el único miembro de la gama Galaxy S23 que incorporará nuevas funciones de cámara, como la posibilidad de grabar vídeos Hyperlapse del cielo (opens in new tab).

Por otro lado, las cámaras de los teléfonos Pixel son legendarias, siendo la fotografía computacional su punto fuerte, es decir, no es que las cámaras tengan un hardware de otro mundo, sino que destacan gracias al increíble software que las mueve.

El Pixel 7 Pro es el segundo móvil de Google que cuenta con un sensor primario de 50MP, lo que significa que la compañía ha tenido todo un año para poder exprimir mejores imágenes del sensor que conocimos por primera vez en el Google Pixel 6 (opens in new tab) y Pixel 6 Pro (opens in new tab).

El amplio módulo de cámaras de la parte posterior del teléfono también alberga un sensor ultra gran angular de 12MP (con funcionalidad macro secundaria) y un sensor periscópico de 48MP, que alcanza un zoom óptico de 5x y admite un rango de zoom máximo de 30x (al igual que el del S22 Ultra y presumiblemente el del S23 Ultra).

El próximo buque insignia de Samsung probablemente tendrá una vez más la ventaja en términos de funcionalidad de vídeo y versatilidad, mientras que el Pixel 7 Pro ha demostrado que puede hacer fotos excelentes y naturales, con un talento particular para ofrecer un precisión increíble en una amplia variedad de tonos de piel gracias a la función "Tono Real". Otras funciones destacadas son las de "Enfocar Foto", que permite mejorar las fotografías hechas con cualquier cámara, y el "Borrador Mágico", que te permite eliminar personas y objetos que se hayan colado en una foto.

Está casi asegurado que el Samsung Galaxy S23 Ultra tendrá una cámara principal mejor (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro: rendimiento y características

Curiosamente, el número 2 parece repetirse varias veces en las especificaciones y características del Samsung Galaxy S23 Ultra: es uno de los primeros móviles cuya pantalla estará protegida por Gorilla Glass Victus 2, el primer Galaxy que contará con una cámara de 200MP y, hablando de rendimiento, uno de los primeros móviles que equipará el nuevo y potente chip Snapdragon 8 Gen 2.

En los últimos años, Samsung ha tenido la manía de comercializar sus Galaxy S con chips distintos según el país en el que se vendan (los S22 venían con el chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 en EEUU, pero con el chip menos potente Samsung Exynos 2200 en España y otros países). Pues bien, todo parece indicar (opens in new tab)que eso va a cambiar con los S23, lo cual es una gran noticia para todos los países en los que teníamos que contentarnos con el chip Exynos hasta ahora, ya que podremos por fin disfrutar del Snapdragon.

Y no sólo eso, sino que además, aparentemente Samsung ha trabajado con Qualcomm para conseguir una versión exclusiva mejorada del chip Snapdragon 8 Gen 2 (opens in new tab), que ofrecerá un rendimiento todavía mejor que la versión normal, lo que significa que los demás móviles de otras marcas que lleven este chip (pero en su versión habitual) podrían no ser capaces de alcanzar el mismo rendimiento.

Más allá de su chip, se dice que el S23 Ultra partirá de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, mientras que los modelos de 512GB y 1TB de almacenamiento vendrían equipados con 12GB de RAM. La versión de 1 TB también podría ser exclusiva de la tienda online de Samsung.

También se espera que el Galaxy S23 Ultra ofrezca comunicaciones vía satélite (opens in new tab), además de venir con unos altavoces y un micrófono mejorados (opens in new tab). Por otro lado, parece que la batería seguirá teniendo la misma capacidad que el año pasado: 5.000mAh (opens in new tab), y se podrá cargar a la misma velocidad de 45W por cable y 10W o 15W de forma inalámbrica.

Y ahora, hablemos del Pixel 7 Pro. El tope de gama de Google equipa el chip Tensor G2, que es propio de la compañía, y que, tal y como hemos comprobado en nuestras pruebas, ofrece un gran rendimiento en el día a día, aunque sus resultados al ponerlo a prueba con los benchmarks (software de análisis), no impresiona tanto como los chips Snapdragon de gama alta.

El G2 está diseñado para destacar en tareas basadas en IA y aprendizaje automático, lo que lo hace ideal para el talento fotográfico computacional del Pixel y para el procesamiento de lenguaje natural con búsqueda y control por voz.

En definitiva, el Galaxy S23 Ultra tendrá la ventaja en términos de rendimiento bruto y juegos, pero ninguno de los dos teléfonos debería resultar lento en el uso diario y debería durar unos cuantos años sin una degradación notable del rendimiento.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro: software

Por supuesto, el software de un móvil juega un papel muy importante en su longevidad. El Google Pixel 7 Pro viene con el último Android 13 de fábrica, y esperamos encontrar la misma versión del sistema operativo en el Samsung Galaxy S23 Ultra. Ahora bien, la versión de Samsung vendrá con la distintiva interfaz One UI propia de la compañía, que incluirá una funcionalidad única para utilizar mejor características exclusivas como el lápiz óptico S Pen del teléfono, mientras que el Pixel viene con Android puro.

Cabe señalar que si bien la capa de personalización One UI de Samsung no es precisamente lenta, el Android puro de los Pixel es más rápido. Ahora bien, donde el Ultra podría tener ventaja es en la longevidad de las actualizaciones, ya que a pesar de que Google es responsable del desarrollo de cada versión principal de Android, sus propios teléfonos, incluido el Pixel 7 Pro, sólo vienen con tres años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad, mientras que Samsung suele ofrecer cuatro años de actualizaciones del sistema operativo en sus mejores móviles.

Se espera que el Galaxy S23 Ultra venga también con el lápiz óptico S Pen incluido. (Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro: conclusión

Las filtraciones y rumores sobre el Galaxy S23 Ultra apuntan a que el móvil se parecerá bastante a su predecesor a nivel de estética, pero que vendrá con algunas mejoras notables en algunas áreas clave (aunque unas son más fáciles de detectar que otras).

El cambio a un sensor de cámara principal de 200MP es un gran punto de venta, mientras que el chip Snapdragon 8 Gen 2 mejorado que equipará y la pantalla más resistente y brillante son actualizaciones más esperadas (lo que no quita que sean muy bienvenidas). Son cosas que sin dudas le conseguirán un puesto en el ranking de mejores teléfonos Samsung (opens in new tab), y en el de mejores móviles (opens in new tab) en general.

En cuanto a cómo quedará el Galaxy S23 Ultra en comparación con el Google Pixel 7 Pro, está prácticamente asegurado que será mejor en lo que respecta a potencia bruta y versatilidad, gracias a esa lente de cámara trasera adicional (el Pixel 7 Pro sólo tiene tres) y la funcionalidad única que aporta el lápiz óptico S Pen. Sin embargo, habrá muchos usuarios que prefieran el Pixel 7 Pro debido a la interfaz Android más limpia que ofrece, la gran experiencia con la cámara y, lo que es más importante, su precio significativamente más bajo.